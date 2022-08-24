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Borsa İstanbul'da yeni rekor
Borsa İstanbul'da yeni rekor
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.148.82 puana taşıdı. 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T15:30+0300
2022-08-24T15:30+0300
ekonomi
borsa
borsa istanbul
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Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü.BIST 100 endeksi, 3.148.82 puanla rekor seviyeyi görmesinin ardından kazançlarının neredeyse tamamını geri vererek, önceki kapanışa göre 1.83 puan ve yüzde 0,06 değer kazancıyla 3.123.35 puan oldu. Toplam işlem hacmi 36.4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0.12 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0.53 geriledi.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3.26 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 0.78 ile turizm oldu.Analistler, dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon korkularını tetiklemesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında yapacağı faiz artırım büyüklüğüne ilişkin belirsizliklerin artmasıyla küresel pay piyasalarında negatif seyrin devam ettiğini belirtti.Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylül ayı toplantısına yönelik 50 ve 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin eşitlendiğine işaret eden analistler, Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu kapsamında yapılacak açıklamalarla beklentilerin netleşebileceğini kaydetti.Analistler, öğleden sonra ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışlarının izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.150 seviyesinin direnç, 3.070 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
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borsa, borsa istanbul
borsa, borsa istanbul

Borsa İstanbul'da yeni rekor

15:30 24.08.2022
© AABorsa İstanbul
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© AA
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.148.82 puana taşıdı.
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 endeksi, 3.148.82 puanla rekor seviyeyi görmesinin ardından kazançlarının neredeyse tamamını geri vererek, önceki kapanışa göre 1.83 puan ve yüzde 0,06 değer kazancıyla 3.123.35 puan oldu. Toplam işlem hacmi 36.4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0.12 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0.53 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3.26 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 0.78 ile turizm oldu.

Analistler, dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon korkularını tetiklemesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında yapacağı faiz artırım büyüklüğüne ilişkin belirsizliklerin artmasıyla küresel pay piyasalarında negatif seyrin devam ettiğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylül ayı toplantısına yönelik 50 ve 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin eşitlendiğine işaret eden analistler, Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu kapsamında yapılacak açıklamalarla beklentilerin netleşebileceğini kaydetti.

Analistler, öğleden sonra ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışlarının izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.150 seviyesinin direnç, 3.070 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
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