https://sputniknews.com.tr/20220824/dar-gelirliye-destek-paketinin-ayrintilari-belli-oldu-6-milyon-kisinin-borcu-tasfiye-edilecek-1060353838.html
Dar gelirliye destek paketinin ayrıntıları belli oldu: '6 milyon kişinin borcu tasfiye edilecek'
Dar gelirliye destek paketinin ayrıntıları belli oldu: '6 milyon kişinin borcu tasfiye edilecek'
Dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sorununu çözmek için hazırlanan iki paketin ayrıntıları belli oldu. 6 milyona yakın kişinin yaklaşık 30 milyar lira... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T23:06+0300
2022-08-24T23:06+0300
2022-08-24T23:36+0300
borç
türkiye
gelir
haciz
icra
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Ekonomi yönetiminin uzun süredir üstünde çalıştığı dar gelirlilere yönelik destek paketinde sona gelindi.Kabinede de değerlendirilen icra ve haciz sorunlarını çözecek paketin ayrıntılarını aktaran NTV'nin haberine göre 6 milyona yakın vatandaşın icra takibine düşen 30 milyar lira civarındaki borcu tasfiye edilecek.Habere göre göre, paket iki ayaklı olacak.Buna göre, 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek.Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek.Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak.
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borç, gelir, haciz, icra
Dar gelirliye destek paketinin ayrıntıları belli oldu: '6 milyon kişinin borcu tasfiye edilecek'
23:06 24.08.2022 (güncellendi: 23:36 24.08.2022) Abone ol
Dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sorununu çözmek için hazırlanan iki paketin ayrıntıları belli oldu. 6 milyona yakın kişinin yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borcu tasfiye edilecek. Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları devlet üstlenecek.
Ekonomi yönetiminin uzun süredir üstünde çalıştığı dar gelirlilere yönelik destek paketinde sona gelindi.
Kabinede de değerlendirilen icra ve haciz sorunlarını çözecek paketin ayrıntılarını aktaran NTV'nin haberine
göre 6 milyona yakın vatandaşın icra takibine düşen 30 milyar lira civarındaki borcu tasfiye edilecek.
Habere göre göre, paket iki ayaklı olacak.
Buna göre, 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek.
Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek.
Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak.