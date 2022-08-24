https://sputniknews.com.tr/20220824/bilim-insanlari-dunyadaki-aclik-krizine-cozum-buldu-kirmizi-et-tadi-veren-solucanlar-1060342257.html
Bilim insanları dünyadaki açlık krizine çözüm buldu: 'Kırmızı et tadı veren' solucanlar
Bilim insanları dünyadaki açlık krizine çözüm buldu: 'Kırmızı et tadı veren' solucanlar
Dünyadaki insan nüfusunun 2050 yılına dek 9.7 milyara, 21. yüzyıl sonuna dek ise 11 milyara ulaşması beklenirken, küresel gıda ve açlık krizine çözüm yolları... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T18:22+0300
2022-08-24T18:22+0300
2022-08-24T18:22+0300
yaşam
solucan
güney kore
kırmızı et
gıda krizi
açlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/18/1060342113_132:0:2041:1074_1920x0_80_0_0_a8890d2f340b9b9d74931f71cab2a214.png
Güney Koreli bilim insanlarına göre yakında sosis ve tavuk nugget yapımında kullanılabilecek olan solucanlar lezzetli bir protein kaynağı olacak.Wonkwang Üniversitesi'nden Dr. Hee Cho liderliğindeki bir ekip, solucanların pişirilmesi kolay ürünler haline getirilerek alternatif bir protein kaynağına dönüştürülmesi sürecini mercek altına aldı. Dr. Hee Cho, projeye dair şu ifadeleri kullandı:Bilim insanları, görünüşü nedeniyle itici bulunan solucanların bu sorununu farklı baharatlar ve yiyecekler ile harmanlama yaklaşımıyla çözmeyi planlıyor. Dr. Cho'nun ekibi, barındırdığı yağlarda kolesterolü düşürme, iltihabı hafifletme ve kalp ritimlerini iyileştirme gibi faydalar bulunan solucanları lezzetli hale getirmek için incelemeler yaptı.İncelemeler sonucunda, pişirilme işlemi sırasında şeker eklendiğinde ortaya karamelizasyon ve yağ asidi oksidasyonu çıktığı tespit edildi. Bilim insanlarına göre bu sonuç, solucanın kırmızı ete benzer bir tat vermesini sağladı.Araştırma ekibinde yer alanyüksek lisans öğrencisi Hyeyoung Park, "Çalışmamızın sonucunda ulaştığımız on farklı aromayı tüketici tercihlerine göre şekillendirebildik" dedi.Kırmızı et benzeri bir besin elde etmek için ilk kez solucan larvalarının kullanıldığını vurgulayan araştırmacılar, elde ettikleri sonuçların seri üretim için daha ileri çalışmalara öncü olacağını umuyor.
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/18/1060342113_370:0:1802:1074_1920x0_80_0_0_6b337a7c2b12acae511c3f258179578f.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
solucan, güney kore, kırmızı et, gıda krizi, açlık
solucan, güney kore, kırmızı et, gıda krizi, açlık
Bilim insanları dünyadaki açlık krizine çözüm buldu: 'Kırmızı et tadı veren' solucanlar
Abone ol
Dünyadaki insan nüfusunun 2050 yılına dek 9.7 milyara, 21. yüzyıl sonuna dek ise 11 milyara ulaşması beklenirken, küresel gıda ve açlık krizine çözüm yolları aranıyor. Bilim insanlarına göre şekerle karıştırıldığında neredeyse gerçek kırmızı et tadı veren solucanlar bu soruna alternatif bir çözüm olabilir.
Güney Koreli bilim insanlarına göre yakında sosis ve tavuk nugget yapımında kullanılabilecek olan solucanlar lezzetli bir protein kaynağı olacak.
Wonkwang Üniversitesi'nden Dr. Hee Cho liderliğindeki bir ekip, solucanların pişirilmesi kolay ürünler haline getirilerek alternatif bir protein kaynağına dönüştürülmesi sürecini mercek altına aldı.
Dr. Hee Cho, projeye dair şu ifadeleri kullandı:
"Hayvansal proteinin artan maliyeti ve bununla ilişkili çevresel sorunlar nedeniyle son zamanlarda böcek yemek ilgi odağı haline geldi. Böcekler, yüksek miktarda yağ asitleri, vitaminler, mineraller, lif ve et gibi yüksek kaliteli protein içeren besleyici ve sağlıklı bir besin kaynağıdırlar. Ancak dünyada en çok kullanılan yenilebilir böceklerden biri olan solucanlar, itici görünümleri ve farklı lezzeti nedeniyle yemek kültürlerimizde evrensel olarak kabul görmemektedir."
Bilim insanları, görünüşü nedeniyle itici bulunan solucanların bu sorununu farklı baharatlar ve yiyecekler ile harmanlama yaklaşımıyla çözmeyi planlıyor.
Dr. Cho'nun ekibi, barındırdığı yağlarda kolesterolü düşürme, iltihabı hafifletme ve kalp ritimlerini iyileştirme gibi faydalar bulunan solucanları lezzetli hale getirmek için incelemeler yaptı.
İncelemeler sonucunda, pişirilme işlemi sırasında şeker eklendiğinde ortaya karamelizasyon ve yağ asidi oksidasyonu çıktığı tespit edildi. Bilim insanlarına göre bu sonuç, solucanın kırmızı ete benzer bir tat vermesini sağladı.
Araştırma ekibinde yer alanyüksek lisans öğrencisi Hyeyoung Park, "Çalışmamızın sonucunda ulaştığımız on farklı aromayı tüketici tercihlerine göre şekillendirebildik" dedi.
Kırmızı et benzeri bir besin elde etmek için ilk kez solucan larvalarının kullanıldığını vurgulayan araştırmacılar, elde ettikleri sonuçların seri üretim için daha ileri çalışmalara öncü olacağını umuyor.