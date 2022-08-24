https://sputniknews.com.tr/20220824/bilim-insanlari-dunyadaki-aclik-krizine-cozum-buldu-kirmizi-et-tadi-veren-solucanlar-1060342257.html

Bilim insanları dünyadaki açlık krizine çözüm buldu: 'Kırmızı et tadı veren' solucanlar

Bilim insanları dünyadaki açlık krizine çözüm buldu: 'Kırmızı et tadı veren' solucanlar

Dünyadaki insan nüfusunun 2050 yılına dek 9.7 milyara, 21. yüzyıl sonuna dek ise 11 milyara ulaşması beklenirken, küresel gıda ve açlık krizine çözüm yolları... 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T18:22+0300

2022-08-24T18:22+0300

2022-08-24T18:22+0300

yaşam

solucan

güney kore

kırmızı et

gıda krizi

açlık

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Güney Koreli bilim insanlarına göre yakında sosis ve tavuk nugget yapımında kullanılabilecek olan solucanlar lezzetli bir protein kaynağı olacak.Wonkwang Üniversitesi'nden Dr. Hee Cho liderliğindeki bir ekip, solucanların pişirilmesi kolay ürünler haline getirilerek alternatif bir protein kaynağına dönüştürülmesi sürecini mercek altına aldı. Dr. Hee Cho, projeye dair şu ifadeleri kullandı:Bilim insanları, görünüşü nedeniyle itici bulunan solucanların bu sorununu farklı baharatlar ve yiyecekler ile harmanlama yaklaşımıyla çözmeyi planlıyor. Dr. Cho'nun ekibi, barındırdığı yağlarda kolesterolü düşürme, iltihabı hafifletme ve kalp ritimlerini iyileştirme gibi faydalar bulunan solucanları lezzetli hale getirmek için incelemeler yaptı.İncelemeler sonucunda, pişirilme işlemi sırasında şeker eklendiğinde ortaya karamelizasyon ve yağ asidi oksidasyonu çıktığı tespit edildi. Bilim insanlarına göre bu sonuç, solucanın kırmızı ete benzer bir tat vermesini sağladı.Araştırma ekibinde yer alanyüksek lisans öğrencisi Hyeyoung Park, "Çalışmamızın sonucunda ulaştığımız on farklı aromayı tüketici tercihlerine göre şekillendirebildik" dedi.Kırmızı et benzeri bir besin elde etmek için ilk kez solucan larvalarının kullanıldığını vurgulayan araştırmacılar, elde ettikleri sonuçların seri üretim için daha ileri çalışmalara öncü olacağını umuyor.

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solucan, güney kore, kırmızı et, gıda krizi, açlık