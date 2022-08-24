https://sputniknews.com.tr/20220824/bedas-duyurdu-istanbulun-12-ilcesinde-elektrik-kesintisi-1060318838.html
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ),bugün İstanbul'un 12 ilçesinde bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T08:58+0300
2022-08-24T08:58+0300
2022-08-24T08:58+0300
türkiye
bedaş
elektrik kesintisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101350/61/1013506104_0:99:1750:1083_1920x0_80_0_0_eb6b6255454b49f4770554af26df71a1.jpg
BEDAŞ, bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacağını, kesintilerin 1,5 ile 8 saat kadar sürebileceğini belirtti.Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçeler şöyle:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101350/61/1013506104_87:0:1663:1182_1920x0_80_0_0_c73fff62962969edbc724785a727e123.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bedaş, elektrik kesintisi
bedaş, elektrik kesintisi
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi
Abone ol
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ),bugün İstanbul'un 12 ilçesinde bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.
BEDAŞ, bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacağını, kesintilerin 1,5 ile 8 saat kadar sürebileceğini belirtti.
Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçeler şöyle: