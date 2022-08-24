Bodrum’da Rus turist mekan çalışanları tarafından darp edildi

"Akşam saat sekiz civarında biz arkadaşlarımla birlikte Momo Beach Club isimli işletmeden çıkıyorduk. Ben Rusya'dan arkadaşımla en son ayrılıyordum. O sırada tanıdığım gencin ya taksiciler, yada bilmem işletmenin valeleri tarafından darp edildiğini gördük. Orada Momo güvenlik görevlileri de vardı. Onlar çok agresif davranıyorlardı. Ben de tabii kavgaya müdahale ettim, onları durdurmaya çalıştım. Saldıran tarafa, yani valelere durumu açıklığa kavuşturmak istiyorsanız bunu bire bir yapmanız lazım, toplu kavga çıkarmayın dedim. Bu ikazımın üzerine onlar yaklaşık 10 kişi olarak elinde sopalarla ikimizi vurdular. Burnumu, yüz kemiklerimi kırdılar, ayaklarımda morluk ve yaralar var. Yani biz tamamen boş yere dövüldük, saldırıya uğradık."