https://sputniknews.com.tr/20220824/bakan-kirisci-bizim-kirsalla-ilgili-bir-derdimiz-var-kentte-yasayanlar-kirsala-donsunler--1060309236.html

Bakan Kirişçi: Bizim kırsalla ilgili bir derdimiz var, kentte yaşayanlar kırsala dönsünler

Bakan Kirişçi: Bizim kırsalla ilgili bir derdimiz var, kentte yaşayanlar kırsala dönsünler

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bakanlık olarak bizim kırsalla ilgili bir derdimiz var. Diyoruz ki, kentte yaşayanlar kırsala dönsünler ama bu kırsala... 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T00:33+0300

2022-08-24T00:33+0300

2022-08-24T00:33+0300

politika

vahit kirişci

çiftçi

zeytinyağı

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 'Yüz Yüze 100 Gün' projesi kapsamında Sarıyer Gümüşdere köyünü ziyaret etti.Köydeki seraları gezen, köy meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Kirişci, buradaki konuşmasında, kırsalda yaşamanın avantajlarına değindi. Burada yaşayanlara şehir hayatına heveslenmemeleri önerisinde bulunan Kirişci, şunları kaydetti:Artık kırsalda yaşamın da sağlık, eğitim gibi konularda oldukça ilerlediğine işaret eden Kirişci, AK Parti'nin her şeyi vatandaşın ayağına götürdüğünü dile getirdi.'Kentsel tarım uygulamasına sonuna kadar destek vereceğiz'Kirişci, konuşmasında kırsala dönüş ve kent tarımının öneminden de bahsetti. Kırsala dönüşe verdikleri öneme işaret eden Kirişci, şu değerlendirmelerde bulundu:Bakan Kirişci, bu işi de işi bilen insanlara yaptıracaklarının altını çizerek, üretim yapacak ve yapmak isteyen herkese bütün desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.'Özellikle hanım kardeşlerimizin sosyal güvencesi yoksa, bunlara sosyal güvence sağlama konusunda da ciddi bir çalışmanın içindeyiz'Kırsala kentten yeniden göç almak ve bunu teşvik etmek istediklerine dikkati çeken Kirişci, "Kardeşlerimiz buraya gelsin. Özellikle hanım kardeşlerimizin sosyal güvencesi yoksa, bunlara sosyal güvence sağlama konusunda da ciddi bir çalışmanın içindeyiz. Bakanlık olarak bizim doğrudan ilgi alanımızda değil Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işi ama müşterek bir çalışma yürütüyoruz. Özellikle hanım kardeşlerimiz, genç kardeşlerimizi sosyal güvenceye kavuşturarak aileyi kırsalda tutmanın çabası içerisinde olacağız. Böylelikle Türkiye daha çok üretecek" ifadelerini kullandı.Bakan Kirişci, kırsalın olmazsa olmazı olan çoğu konuya aynı hassasiyetle yaklaştıklarını ve bu konuda çalıştıklarını belirterek, belediye ve büyükşehir yasalarında köyden mahalleye dönüştürülen köylerle ilgili yeni bir düzenleme yapacaklarını kaydetti. Kirişçi, "Biz bu kırsalı ve bu mahalle kavramı yerine köyü yeniden inşa edersek inanın bizi kimse tutamaz" değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'de AK Parti hükümetleri ile birlikte yapılan tarım çalışmaları hakkında bilgi veren Kirişci, Atatürk hayattayken gündeme gelen TARSİM konusuna da değindi.Kirişci, konuşmasına şöyle devam etti:

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vahit kirişci, çiftçi, zeytinyağı