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Diyanet'ten 'İmamlar seçim için sahada' haberine ilişkin açıklama: Hukuki girişimler başlatılacaktır
Diyanet'ten 'İmamlar seçim için sahada' haberine ilişkin açıklama: Hukuki girişimler başlatılacaktır
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'İmamlar seçim için sahada' başlıklı habere ilişkin yapılan açıklamada, "Kurumumuzla ilgili olumsuz algı oluşturmak için masa... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T23:23+0300
2022-08-24T23:30+0300
türkiye
cumhuriyet
diyanet işleri başkanlığı
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyet gazetesinde yer alan "İmamlar seçim için sahada" başlıklı haberdeki iddiaların yalan olduğunu belirterek, gazete hakkında hukuki girişimlerin başlatılacağını bildirdi.Başkanlıktan, bugün yayımlanan habere ilişkin yapılan açıklamada, 15 Ağustos 2022'de Diyanet İşleri Başkanlığı yerleşkesinde, başkanlık yöneticileri ile il müftülerinin katılımıyla istişare toplantısı düzenlendiği hatırlatıldı."Toplantının seçimle ilgili yapıldığı ve müftülerden, seçim öncesi sahaya inilmesinin istendiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, toplantıda ağırlıklı olarak, yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce Kur'an kurslarının sorunlarının görüşüldüğü, ayrıca başkanlık yayınlarının toplumun geniş kesimlerine ulaştırılması konusunun değerlendirildiği kaydedildi.Toplantıda, başkanlık ile il müftülükleri arasındaki koordinasyonun artırılmasının da müzakere edildiği aktarılan açıklamada, "Kurumumuzla ilgili olumsuz algı oluşturmak için masa başında hazırlandığı açık olan bu haberle ilgili hukuki girişimler başlatılacaktır" ifadesi kullanıldı.
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cumhuriyet, diyanet işleri başkanlığı
cumhuriyet, diyanet işleri başkanlığı

Diyanet'ten 'İmamlar seçim için sahada' haberine ilişkin açıklama: Hukuki girişimler başlatılacaktır

23:23 24.08.2022 (güncellendi: 23:30 24.08.2022)
© AADiyanet İşleri Başkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© AA
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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'İmamlar seçim için sahada' başlıklı habere ilişkin yapılan açıklamada, "Kurumumuzla ilgili olumsuz algı oluşturmak için masa başında hazırlandığı açık olan bu haberle ilgili hukuki girişimler başlatılacaktır" ifadelerine yer verildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyet gazetesinde yer alan "İmamlar seçim için sahada" başlıklı haberdeki iddiaların yalan olduğunu belirterek, gazete hakkında hukuki girişimlerin başlatılacağını bildirdi.
Başkanlıktan, bugün yayımlanan habere ilişkin yapılan açıklamada, 15 Ağustos 2022'de Diyanet İşleri Başkanlığı yerleşkesinde, başkanlık yöneticileri ile il müftülerinin katılımıyla istişare toplantısı düzenlendiği hatırlatıldı.
"Toplantının seçimle ilgili yapıldığı ve müftülerden, seçim öncesi sahaya inilmesinin istendiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, toplantıda ağırlıklı olarak, yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce Kur'an kurslarının sorunlarının görüşüldüğü, ayrıca başkanlık yayınlarının toplumun geniş kesimlerine ulaştırılması konusunun değerlendirildiği kaydedildi.
Toplantıda, başkanlık ile il müftülükleri arasındaki koordinasyonun artırılmasının da müzakere edildiği aktarılan açıklamada, "Kurumumuzla ilgili olumsuz algı oluşturmak için masa başında hazırlandığı açık olan bu haberle ilgili hukuki girişimler başlatılacaktır" ifadesi kullanıldı.
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