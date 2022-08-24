Biden'ın emriyle ABD ordusu Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırıları düzenledi
11:12 24.08.2022 (güncellendi: 11:30 24.08.2022)
© AFP 2022 / Delil SOULEIMAN Suriye'deki ABD askerler
© AFP 2022 / Delil SOULEIMAN
ABD ordusu, 'bugün erken saatlerde Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları destekli milislerin kullandığı bölgeleri hedef alan isabetli hava saldırıları düzenlediği' açıklamasını yaptı. Buna göre hava saldırısı emri, 15 Ağustos'ta ABD güçlerinin Suriye'deki üslerine roket ve İHA saldırılarına misilleme olarak Başkan Biden tarafından verildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Albay Joe Buccino'nun Suriye'nin doğusundaki Deyr ez Zor'da İran Devrim Muhafızları bağlantılı grupların altyapı tesislerine isabetli hava saldırıları düzenlendiği açıklamasını yaptı.
'Şii Afganların Fatimiyyun Tugayı vuruldu, 6 ölü var'
Suriye ve İran'dan doğrulama gelmemişken, ilkin Suriyeli muhalifler, ABD hava saldırılarının Afganistan'dan Şii savaşçılardan oluşan Fatimiyyun Tugayı tarafından yönetilen Ayaş Kampı'nı hedef aldığını ve en az 6 Suriyeli ve yabancı savaşçının öldürüldüğünü söyledi.
The U.S. military says it carried out airstrikes in eastern Syria that targeted areas used by militias backed by Iran’s Revolutionary Guard. The strikes come after American forces were targeted by an Aug. 15 drone attack. https://t.co/wZmTWPV37O— The Associated Press (@AP) August 24, 2022
'İsabetli, orantılı, kasıtlı eylem'
CENTCOM açıklamasında kimin hedef alındığı ve can kayıplarına açıklık getirilmedi. 'ABD ordusunun Başkan Joe Biden'ın emriyle tırmanma riskini sınırlamayı ve zayiat riskini en aza indirmeyi amaçlayan orantılı, kasıtlı eylemde bulunduğu' dile getirilen açıklamada, “Bugünkü saldırılar ABD personelini korumak ve savunmak için gerekliydi” denildi.
Biden Orders ‘Precision’ Airstrikes Targeting Iran-Backed Groups in #Syria After Attack on #US Base https://t.co/CeNS23Toyl pic.twitter.com/dmmDLdROR4— Sputnik (@SputnikInt) August 24, 2022
Buccino'ya göre 'can kaybı yok'
Albay Joe Buccino, ayrıca CNN'e verdiği demeçte, 'hava saldırılarının mühimmat depolama ve lojistik için kullanılan bir tesisteki 9 depoyu vurduğunu, ABD ordusunun başlangıçta 13 depodan 11'ini vurmayı planladığını, ancak etrafta insan grupları görüldükten sonra 2 hava saldırısını iptal ettiğini' anlattı. Buccino, 'ilk değerlendirmelerin kimsenin öldürülmediğine işaret ettiğini' sözlerine ekledi.
Biden orders air strikes in Syria targeting facilities used by Iranian-backed militiashttps://t.co/jVFDFzuxsR— The Defense Post (@DefensePost) August 24, 2022
15 Ağustos saldırısında ABD can kaybı vermemişti
CENTCOM'un böylece misillemede bulunulduğunu söylediği ABD güçlerine yönelik 15 Ağustos saldırısında İran destekli milislerin Yeşilköy üssünü roket ve el Tanf üssünü insansız hava araçlarıyla hedef aldığı iddia edilmişti. ABD öncülüğündeki koalisyon ve CENTCOM, saldırılarla ilgili “Sıfır can kaybı ve hasar" açıklaması yapmıştı.
Irak'a sınırı olan ve petrol yatakları bulunan stratejik Deyr ez Zor'daki İran destekli milis grupları ve Suriye güçleri, daha önceki sık sık İsrail savaş uçaklarının saldırılarına da uğradı.
ABD, en büyük petrol ve gaz yataklarının bulunduğu bölgeyi yağmalıyor
Amerikan politikalarının eseri IŞİD'le savaş gerekçesiyle 2015'te Suriye'ye giren ABD ordusu, Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusunda en büyük petrol ve gaz yataklarının bulunduğu Deyr ez-Zor, Haseke ve Rakka vilayetlerinde yasadışı şekilde 900 askeri bulundurmaya devam ediyor.
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