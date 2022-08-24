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https://sputniknews.com.tr/20220824/bahceli-malazgirt-torenlerine-katilacak-1060338142.html
Bahçeli Malazgirt törenlerine katılacak
Bahçeli Malazgirt törenlerine katılacak
MHP'den yapılan açıklamada "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 25 – 26 Ağustos 2022 tarihlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde yapılacak... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T16:59+0300
2022-08-24T16:59+0300
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mhp
devlet bahçeli
malazgirt
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 951. Yılı Kutlama Törenlerine iştirak edecek. MHP'den yapılan açıklamaya göre Bahçeli, 25-26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilecek Malazgirt Zaferi'nin 951. Yılı Kutlama Törenlerinde hazır bulunacak.
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mhp, devlet bahçeli, malazgirt, malazgirt zaferi
mhp, devlet bahçeli, malazgirt, malazgirt zaferi

Bahçeli Malazgirt törenlerine katılacak

16:59 24.08.2022
© AAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© AA
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MHP'den yapılan açıklamada "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 25 – 26 Ağustos 2022 tarihlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde yapılacak olan Malazgirt Zaferi’nin 951. Yılı Kutlama Törenleri’ne katılacak" denildi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 951. Yılı Kutlama Törenlerine iştirak edecek.
MHP'den yapılan açıklamaya göre Bahçeli, 25-26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilecek Malazgirt Zaferi'nin 951. Yılı Kutlama Törenlerinde hazır bulunacak.
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