https://sputniknews.com.tr/20220824/bakan-karaismailoglu-uzaydaki-hak-ve-menfaatlerimizi-korumada-emin-adimlarla-ilerliyoruz-1060348124.html

Bakan Karaismailoğlu: Uzaydaki hak ve menfaatlerimizi korumada emin adımlarla ilerliyoruz

Bakan Karaismailoğlu: Uzaydaki hak ve menfaatlerimizi korumada emin adımlarla ilerliyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye, uzayda kendi uydusuyla temsil edilen ilk 10 ülkeden biri olacak. Ülkemizin uzaydaki hak ve... 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T21:15+0300

2022-08-24T21:15+0300

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türkiye

uzay

adil karaismailoğlu

türksat

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Bakan Adil Karaismailoğlu, teknolojik anlamda çağın gerektirdiği bütün donanımlara sahip olmak için var gücüyle çalışan, her adımını planlayan ve geleceğe küresel bir oyuncu olma hedefiyle ilerleyen Türkiye'nin sesini tüm dünyaya duyurduklarını bildirdi.Karaismailoğlu, Tuz Gölü'nün Aksaray bölgesinde düzenlenen TÜRKSAT Model Uydu Yarışları'nda, takımları ziyaret etti, öğrencilerle sohbet etti.Bakan Karaismailoğlu, model uydu atışlarının ardından, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST kapsamında TÜRKSAT Model Uydu Yarışlarının bu yıl yedincisinin düzenlendiğini söyledi.Milli teknoloji hamlesi vizyonuyla milyonlarla paylaşım yapılan TEKNOFEST'in, özellikle gençlerin ilgisini kazanmayı başardığını belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:Karaismailoğlu, Türkiye'nin bağımsızlığını perçinlediklerini, yeni iş imkanları oluşturduklarını ve teknoloji ihraç eden ülke yolunda hızla yükseldiklerini vurguladı. Bu yarışmayla şimdiden uydu ve uzay teknolojileri alanında çalışacak insan kaynağının yetişmesine vesile olduklarını aktaran Karaismailoğlu, "İlk defa 2016 yılında 3 takım 18 kişiyle başlayan süreç, bu yıl 111 başvuruyla yaklaşık 600 kişiye ulaşan bir yarışmaya dönüştü. TÜRKSAT Model Uydu Yarışmasının süreçleri uydu ve uzay projesini küçük ölçekte yansıtacak şekilde planlandı. Doğru bir yolda olduğumuzu hem yurt içinde hem de uluslararası arenada kazanılan başarılarla görüyoruz" dedi.'Son 20 yılda Türkiye'de adeta bir devrim gerçekleştirdik'Karaismailoğlu, ABD'de bu yıl düzenlenen Cansat Yarışması'nda, üstün başarı gösteren 15 uluslararası takımın ilk 5'inin Türk takımı olduğunu hatırlattı.Türkiye olarak üretilen yüksek teknoloji ürünlerle dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi olmayı hedeflediklerini anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:'Türksat 6A'yı 2023 yılında uzaya fırlatmayı hedefliyoruz'Karaismailoğlu, Türkiye'yi kendi uydularını geliştirebilen, üretebilen ve test edebilen bir seviyeye çıkardıklarını ifade etti.Türksat 3A'yı 2008'de, Türksat 4A'yı 2014'te, Türksat 4B'yi 2015'te uzaya gönderdiklerini, Türksat 5A ve Türksat 5B'nin de 2021'de yörüngelerine ulaştığını hatırlatan Karaismailoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:'Yazılan oyunları bozan ve artık oyunları kendisi yazan bir Türkiye var'Karaismailoğlu, Türkiye'nin teknolojiyi sadece tüketen değil, tasarlayan, geliştiren, üreten ve pazarlayan bir ülke haline gelmesini hedeflediklerini söyledi.5G teknolojisi hususunda çok önemli çalışmalar yaptıklarına, büyük mesafeler katettiklerine dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

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