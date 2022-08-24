https://sputniknews.com.tr/20220824/cubbeli-ahmetten-soyluya-bize-boyle-imanli-bir-bakan-nasip-ettigi-icin-yuce-rabbimize-hamdederiz-1060309113.html

Cübbeli Ahmet'ten Soylu'ya: Bize böyle imanlı bir Bakan nasip ettiği için Yüce Rabbimize hamdederiz

Cübbeli Ahmet'ten Soylu'ya: Bize böyle imanlı bir Bakan nasip ettiği için Yüce Rabbimize hamdederiz

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun videosunu paylaşarak, "Bize böyle imanlı ve Kur'an'lı bir Bakan... 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T00:30+0300

2022-08-24T00:30+0300

2022-08-24T00:33+0300

türkiye

cübbeli ahmet hoca

süleyman soylu

jandarma

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Ahmet Mahmut Ünlü, Twitter hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmanın videosunu paylaştı.Ünlü, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Ne olmuştu?Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuşmuştu. Bakan Soylu, konuşmasında, mezunlara seslenerek, "Görevinize çıkarken, Allah rızası için abdestli çıkın, Ayet-el Kürsilerle çıkın. Biliniz ki, Cenab-ı Allah sizin muhafızınızdır" ifadelerini kullanmıştı.

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cübbeli ahmet hoca, süleyman soylu, jandarma