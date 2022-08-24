https://sputniknews.com.tr/20220824/cubbeli-ahmetten-soyluya-bize-boyle-imanli-bir-bakan-nasip-ettigi-icin-yuce-rabbimize-hamdederiz-1060309113.html
Cübbeli Ahmet'ten Soylu'ya: Bize böyle imanlı bir Bakan nasip ettiği için Yüce Rabbimize hamdederiz
Cübbeli Ahmet'ten Soylu'ya: Bize böyle imanlı bir Bakan nasip ettiği için Yüce Rabbimize hamdederiz
Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun videosunu paylaşarak, "Bize böyle imanlı ve Kur'an'lı bir Bakan... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T00:30+0300
2022-08-24T00:30+0300
2022-08-24T00:33+0300
türkiye
cübbeli ahmet hoca
süleyman soylu
jandarma
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Ahmet Mahmut Ünlü, Twitter hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmanın videosunu paylaştı.Ünlü, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Ne olmuştu?Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuşmuştu. Bakan Soylu, konuşmasında, mezunlara seslenerek, "Görevinize çıkarken, Allah rızası için abdestli çıkın, Ayet-el Kürsilerle çıkın. Biliniz ki, Cenab-ı Allah sizin muhafızınızdır" ifadelerini kullanmıştı.
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cübbeli ahmet hoca, süleyman soylu, jandarma
cübbeli ahmet hoca, süleyman soylu, jandarma
Cübbeli Ahmet'ten Soylu'ya: Bize böyle imanlı bir Bakan nasip ettiği için Yüce Rabbimize hamdederiz
00:30 24.08.2022 (güncellendi: 00:33 24.08.2022) Abone ol
Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun videosunu paylaşarak, "Bize böyle imanlı ve Kur'an'lı bir Bakan nasip ettiği için Yüce Rabbimize hamdederiz" ifadelerini kullandı.
Ahmet Mahmut Ünlü, Twitter hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmanın videosunu paylaştı.
Ünlü, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Bize böyle îmanlı ve Kur'an'lı bir Bakan nasîb ettiği için Yüce Rabbimize hamdederiz. Allâh-u Teâlâ, ordumuzu koruma âyetleriyle muhâfaza eylesin. Âmîn!
Ne olmuştu?
Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuşmuştu.
Bakan Soylu, konuşmasında, mezunlara seslenerek, "Görevinize çıkarken, Allah rızası için abdestli çıkın, Ayet-el Kürsilerle çıkın. Biliniz ki, Cenab-ı Allah sizin muhafızınızdır" ifadelerini kullanmıştı.