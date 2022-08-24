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https://sputniknews.com.tr/20220824/bidenin-emriyle-abd-ordusu-suriyede-iran-destekli-gruplara-hava-saldirilari-duzenledi-1060322898.html
Biden'ın emriyle ABD ordusu Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırıları düzenledi
Biden'ın emriyle ABD ordusu Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırıları düzenledi
ABD ordusu, 'bugün erken saatlerde Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları destekli milislerin kullandığı bölgeleri hedef alan isabetli hava saldırıları... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T11:12+0300
2022-08-24T11:30+0300
dünya
deyr ez zor
abd
suriye
iran
hava saldırıları
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Albay Joe Buccino'nun Suriye'nin doğusundaki Deyr ez Zor'da İran Devrim Muhafızları bağlantılı grupların altyapı tesislerine isabetli hava saldırıları düzenlendiği açıklamasını yaptı.'Şii Afganların Fatimiyyun Tugayı vuruldu, 6 ölü var'Suriye ve İran'dan doğrulama gelmemişken, ilkin Suriyeli muhalifler, ABD hava saldırılarının Afganistan'dan Şii savaşçılardan oluşan Fatimiyyun Tugayı tarafından yönetilen Ayaş Kampı'nı hedef aldığını ve en az 6 Suriyeli ve yabancı savaşçının öldürüldüğünü söyledi.'İsabetli, orantılı, kasıtlı eylem'CENTCOM açıklamasında kimin hedef alındığı ve can kayıplarına açıklık getirilmedi. 'ABD ordusunun Başkan Joe Biden'ın emriyle tırmanma riskini sınırlamayı ve zayiat riskini en aza indirmeyi amaçlayan orantılı, kasıtlı eylemde bulunduğu' dile getirilen açıklamada, “Bugünkü saldırılar ABD personelini korumak ve savunmak için gerekliydi” denildi.Buccino'ya göre 'can kaybı yok'Albay Joe Buccino, ayrıca CNN'e verdiği demeçte, 'hava saldırılarının mühimmat depolama ve lojistik için kullanılan bir tesisteki 9 depoyu vurduğunu, ABD ordusunun başlangıçta 13 depodan 11'ini vurmayı planladığını, ancak etrafta insan grupları görüldükten sonra 2 hava saldırısını iptal ettiğini' anlattı. Buccino, 'ilk değerlendirmelerin kimsenin öldürülmediğine işaret ettiğini' sözlerine ekledi.15 Ağustos saldırısında ABD can kaybı vermemiştiCENTCOM'un böylece misillemede bulunulduğunu söylediği ABD güçlerine yönelik 15 Ağustos saldırısında İran destekli milislerin Yeşilköy üssünü roket ve el Tanf üssünü insansız hava araçlarıyla hedef aldığı iddia edilmişti. ABD öncülüğündeki koalisyon ve CENTCOM, saldırılarla ilgili “Sıfır can kaybı ve hasar" açıklaması yapmıştı.Irak'a sınırı olan ve petrol yatakları bulunan stratejik Deyr ez Zor'daki İran destekli milis grupları ve Suriye güçleri, daha önceki sık sık İsrail savaş uçaklarının saldırılarına da uğradı. ABD, en büyük petrol ve gaz yataklarının bulunduğu bölgeyi yağmalıyorAmerikan politikalarının eseri IŞİD'le savaş gerekçesiyle 2015'te Suriye'ye giren ABD ordusu, Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusunda en büyük petrol ve gaz yataklarının bulunduğu Deyr ez-Zor, Haseke ve Rakka vilayetlerinde yasadışı şekilde 900 askeri bulundurmaya devam ediyor.Suriye hükümetinin daveti veya BM Güvenlik Konseyi'nin yetkisi gibi herhangi bir yasal iddia olmaksızın konuşlandırılan Birleşik Müşterek Görev Gücü - OIR, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) yönlendiriyor ve SDG ile birlikte Suriye'nin petrol zengini doğu vilayetlerini kontrol ediyor.Şam, Suriye ham petrolünü ülke dışına taşıyan büyük Amerikan konvoylarının kanıtladığı üzere ABD'yi 'kaynaklarını yağmalamakla' defalarca suçladı.Ankara, SDG'nin ana unusru YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve dolayısıyla SDG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor.
https://sputniknews.com.tr/20220725/abd-oldurulen-sdg-komutani-icin-taziye-yayinladi-1059127216.html
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deyr ez zor, abd, suriye, iran, hava saldırıları, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
deyr ez zor, abd, suriye, iran, hava saldırıları, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

Biden'ın emriyle ABD ordusu Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırıları düzenledi

11:12 24.08.2022 (güncellendi: 11:30 24.08.2022)
© AFP 2022 / Delil SOULEIMAN Suriye'deki ABD askerler
Suriye'deki ABD askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© AFP 2022 / Delil SOULEIMAN
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ABD ordusu, 'bugün erken saatlerde Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları destekli milislerin kullandığı bölgeleri hedef alan isabetli hava saldırıları düzenlediği' açıklamasını yaptı. Buna göre hava saldırısı emri, 15 Ağustos'ta ABD güçlerinin Suriye'deki üslerine roket ve İHA saldırılarına misilleme olarak Başkan Biden tarafından verildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Albay Joe Buccino'nun Suriye'nin doğusundaki Deyr ez Zor'da İran Devrim Muhafızları bağlantılı grupların altyapı tesislerine isabetli hava saldırıları düzenlendiği açıklamasını yaptı.

'Şii Afganların Fatimiyyun Tugayı vuruldu, 6 ölü var'

Suriye ve İran'dan doğrulama gelmemişken, ilkin Suriyeli muhalifler, ABD hava saldırılarının Afganistan'dan Şii savaşçılardan oluşan Fatimiyyun Tugayı tarafından yönetilen Ayaş Kampı'nı hedef aldığını ve en az 6 Suriyeli ve yabancı savaşçının öldürüldüğünü söyledi.

'İsabetli, orantılı, kasıtlı eylem'

CENTCOM açıklamasında kimin hedef alındığı ve can kayıplarına açıklık getirilmedi. 'ABD ordusunun Başkan Joe Biden'ın emriyle tırmanma riskini sınırlamayı ve zayiat riskini en aza indirmeyi amaçlayan orantılı, kasıtlı eylemde bulunduğu' dile getirilen açıklamada, “Bugünkü saldırılar ABD personelini korumak ve savunmak için gerekliydi” denildi.

Buccino'ya göre 'can kaybı yok'

Albay Joe Buccino, ayrıca CNN'e verdiği demeçte, 'hava saldırılarının mühimmat depolama ve lojistik için kullanılan bir tesisteki 9 depoyu vurduğunu, ABD ordusunun başlangıçta 13 depodan 11'ini vurmayı planladığını, ancak etrafta insan grupları görüldükten sonra 2 hava saldırısını iptal ettiğini' anlattı. Buccino, 'ilk değerlendirmelerin kimsenin öldürülmediğine işaret ettiğini' sözlerine ekledi.

15 Ağustos saldırısında ABD can kaybı vermemişti

CENTCOM'un böylece misillemede bulunulduğunu söylediği ABD güçlerine yönelik 15 Ağustos saldırısında İran destekli milislerin Yeşilköy üssünü roket ve el Tanf üssünü insansız hava araçlarıyla hedef aldığı iddia edilmişti. ABD öncülüğündeki koalisyon ve CENTCOM, saldırılarla ilgili “Sıfır can kaybı ve hasar" açıklaması yapmıştı.
Irak'a sınırı olan ve petrol yatakları bulunan stratejik Deyr ez Zor'daki İran destekli milis grupları ve Suriye güçleri, daha önceki sık sık İsrail savaş uçaklarının saldırılarına da uğradı.

ABD, en büyük petrol ve gaz yataklarının bulunduğu bölgeyi yağmalıyor

Amerikan politikalarının eseri IŞİD'le savaş gerekçesiyle 2015'te Suriye'ye giren ABD ordusu, Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusunda en büyük petrol ve gaz yataklarının bulunduğu Deyr ez-Zor, Haseke ve Rakka vilayetlerinde yasadışı şekilde 900 askeri bulundurmaya devam ediyor.
Suriye hükümetinin daveti veya BM Güvenlik Konseyi'nin yetkisi gibi herhangi bir yasal iddia olmaksızın konuşlandırılan Birleşik Müşterek Görev Gücü - OIR, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) yönlendiriyor ve SDG ile birlikte Suriye'nin petrol zengini doğu vilayetlerini kontrol ediyor.
ABD Türkiye bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
DÜNYA
ABD, öldürülen SDG 'komutanı' için taziye yayınladı
25 Temmuz, 22:46
Şam, Suriye ham petrolünü ülke dışına taşıyan büyük Amerikan konvoylarının kanıtladığı üzere ABD'yi 'kaynaklarını yağmalamakla' defalarca suçladı.
Ankara, SDG'nin ana unusru YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve dolayısıyla SDG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor.
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