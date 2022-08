https://sputniknews.com.tr/20220824/cinde-minyonlar-filminin-sonu-degistirildi-1060328398.html

Çin'de Minyonlar filminin sonu değiştirildi

Son yılların popüler animasyon serisi Minyonların yeni filmi Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi Çin'de sansüre uğradı. Yüksek hasılatlı filmin finalinde... 24.08.2022, Sputnik Türkiye

Ünlü animasyon serisi Minyonlar'ın son filmi 'Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi' (Minions: Rise of Gru), hafta sonu Çin'de vizyona girdi. Gişe hasılatında en çok izlenen üçüncü film olan 'Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi', Çin'de sansüre uğradı.Minyonlar serisinin kötü kahramanı olarak bilinen Gru’nun başlangıç hikayesini ve gelişimini anlatan filmde Gru’nun akıbeti değiştirildi. Normalde filmin sonunda kötü karakter olan, film serisi boyunca da birçok filmde kötü kahraman olarak bilinen Gru, bu filmin sonunda iyi karaktere dönüştürüldü.NTV’nin aktardığına göre, orijinal Minyonlar filminde kötü karakter olan ve bu filmde yaşanan olayların 20 yıl öncesinin anlatıldığı filmde, Gru’nun iyi kahraman haline gelmesi, “Kronolojik olarak sonraki filmlerde nasıl kötü karakter olacak” sorusunu da beraberinde getirdi.Filmin Çin sinemalarında gösterilen versiyonunda, Wild Knuckles karakterinin polis tarafından yakalandığı ve 20 yıl hapis yattığı gösterilirken, Gru'nun ailesine döndüğü ve en büyük başarısı üç kız çocuğuna baba olmak olduğu anlatılıyor.Yozlaşma endişesiOrijinal filmde ise Wild Knuckles'ın yetkililer tarafından yakalanmamak için bir kez daha ölü numarası yaptığı ve Gru ile birlikte Minyonlar'a katılarak uzaklaştığı görülüyor.Seyirciler, yeniden kurgulanmış finalin kötü göründüğünü belirtti. Çinli bir film eleştirmeni, "Bir animasyonun bizi 'yozlaştıracağı' korkusuyla özel rehberliğe ve özene ihtiyacı olan sadece biziz" yorumunu yaptı.Despicable Me serisiyle popüler kültürde yer edinen Minyonlar'ın ikinci filmi Minions: The Rise of Gru, 70'li yıllarda tarihin en büyük kötülerinden biri olma hayali kuran genç Gru ile yolları kesişen Minyonlar'ın, kötülükleriyle nam salan Kötü 6 (Vicious 6) ekibine girmeye çalışan Gru'ya yardım etmelerini konu ediniyor.Filmde Gru, 1970’lerin ortasında dönemin modası saçları ve İspanyol paça kot pantolonlarıyla banliyöde büyümüştür. Kötü 6 olarak bilinen kötüler grubunun hayranı olarak onlara katılabilecek kadar kötü olma planları yapmıştır. Neyse ki sadık takipçileri olan ve kargaşa yaratan Minyonlar’ın desteğini alır. Kevin, Stuart, Bob ve Otto birlikte yeni bir Minyon desteği ve mutlu etme arzusuyla Gru ile birlikte ilk sığınaklarını yapmak üzere yeteneklerini kullanırlar ve ilk silahlarını da deneyimleyerek ilk görevlerini de başarıyla tamamlarlar. Kötü 6, liderleri efsane dövüşçü Wild Knuckles görevden atıldığında Gru, yeni üyeleri olmak için görüşme yapar. Fakat görüşme iyi gitmez ve hatta onları zekasıyla alt ettiğinde bir anda kendini en kötülerin ölümlü düşmanı olarak bulur. Gru kaçarken olasılık dışı bir kaynağı, Wild Knuckles'ı rehber olarak kullanır ve kötü adamların bile arkadaşlarından biraz yardıma ihtiyaç duyduğunu keşfeder.

