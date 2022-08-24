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https://sputniknews.com.tr/20220824/bakan-kocadan-aile-hekimleri-ve-aile-sagligi-merkezi-calisanlarina-gozumuz-aydin-1060345485.html
Bakan Koca'dan aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına: Gözümüz aydın demeye az kaldı
Bakan Koca'dan aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına: Gözümüz aydın demeye az kaldı
Sağlık Bakanı Koca aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına "Gözümüz aydın demeye az kaldı" açıklamasını yaptı. Baka Koca gece yarısına işaret... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T20:21+0300
2022-08-24T20:21+0300
türkiye
fahrettin koca
aile sağlığı merkezleri
aile hekimliği
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanları ile ilgili bir açıklamada bulundu. "Değerli aile hekimleri ve ASM çalışanları, Gözümüz aydın demeye az kaldı. Gece yarısı bile olsa diyebiliriz" ifadelerine yer veren Bakan Koca gece yarısına dikkat çekti.
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fahrettin koca, aile sağlığı merkezleri, aile hekimliği
fahrettin koca, aile sağlığı merkezleri, aile hekimliği

Bakan Koca'dan aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına: Gözümüz aydın demeye az kaldı

20:21 24.08.2022
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© AA
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Sağlık Bakanı Koca aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına "Gözümüz aydın demeye az kaldı" açıklamasını yaptı. Baka Koca gece yarısına işaret etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanları ile ilgili bir açıklamada bulundu.
"Değerli aile hekimleri ve ASM çalışanları, Gözümüz aydın demeye az kaldı. Gece yarısı bile olsa diyebiliriz" ifadelerine yer veren Bakan Koca gece yarısına dikkat çekti.
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