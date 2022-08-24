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AYM'den Abdullah Cömert kararı: 'Yaşam hakkının ihlali' başvurusunu yetkisizlik nedeniyle reddetti
AYM'den Abdullah Cömert kararı: 'Yaşam hakkının ihlali' başvurusunu yetkisizlik nedeniyle reddetti
Anayasa Mahkemesi, Abdullah Cömert'in yaşam hakkının ihlal edildiğine dair başvuruyu, yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez buldu. 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T01:08+0300
2022-08-24T01:08+0300
politika
abdullah cömert
gezi parkı eylemleri
antakya
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Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Parkı eylemleri sırasında Antakya’da polis tarafından atılan gaz fişeğiyle başından vurularak öldürülen Abdullah Cömert hakkında kararını verdi.Söz konusu karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.Cömert'in ailesinin yaşam hakkının ihlal edildiği gerekçesi ile 2020 yılında AYM'ye yaptığı başvuru, kişi bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez bulundu.Cömert, “Akrep” adı verilen polis aracından atılan biber gazı fişeğinin başına çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Biber gazını atan polis memuru A.K.’ye ise 'olası kastla öldürme' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20181119/abdullah-comert-davasi-sanik-polis-hapis-cezasi-1036218154.html
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abdullah cömert, gezi parkı eylemleri, antakya
abdullah cömert, gezi parkı eylemleri, antakya

AYM'den Abdullah Cömert kararı: 'Yaşam hakkının ihlali' başvurusunu yetkisizlik nedeniyle reddetti

01:08 24.08.2022
© Fotoğraf : TwitterAbdullah Cömert
Abdullah Cömert - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Anayasa Mahkemesi, Abdullah Cömert'in yaşam hakkının ihlal edildiğine dair başvuruyu, yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez buldu.
Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Parkı eylemleri sırasında Antakya’da polis tarafından atılan gaz fişeğiyle başından vurularak öldürülen Abdullah Cömert hakkında kararını verdi.
Söz konusu karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cömert'in ailesinin yaşam hakkının ihlal edildiği gerekçesi ile 2020 yılında AYM'ye yaptığı başvuru, kişi bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez bulundu.
Cömert, “Akrep” adı verilen polis aracından atılan biber gazı fişeğinin başına çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Biber gazını atan polis memuru A.K.’ye ise 'olası kastla öldürme' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.
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