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https://sputniknews.com.tr/20220824/bedas-duyurdu-istanbulun-12-ilcesinde-elektrik-kesintisi-1060318838.html
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ),bugün İstanbul'un 12 ilçesinde bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T08:58+0300
2022-08-24T08:58+0300
türkiye
bedaş
elektrik kesintisi
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BEDAŞ, bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacağını, kesintilerin 1,5 ile 8 saat kadar sürebileceğini belirtti.Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçeler şöyle:
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bedaş, elektrik kesintisi
bedaş, elektrik kesintisi

BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi

08:58 24.08.2022
© REUTERSElektrik kesintisi
Elektrik kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© REUTERS
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ),bugün İstanbul'un 12 ilçesinde bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.
BEDAŞ, bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacağını, kesintilerin 1,5 ile 8 saat kadar sürebileceğini belirtti.
Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçeler şöyle:
Beyoğlu,
Bağcılar,
Bahçelievler,
Beşiktaş,
Çatalca,
Esenyurt,
Eyüpsultan,
Fatih,
Gaziosmanpaşa,
Güngören,
Kağıthane,
Küçükçekmece.
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