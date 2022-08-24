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Çöp kamyonetinin altında kalan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Çöp kamyonetinin altında kalan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Adana’da, 12 yaşındaki Samet Kızıltoprak, sokakta yürüdüğü esnada kendisini fark etmeyen çöp kamyonetinin altında kalarak hayatını kaybetti. 24.08.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
adana
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Adana'nın Çukurova ilçesinde, akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Samet Kızıltoprak, arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıktı. DHA'nın haberine göre bu sırada belediyeye ait çöp kamyoneti, çocuğun yürüdüğü sokağa girdi. Kamyonetin şoförü Kızıltoprak’ı fark etmeyerek üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Samet Kızıltoprak’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kızıltoprak’ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen çöp kamyonetinin sürücüsü gözaltına alındı.Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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adana, çöp, kontenjan
adana, çöp, kontenjan

Çöp kamyonetinin altında kalan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

00:39 24.08.2022 (güncellendi: 00:46 24.08.2022)
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYEAdana'da çöp kamyonunun altında kalan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Adana'da çöp kamyonunun altında kalan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYE
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Adana’da, 12 yaşındaki Samet Kızıltoprak, sokakta yürüdüğü esnada kendisini fark etmeyen çöp kamyonetinin altında kalarak hayatını kaybetti.
Adana'nın Çukurova ilçesinde, akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Samet Kızıltoprak, arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıktı.
DHA'nın haberine göre bu sırada belediyeye ait çöp kamyoneti, çocuğun yürüdüğü sokağa girdi. Kamyonetin şoförü Kızıltoprak’ı fark etmeyerek üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Samet Kızıltoprak’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kızıltoprak’ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen çöp kamyonetinin sürücüsü gözaltına alındı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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