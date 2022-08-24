https://sputniknews.com.tr/20220824/cumhurbaskani-erdogan-muteahhitlik-firmalarimizin-yuruttugu-calismalardan-memnuniyet-duyuyoruz-1060332119.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müteahhitlik firmalarımızın yürüttüğü çalışmalardan memnuniyet duyuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müteahhitlik firmalarımızın yürüttüğü çalışmalardan memnuniyet duyuyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Küresel ekonomik krizin etkilediği sektörlerin en başında müteahhitlik gelmesine rağmen firmalarımızın yürüttüğü... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T14:29+0300
2022-08-24T14:29+0300
2022-08-24T14:29+0300
politika
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/16/1060246836_0:200:2933:1849_1920x0_80_0_0_b8f8f03c48507377c8c0d76f4587aa34.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Türkiye Müteahhitler Birliği ev sahipliğinde düzenlenen "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"nde konuşuyor.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Küresel ekonomik krizin etkilediği sektörlerin en başında müteahhitlik gelmesine rağmen firmalarımızın yürüttüğü çalışmalardan memnuniyet duyuyoruz.Türkiye son iki yılda havayolu, karayolu ve demiryolu altyapısın büyük ölçüde yenilemiştir.Uluslararası müteahhitlik pazarı 750 milyar dolara çıkacak bunun yüzde 10-15'ini almalıyız.Hiç gecikmeden Meclis'in yeni döneminde yasal düzenleme yapmak suretiyle bu adımı atacağız.Kimsenin kimliği ve meşrebiyle ilgilenmiyoruz. tek husus ülkemize yaptığını katkılardır.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/16/1060246836_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_b70d37d7ed80d6ff1f40158fcb8bc3d5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müteahhitlik firmalarımızın yürüttüğü çalışmalardan memnuniyet duyuyoruz
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Küresel ekonomik krizin etkilediği sektörlerin en başında müteahhitlik gelmesine rağmen firmalarımızın yürüttüğü çalışmalardan memnuniyet duyuyoruz." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Türkiye Müteahhitler Birliği ev sahipliğinde düzenlenen "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"nde konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Küresel ekonomik krizin etkilediği sektörlerin en başında müteahhitlik gelmesine rağmen firmalarımızın yürüttüğü çalışmalardan memnuniyet duyuyoruz.
Türkiye son iki yılda havayolu, karayolu ve demiryolu altyapısın büyük ölçüde yenilemiştir.
Uluslararası müteahhitlik pazarı 750 milyar dolara çıkacak bunun yüzde 10-15'ini almalıyız.
Hiç gecikmeden Meclis'in yeni döneminde yasal düzenleme yapmak suretiyle bu adımı atacağız.
Kimsenin kimliği ve meşrebiyle ilgilenmiyoruz. tek husus ülkemize yaptığını katkılardır.