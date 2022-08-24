https://sputniknews.com.tr/20220824/bogazici-universitesi-zenginobuzu-butun-gorevlerinden-el-cektirilmesi-aciliyet-arz-etmistir-1060354069.html

Boğaziçi Üniversitesi: Zenginobuz'u bütün görevlerinden el çektirilmesi aciliyet arz etmiştir

Boğaziçi Üniversitesi: Zenginobuz'u bütün görevlerinden el çektirilmesi aciliyet arz etmiştir

Boğaziçi Üniversitesi, hakkında açılan soruşturmalar sonuçlanana kadar Prof. Dr. Ünal Zenginobuz'un bölüm başkanlığı ve öğretim üyeliğinden uzaklaştırıldığını... 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T23:24+0300

2022-08-24T23:24+0300

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boğaziçi üniversitesi

ünal zenginobuz

uzaklaştırma

türkiye

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Boğaziçi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, İktisat Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Zenginobuz'un, hakkında açılan soruşturmaların sağlıklı yürütülebilmesi ve bazı tasarruflarının üniversite ve öğrencilerine daha fazla zarar vermesinin önüne geçilmesi amacıyla, soruşturmalar sonuçlanana kadar bölüm başkanlığı görevinden ve öğretim üyeliğinden uzaklaştırıldığı belirtildi.Ünal Zenginobuz hakkında yasal mevzuata aykırı tasarrufları sebebiyle 11, 16 ve 17 Ağustos tarihlerinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığınca açılmış üç farklı disiplin soruşturmasının devam ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada, Ünal Zenginobuz hakkındaki soruşturmalar göz önünde bulundurulduğunda keyfi tasarruflarla ciddi hukuki ihlal ve mağduriyet oluşturma riski ortaya çıktığı ifade edilerek, ''Zenginobuz'un soruşturmalar sonuçlanıncaya kadar öğretim üyeliği de dahil bütün görevlerinden el çektirilmesi aciliyet arz etmiştir'' ifadesi kullanıldı.

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boğaziçi üniversitesi, ünal zenginobuz, uzaklaştırma