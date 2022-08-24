https://sputniknews.com.tr/20220824/cem-yilmazdan-kendisini-hedef-alan-imama-yanit-2023te-50-yasindayim-ilgilenmiyorum-1060332536.html
Cem Yılmaz'dan kendisini hedef alan imama yanıt: 2023'te 50 yaşındayım, ilgilenmiyorum
Cem Yılmaz'dan kendisini hedef alan imama yanıt: 2023'te 50 yaşındayım, ilgilenmiyorum
Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı'nın hedef aldığı komedyen Cem Yılmaz, "2023’te 50 yaşındayım. İlgilenmiyorum" diye yanıt verdi. 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T14:33+0300
2022-08-24T14:33+0300
2022-08-24T14:39+0300
cem yılmaz
yaşam
imam
yanıt
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Dövme yaptıranlar ve kadınlarla ilgili açıklamalarıyla tartışmalara neden olan, daha önce de Sezen Aksu’yu hedef alan imam Halil Konakçı’nın iki yıl önce YouTube’da yayınladığı bir video sosyal medyada yeniden gündem oldu.Konakcı, Cem Yılmaz'ın bir gösterisindeki kadının yaratılışına ilişkin esprisi hakkında şunları söyledi:Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferhat Göçer ve Muazzez Abacı'yı da söylediği şarkılar nedeniyle eleştirerek şu ifadeleri kullandı:"Cenneti değişmem saçının teline diye şarkı yazmış adam, bak bak... Sensiz cennet bile sürgün sayılır, madem unutacaktın beni neden yarattın... Şarkı sözleri bunlar. Bunları dinleyip keyif alan, söyleyen, yazan dinden çıkmıştır."Yeniden gündem olan videonun ardından Twitter’da TT olan Cem Yılmaz ise yaptığı paylaşımda, “2023’te 50 yaşındayım. İlgilenmiyorum” diye yazdı.
https://sputniknews.com.tr/20220724/cem-yilmazdan-trafik-kazasi-aciklamasi-neredeyse-kazayi-unuttuk-1059086969.html
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cem yılmaz, imam, yanıt
Cem Yılmaz'dan kendisini hedef alan imama yanıt: 2023'te 50 yaşındayım, ilgilenmiyorum
14:33 24.08.2022 (güncellendi: 14:39 24.08.2022) Abone ol
Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı'nın hedef aldığı komedyen Cem Yılmaz, "2023’te 50 yaşındayım. İlgilenmiyorum" diye yanıt verdi.
Dövme yaptıranlar ve kadınlarla ilgili açıklamalarıyla tartışmalara neden olan, daha önce de Sezen Aksu’yu hedef alan imam Halil Konakçı’nın iki yıl önce YouTube’da yayınladığı bir video sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Konakcı, Cem Yılmaz'ın bir gösterisindeki kadının yaratılışına ilişkin esprisi hakkında şunları söyledi:
"Soytarılar çıkıyor televizyona espri yapıyorlar. Neymiş? Allah erkeği yaratmış, sonra bakmış düşünmüş 'Ben bundan iyisini de yaratırım' diyerek kadını yaratmış. Bunu dinleyen de söyleyen de, buna alkış tutan da, zevk alan da hepsinin imanı gitti."
Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferhat Göçer ve Muazzez Abacı'yı da söylediği şarkılar nedeniyle eleştirerek şu ifadeleri kullandı:
"Cenneti değişmem saçının teline diye şarkı yazmış adam, bak bak... Sensiz cennet bile sürgün sayılır, madem unutacaktın beni neden yarattın... Şarkı sözleri bunlar. Bunları dinleyip keyif alan, söyleyen, yazan dinden çıkmıştır."
Yeniden gündem olan videonun ardından Twitter’da TT olan Cem Yılmaz ise yaptığı paylaşımda, “2023’te 50 yaşındayım. İlgilenmiyorum” diye yazdı.