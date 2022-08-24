https://sputniknews.com.tr/20220824/caldigi-otomobille-istasyonun-merdivenlerinden-cikmaya-calisan-hirsiz-aracla-birlikte-sikisti-1060309961.html

Çaldığı arabayla metro istasyonunun merdivenlerinden çıkmaya çalışan hırsız, araçla beraber sıkıştı

Çaldığı arabayla metro istasyonunun merdivenlerinden çıkmaya çalışan hırsız, araçla beraber sıkıştı

İspanya’nın başkenti Madrid’de bir hırsız, çaldığı otomobille metro istasyonuna girmesinin ardından araçla istasyonun merdivenlerinde sıkıştı. 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T00:43+0300

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dünya

ispanya

hırsız

metro

araba

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İspanya’nın başkenti Madrid’de bir şahıs, çaldığı otomobille Plaza Eliptica Metro İstasyonu'na girdi. Çaldığı otomobille istasyonun merdivenlerinden çıkmaya çalışan şahıs, araçla birlikte merdivenlerde sıkıştı. Madrid Acil Durum ve Güvenlik Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, şahsın bölgeye gelen acil yardım ekipleri tarafından kurtarıldığı aktarılarak, şahsın hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Metro merdivenlerinde sıkışan araç, Madrid itfaiyesi ekiplerinin saatler süren çalışmaları sonucunda kurtarılırken, metronun açık olduğu saatlerde yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı. Yapılan testler sonucunda uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen şahsın, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı ifade edilirken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı açıklandı. İspanya basınında yer alan haberlerde, şahsın aracı başka bir metro istasyonunun otoparkında anahtarları üzerinde bırakılmış halde bulduktan sonra çalarak kaçtığı aktarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220816/motosikletini-calmaya-calisan-hirsizi-ucan-tekme-ile-durdurdu-1059975988.html

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