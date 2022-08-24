https://sputniknews.com.tr/20220824/diyanetten-imamlar-secim-icin-sahada-haberine-iliskin-aciklama-hukuki-girisimler-baslatilacaktir-1060354137.html

Diyanet'ten 'İmamlar seçim için sahada' haberine ilişkin açıklama: Hukuki girişimler başlatılacaktır

Diyanet'ten 'İmamlar seçim için sahada' haberine ilişkin açıklama: Hukuki girişimler başlatılacaktır

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'İmamlar seçim için sahada' başlıklı habere ilişkin yapılan açıklamada, "Kurumumuzla ilgili olumsuz algı oluşturmak için masa... 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T23:23+0300

2022-08-24T23:23+0300

2022-08-24T23:30+0300

türkiye

cumhuriyet

diyanet işleri başkanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1c/1043476442_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_55dd33ed419a7963579e81bfedb71376.jpg

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyet gazetesinde yer alan "İmamlar seçim için sahada" başlıklı haberdeki iddiaların yalan olduğunu belirterek, gazete hakkında hukuki girişimlerin başlatılacağını bildirdi.Başkanlıktan, bugün yayımlanan habere ilişkin yapılan açıklamada, 15 Ağustos 2022'de Diyanet İşleri Başkanlığı yerleşkesinde, başkanlık yöneticileri ile il müftülerinin katılımıyla istişare toplantısı düzenlendiği hatırlatıldı."Toplantının seçimle ilgili yapıldığı ve müftülerden, seçim öncesi sahaya inilmesinin istendiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, toplantıda ağırlıklı olarak, yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce Kur'an kurslarının sorunlarının görüşüldüğü, ayrıca başkanlık yayınlarının toplumun geniş kesimlerine ulaştırılması konusunun değerlendirildiği kaydedildi.Toplantıda, başkanlık ile il müftülükleri arasındaki koordinasyonun artırılmasının da müzakere edildiği aktarılan açıklamada, "Kurumumuzla ilgili olumsuz algı oluşturmak için masa başında hazırlandığı açık olan bu haberle ilgili hukuki girişimler başlatılacaktır" ifadesi kullanıldı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cumhuriyet, diyanet işleri başkanlığı