https://sputniknews.com.tr/20220824/arkeologlari-sasirtan-kesif-kutahyada-4200-yillik-findik-kalintilari-bulundu-1060327459.html
Arkeologları şaşırtan keşif: Kütahya'da 4200 yıllık fındık kalıntıları bulundu
Arkeologları şaşırtan keşif: Kütahya'da 4200 yıllık fındık kalıntıları bulundu
Kütahya'da 8 bin yıllık geçmişe sahip Tavşanlı Höyük'teki yeni dönem kazı çalışmalarında, 4 bin 200 yıllık fındık kalıntıları ve mermer idoller ortaya... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T12:42+0300
2022-08-24T12:42+0300
2022-08-24T12:54+0300
kütahya
yaşam
arkeolojik kazı
fındık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/18/1060327188_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4b82fea6350c51cc5a48f9fd2587d699.jpg
Havadan yapılan çekimlerde, kalp şeklinde göründüğü için ‘Kütahya'nın kalbi’ adı verilen höyükteki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) iş birliğiyle ‘Cumhurbaşkanı Kararlı Kazı’ statüsünde yürütülüyor.BŞEÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan başkanlığında 2 ay önce başlayan yeni dönem kazı çalışmalarında, 4 bin 200 yıl öncesine tarihlenen tabakada fındık kalıntıları ve mermer idoller bulundu. Ana vatanı Karadeniz olan fındık kalıntılarının İç Batı Anadolu'da bulunması arkeologları da şaşırttı.Ortaya çıkarılan kalıntılar, Tavşanlı Höyük'ün Tunç Çağı'nda Troya ile çok sıkı bir bağ kurduğunu gösteren bulgular olarak değerlendirildi.Bulgular, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220823/kulluoba-hoyugunde-100den-fazla-mezar-bulundu-1060279706.html
kütahya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/18/1060327188_12:0:660:486_1920x0_80_0_0_297de54ba338fbff505e72f7670dcc85.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kütahya, arkeolojik kazı, fındık
kütahya, arkeolojik kazı, fındık
Arkeologları şaşırtan keşif: Kütahya'da 4200 yıllık fındık kalıntıları bulundu
12:42 24.08.2022 (güncellendi: 12:54 24.08.2022) Abone ol
Kütahya'da 8 bin yıllık geçmişe sahip Tavşanlı Höyük'teki yeni dönem kazı çalışmalarında, 4 bin 200 yıllık fındık kalıntıları ve mermer idoller ortaya çıkarıldı.
Havadan yapılan çekimlerde, kalp şeklinde göründüğü için ‘Kütahya'nın kalbi’ adı verilen höyükteki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) iş birliğiyle ‘Cumhurbaşkanı Kararlı Kazı’ statüsünde yürütülüyor.
BŞEÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan başkanlığında 2 ay önce başlayan yeni dönem kazı çalışmalarında, 4 bin 200 yıl öncesine tarihlenen tabakada fındık kalıntıları ve mermer idoller bulundu. Ana vatanı Karadeniz olan fındık kalıntılarının İç Batı Anadolu'da bulunması arkeologları da şaşırttı.
Ortaya çıkarılan kalıntılar, Tavşanlı Höyük'ün Tunç Çağı'nda Troya ile çok sıkı bir bağ kurduğunu gösteren bulgular olarak değerlendirildi.
Bulgular, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.