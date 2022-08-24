https://sputniknews.com.tr/20220824/cumhurbaskani-erdogan-muteahhitlik-firmalarimizin-yuruttugu-calismalardan-memnuniyet-duyuyoruz-1060332119.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müteahhitlik firmalarımızın yürüttüğü çalışmalardan memnuniyet duyuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müteahhitlik firmalarımızın yürüttüğü çalışmalardan memnuniyet duyuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Küresel ekonomik krizin etkilediği sektörlerin en başında müteahhitlik gelmesine rağmen firmalarımızın yürüttüğü... 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T14:29+0300

2022-08-24T14:29+0300

2022-08-24T14:29+0300

politika

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Türkiye Müteahhitler Birliği ev sahipliğinde düzenlenen "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"nde konuşuyor.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Küresel ekonomik krizin etkilediği sektörlerin en başında müteahhitlik gelmesine rağmen firmalarımızın yürüttüğü çalışmalardan memnuniyet duyuyoruz.Türkiye son iki yılda havayolu, karayolu ve demiryolu altyapısın büyük ölçüde yenilemiştir.Uluslararası müteahhitlik pazarı 750 milyar dolara çıkacak bunun yüzde 10-15'ini almalıyız.Hiç gecikmeden Meclis'in yeni döneminde yasal düzenleme yapmak suretiyle bu adımı atacağız.Kimsenin kimliği ve meşrebiyle ilgilenmiyoruz. tek husus ülkemize yaptığını katkılardır.

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recep tayyip erdoğan