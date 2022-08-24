https://sputniknews.com.tr/20220824/cop-kamyonetinin-altinda-kalan-12-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1060310011.html

Çöp kamyonetinin altında kalan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Çöp kamyonetinin altında kalan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana’da, 12 yaşındaki Samet Kızıltoprak, sokakta yürüdüğü esnada kendisini fark etmeyen çöp kamyonetinin altında kalarak hayatını kaybetti. 24.08.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

adana

çöp

kontenjan

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Adana'nın Çukurova ilçesinde, akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Samet Kızıltoprak, arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıktı. DHA'nın haberine göre bu sırada belediyeye ait çöp kamyoneti, çocuğun yürüdüğü sokağa girdi. Kamyonetin şoförü Kızıltoprak’ı fark etmeyerek üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Samet Kızıltoprak’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kızıltoprak’ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen çöp kamyonetinin sürücüsü gözaltına alındı.Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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