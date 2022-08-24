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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müteahhitlik firmalarımızın yürüttüğü çalışmalardan memnuniyet duyuyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müteahhitlik firmalarımızın yürüttüğü çalışmalardan memnuniyet duyuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müteahhitlik firmalarımızın yürüttüğü çalışmalardan memnuniyet duyuyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Küresel ekonomik krizin etkilediği sektörlerin en başında müteahhitlik gelmesine rağmen firmalarımızın yürüttüğü... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T14:29+0300
2022-08-24T14:29+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Türkiye Müteahhitler Birliği ev sahipliğinde düzenlenen "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"nde konuşuyor.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Küresel ekonomik krizin etkilediği sektörlerin en başında müteahhitlik gelmesine rağmen firmalarımızın yürüttüğü çalışmalardan memnuniyet duyuyoruz.Türkiye son iki yılda havayolu, karayolu ve demiryolu altyapısın büyük ölçüde yenilemiştir.Uluslararası müteahhitlik pazarı 750 milyar dolara çıkacak bunun yüzde 10-15'ini almalıyız.Hiç gecikmeden Meclis'in yeni döneminde yasal düzenleme yapmak suretiyle bu adımı atacağız.Kimsenin kimliği ve meşrebiyle ilgilenmiyoruz. tek husus ülkemize yaptığını katkılardır.
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müteahhitlik firmalarımızın yürüttüğü çalışmalardan memnuniyet duyuyoruz

14:29 24.08.2022
© AACumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Küresel ekonomik krizin etkilediği sektörlerin en başında müteahhitlik gelmesine rağmen firmalarımızın yürüttüğü çalışmalardan memnuniyet duyuyoruz." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Türkiye Müteahhitler Birliği ev sahipliğinde düzenlenen "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"nde konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Küresel ekonomik krizin etkilediği sektörlerin en başında müteahhitlik gelmesine rağmen firmalarımızın yürüttüğü çalışmalardan memnuniyet duyuyoruz.
Türkiye son iki yılda havayolu, karayolu ve demiryolu altyapısın büyük ölçüde yenilemiştir.
Uluslararası müteahhitlik pazarı 750 milyar dolara çıkacak bunun yüzde 10-15'ini almalıyız.
Hiç gecikmeden Meclis'in yeni döneminde yasal düzenleme yapmak suretiyle bu adımı atacağız.
Kimsenin kimliği ve meşrebiyle ilgilenmiyoruz. tek husus ülkemize yaptığını katkılardır.
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