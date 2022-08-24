https://sputniknews.com.tr/20220824/bakan-kocadan-aile-hekimleri-ve-aile-sagligi-merkezi-calisanlarina-gozumuz-aydin-1060345485.html

Bakan Koca'dan aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına: Gözümüz aydın demeye az kaldı

Bakan Koca'dan aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına: Gözümüz aydın demeye az kaldı

Sağlık Bakanı Koca aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına "Gözümüz aydın demeye az kaldı" açıklamasını yaptı. Baka Koca gece yarısına işaret... 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T20:21+0300

2022-08-24T20:21+0300

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türkiye

fahrettin koca

aile sağlığı merkezleri

aile hekimliği

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanları ile ilgili bir açıklamada bulundu. "Değerli aile hekimleri ve ASM çalışanları, Gözümüz aydın demeye az kaldı. Gece yarısı bile olsa diyebiliriz" ifadelerine yer veren Bakan Koca gece yarısına dikkat çekti.

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fahrettin koca, aile sağlığı merkezleri, aile hekimliği