https://sputniknews.com.tr/20220824/bedas-duyurdu-istanbulun-12-ilcesinde-elektrik-kesintisi-1060318838.html

BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi

BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ),bugün İstanbul'un 12 ilçesinde bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T08:58+0300

2022-08-24T08:58+0300

2022-08-24T08:58+0300

türkiye

bedaş

elektrik kesintisi

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BEDAŞ, bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacağını, kesintilerin 1,5 ile 8 saat kadar sürebileceğini belirtti.Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçeler şöyle:

türkiye

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bedaş, elektrik kesintisi