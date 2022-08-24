Doğu Perinçek: TÜSİAD'ın başındaki 'TÜ'yü, yani Türkiye'yi kaldırıp 'AT' koymalılar, yani Atlantik

Bu tavır TÜSİAD için utanılacak bir tavır. Bir tavır koysana ABD'ye! Vatanını, ticaretini, sanayini, üretimi savunsana. Yabancılar sana şu devletle bu devletle iş yapamazsın diyor. "Sen bana karışamazsın. Ben liberalim. Serbest piyasadan yanayım." desene. Hani siz serbest piyasacıydınız? Siz kölesiniz. ABD'nin kölelerisiniz! ABD'nin köleleri Türkiye ekonomisini batırır. Başka hiçbir şey yapamaz. TÜSİAD da bunu yapıyor şu an. Bütün tüccarlarımızı, sanayicilerimizi, iş insanlarımızı TÜSİAD'a karşı tavır almaya davet ediyorum. Aynı şekilde TOBB'u, başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nu, konsey başkanı Gürsel Baran'ı ve diğer sanayi ve ticaret odalarımızı, iş insanlarımızı bu tavra karşı duramaya davet ediyorum. Başka türlü üretim de yapamazlar, para da kazanamazlar. ABD'nin kulu, kölesi olarak sanayilerini büyütemezler. Ancak batırırlar. ABD'nin kuyruğunda teneke gibi tangır tungur gidin bakalım nereye kadar gideceksiniz. "