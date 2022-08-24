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Bodrum’da Rus turist mekan çalışanları tarafından darp edildi
Bodrum’da Rus turist mekan çalışanları tarafından darp edildi
Bodrum’da Andrey Lakovlev isimli Rus turist ve arkadaşları eğlenmeye gittikleri mekanın çalışanları ve valeler tarafından saldırıya uğradı. Vücutlarında... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T19:40+0300
2022-08-24T19:42+0300
rus turist
bodrum
darp
momo beach
türkiye
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde Andrey Lakovlev ve arkadaşları, 20 Ağustos tarihinde Momo Beach Club çalışanları tarafından darp edildi. Egealternatif internet sitesinde yer alan habere göre Lakovlev ve arkadaşları, Yalıkavak Mahallesi’nde bulunan Momo Beach Club’e eğlenmeye gitti. Bir süre mekanda kalan Rus grup daha sonra mekandan ayrıldı.İddiaya göre, mekan çıkışında Lakovlev ile mekan çalışanları arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüdü daha sonra mekanın çalışanlarından oluşan 10 kişilik bir grup sopalarla Rus turist grubuna saldırdı. Saldırıdan sonra turistlerin vücudunda morluklar ve kırıklar oluştu. Turistler, karakola giderek mekan çalışanları hakkında suç duyurusunda bulundu.Darp edilen Andrey Lakovlev, emniyetteki ifadesinde 10 kişilik bir ekibin kendilerine saldırdığını ifade ederek şunları söyledi:
bodrum
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rus turist, bodrum, darp, momo beach
rus turist, bodrum, darp, momo beach

Bodrum’da Rus turist mekan çalışanları tarafından darp edildi

19:40 24.08.2022 (güncellendi: 19:42 24.08.2022)
© AABodrum
Bodrum - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© AA
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Bodrum’da Andrey Lakovlev isimli Rus turist ve arkadaşları eğlenmeye gittikleri mekanın çalışanları ve valeler tarafından saldırıya uğradı. Vücutlarında morluklar ve kırıklar oluşan turistlerin, polise giderek mekan çalışanları hakkında şikayetçi olduğu bildirildi.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde Andrey Lakovlev ve arkadaşları, 20 Ağustos tarihinde Momo Beach Club çalışanları tarafından darp edildi.
Egealternatif internet sitesinde yer alan habere göre Lakovlev ve arkadaşları, Yalıkavak Mahallesi’nde bulunan Momo Beach Club’e eğlenmeye gitti. Bir süre mekanda kalan Rus grup daha sonra mekandan ayrıldı.
İddiaya göre, mekan çıkışında Lakovlev ile mekan çalışanları arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüdü daha sonra mekanın çalışanlarından oluşan 10 kişilik bir grup sopalarla Rus turist grubuna saldırdı. Saldırıdan sonra turistlerin vücudunda morluklar ve kırıklar oluştu. Turistler, karakola giderek mekan çalışanları hakkında suç duyurusunda bulundu.
Darp edilen Andrey Lakovlev, emniyetteki ifadesinde 10 kişilik bir ekibin kendilerine saldırdığını ifade ederek şunları söyledi:
"Akşam saat sekiz civarında biz arkadaşlarımla birlikte Momo Beach Club isimli işletmeden çıkıyorduk. Ben Rusya'dan arkadaşımla en son ayrılıyordum. O sırada tanıdığım gencin ya taksiciler, yada bilmem işletmenin valeleri tarafından darp edildiğini gördük. Orada Momo güvenlik görevlileri de vardı. Onlar çok agresif davranıyorlardı. Ben de tabii kavgaya müdahale ettim, onları durdurmaya çalıştım. Saldıran tarafa, yani valelere durumu açıklığa kavuşturmak istiyorsanız bunu bire bir yapmanız lazım, toplu kavga çıkarmayın dedim. Bu ikazımın üzerine onlar yaklaşık 10 kişi olarak elinde sopalarla ikimizi vurdular. Burnumu, yüz kemiklerimi kırdılar, ayaklarımda morluk ve yaralar var. Yani biz tamamen boş yere dövüldük, saldırıya uğradık."
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