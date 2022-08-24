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Bakan Nebati'den yurt dışında çalışan Türk işçiler için 'vergi istisnası' açıklaması
Bakan Nebati'den yurt dışında çalışan Türk işçiler için 'vergi istisnası' açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurt dışında çalışan işçilere gelir vergisi istisnası getirilmesi çalışmalarının hızlandırılacağını duyurdu. 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T19:12+0300
2022-08-24T19:12+0300
ekonomi
nureddin nebati
vergi
yurt dışı
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Nebati, sosyal medya hesabından bugün gerçekleştirilen "Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"nde dile getirilen yurt dışında çalışan işçilerin vergi problemine ilişkin paylaşımda bulundu.Paylaşımda, "Bakanlığımız bünyesinde geçtiğimiz aylarda gündemimize aldığımız 'yurt dışında çalışan işçilerimize gelir vergisi istisnası getirilmesi' hususundaki çalışmalarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hızlandırarak firmalarımızın ve insanımızın önünü açacağız." ifadelerine yer verildi.
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nureddin nebati, vergi, yurt dışı
nureddin nebati, vergi, yurt dışı

Bakan Nebati'den yurt dışında çalışan Türk işçiler için 'vergi istisnası' açıklaması

19:12 24.08.2022
© AANureddin Nebati
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurt dışında çalışan işçilere gelir vergisi istisnası getirilmesi çalışmalarının hızlandırılacağını duyurdu.
Nebati, sosyal medya hesabından bugün gerçekleştirilen "Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"nde dile getirilen yurt dışında çalışan işçilerin vergi problemine ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Bakanlığımız bünyesinde geçtiğimiz aylarda gündemimize aldığımız 'yurt dışında çalışan işçilerimize gelir vergisi istisnası getirilmesi' hususundaki çalışmalarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hızlandırarak firmalarımızın ve insanımızın önünü açacağız." ifadelerine yer verildi.
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