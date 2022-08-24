https://sputniknews.com.tr/20220824/aymden-abdullah-comert-karari-yasam-hakkinin-ihlali-basvurusunu-yetkisizlik-nedeniyle-reddetti-1060310890.html

AYM'den Abdullah Cömert kararı: 'Yaşam hakkının ihlali' başvurusunu yetkisizlik nedeniyle reddetti

AYM'den Abdullah Cömert kararı: 'Yaşam hakkının ihlali' başvurusunu yetkisizlik nedeniyle reddetti

Anayasa Mahkemesi, Abdullah Cömert'in yaşam hakkının ihlal edildiğine dair başvuruyu, yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez buldu. 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T01:08+0300

2022-08-24T01:08+0300

2022-08-24T01:08+0300

politika

abdullah cömert

gezi parkı eylemleri

antakya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102114/08/1021140888_0:125:1334:875_1920x0_80_0_0_7754f5eec44a5c772c35a0f41a65c6c2.jpg

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Parkı eylemleri sırasında Antakya’da polis tarafından atılan gaz fişeğiyle başından vurularak öldürülen Abdullah Cömert hakkında kararını verdi.Söz konusu karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.Cömert'in ailesinin yaşam hakkının ihlal edildiği gerekçesi ile 2020 yılında AYM'ye yaptığı başvuru, kişi bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez bulundu.Cömert, “Akrep” adı verilen polis aracından atılan biber gazı fişeğinin başına çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Biber gazını atan polis memuru A.K.’ye ise 'olası kastla öldürme' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20181119/abdullah-comert-davasi-sanik-polis-hapis-cezasi-1036218154.html

antakya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abdullah cömert, gezi parkı eylemleri, antakya