https://sputniknews.com.tr/20220824/bahceli-malazgirt-torenlerine-katilacak-1060338142.html

Bahçeli Malazgirt törenlerine katılacak

Bahçeli Malazgirt törenlerine katılacak

MHP'den yapılan açıklamada "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 25 – 26 Ağustos 2022 tarihlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde yapılacak... 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T16:59+0300

2022-08-24T16:59+0300

2022-08-24T16:59+0300

politika

mhp

devlet bahçeli

malazgirt

malazgirt zaferi

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 951. Yılı Kutlama Törenlerine iştirak edecek. MHP'den yapılan açıklamaya göre Bahçeli, 25-26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilecek Malazgirt Zaferi'nin 951. Yılı Kutlama Törenlerinde hazır bulunacak.

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mhp, devlet bahçeli, malazgirt, malazgirt zaferi