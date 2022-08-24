https://sputniknews.com.tr/20220824/dogu-perincek-tusiadin-basindaki-tuyu-yani-turkiyeyi-kaldirip-at-koymalilar-yani-atlantik-1060346247.html
Doğu Perinçek: TÜSİAD'ın başındaki 'TÜ'yü, yani Türkiye'yi kaldırıp 'AT' koymalılar, yani Atlantik
Doğu Perinçek: TÜSİAD'ın başındaki 'TÜ'yü, yani Türkiye'yi kaldırıp 'AT' koymalılar, yani Atlantik
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD Hazine Bakanlığı'nın Türk şirketlerine yaptırım uygulanan Ruslarla çalışmalamalarına yönelik uyarı mektubu... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T20:49+0300
2022-08-24T20:49+0300
2022-08-24T20:58+0300
politika
doğu perinçek
tüsiad
abd
rusya
yaptırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1045028925_0:0:959:539_1920x0_80_0_0_3b06ab6b5222bbd4d3047a4dde2f493a.jpg
Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD), ABD Hazine Bakanlığı'ndan Rusya yaptırımlarına karşı uyarıda bulunulan ve 'Rus şirketlerle iş yapılmaması' talep edilen bir mektup aldığını doğruladı.Ulusal Kanal'da Çıkış Yolu programında konuşan Perinçek, ABD'nin TÜSİAD'a gönderdiği 'Rusya'yla ticaret yapmayın' mektubunu değerlendirdi.ABD'nin Türk sanayicilerini ve iş adamlarını tehdit ettiği mektuba karşı tavır alamayan TÜSİAD, mektubu Dışişleri Bakanlığı'na ilettiklerini ifade etmişti.TÜSİAD'ın bu mektuba karşı tavır alamamasını eleştiren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, şunları söyledi:'Bu kafayla hiçbir şey üretemezsiniz''Hani serbest piyasacıydınız?
https://sputniknews.com.tr/20220823/tusiad-abdden-rusya-yaptirimlarina-karsi-uyari-mektubu-aldigini-dogruladi-1060302000.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1045028925_119:0:838:539_1920x0_80_0_0_06d1b0b030e13e987edbefe0f8da2e44.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
doğu perinçek, tüsiad, abd, rusya, yaptırım
doğu perinçek, tüsiad, abd, rusya, yaptırım
Doğu Perinçek: TÜSİAD'ın başındaki 'TÜ'yü, yani Türkiye'yi kaldırıp 'AT' koymalılar, yani Atlantik
20:49 24.08.2022 (güncellendi: 20:58 24.08.2022) Abone ol
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD Hazine Bakanlığı'nın Türk şirketlerine yaptırım uygulanan Ruslarla çalışmalamalarına yönelik uyarı mektubu hakkında açıklama yaptı. Perinçek, "TÜSİAD, TÜSİAD'lığını yaptı. Başındaki 'TÜ'yü, yani Türkiye'yi kaldırıp 'AT' koymalılar. Yani Atlantik. Utansınlar. Rezilliktir bu, ayıptır" dedi.
Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD), ABD Hazine Bakanlığı'ndan Rusya yaptırımlarına karşı uyarıda bulunulan ve 'Rus şirketlerle iş yapılmaması' talep edilen bir mektup aldığını doğruladı.
Ulusal Kanal'da Çıkış Yolu programında konuşan Perinçek, ABD'nin TÜSİAD'a gönderdiği 'Rusya'yla ticaret yapmayın' mektubunu değerlendirdi.
ABD'nin Türk sanayicilerini ve iş adamlarını tehdit ettiği mektuba karşı tavır alamayan TÜSİAD, mektubu Dışişleri Bakanlığı'na ilettiklerini ifade etmişti.
TÜSİAD'ın bu mektuba karşı tavır alamamasını eleştiren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, şunları söyledi:
"TÜSİAD, TÜSİAD'lığını yaptı. Başındaki "TÜ"yü, yani Türkiye'yi kaldırıp "AT" koymalılar. Yani Atlantik. Başından beri böyle bir çizgi izliyorlar çünkü. Utansınlar. Rezilliktir bu, ayıptır. Hani ticaret serbestti? Hani bunlar serbest piyasacıydı? Serbest piyasada devletlerin müdahalesi var mı? Yabancı devlet müdahalesi var mı? O hiç yok. Liberalizm aynı zamanda vatanseverlikle birlikte ortaya çıktı. "Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler"di liberalizmin teorisi. Devlet müdahalesine karşıydı. Şimdi TÜSİAD'cılar bırakalım Türkiye devletinin müdahalesini, yabancı bir devletin müdahalesine boyun eğiyorlar. ABD'den kendilerine gelen baskı metnini de Dışişleri Bakanlığı'na yolluyorlar utanmadan."
'Bu kafayla hiçbir şey üretemezsiniz'
"Türkiye kamuoyuna şahsiyetli bir açıklama yapsanıza. Siz bu kafayla Türkiye'de hiçbir şey üretemezsiniz. Toplu iğne bile üretemezsiniz. Türkiye ekonomisini mahvedersiniz, yakarsınız. Türkiye'ye ne mazot ne doğal gaz ne kredi bulabilirsiniz. Siz ancak sıcak para komisyonculuğu, faizcilik yaparsınız ve Türkiye ekonomisini batırırsınız. Zaten batırdınız. Ben de şimdi buradan TOBB'a çağrı yapıyorum. Onlar TÜSİAD'a ayak uydurmasınlar. Onlardan bir milli duruş bekliyoruz."
'Hani serbest piyasacıydınız?
Bu tavır TÜSİAD için utanılacak bir tavır. Bir tavır koysana ABD'ye! Vatanını, ticaretini, sanayini, üretimi savunsana. Yabancılar sana şu devletle bu devletle iş yapamazsın diyor. "Sen bana karışamazsın. Ben liberalim. Serbest piyasadan yanayım." desene. Hani siz serbest piyasacıydınız? Siz kölesiniz. ABD'nin kölelerisiniz! ABD'nin köleleri Türkiye ekonomisini batırır. Başka hiçbir şey yapamaz. TÜSİAD da bunu yapıyor şu an. Bütün tüccarlarımızı, sanayicilerimizi, iş insanlarımızı TÜSİAD'a karşı tavır almaya davet ediyorum. Aynı şekilde TOBB'u, başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nu, konsey başkanı Gürsel Baran'ı ve diğer sanayi ve ticaret odalarımızı, iş insanlarımızı bu tavra karşı duramaya davet ediyorum. Başka türlü üretim de yapamazlar, para da kazanamazlar. ABD'nin kulu, kölesi olarak sanayilerini büyütemezler. Ancak batırırlar. ABD'nin kuyruğunda teneke gibi tangır tungur gidin bakalım nereye kadar gideceksiniz. "