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https://sputniknews.com.tr/20220824/arkeologlari-sasirtan-kesif-kutahyada-4200-yillik-findik-kalintilari-bulundu-1060327459.html
Arkeologları şaşırtan keşif: Kütahya'da 4200 yıllık fındık kalıntıları bulundu
Arkeologları şaşırtan keşif: Kütahya'da 4200 yıllık fındık kalıntıları bulundu
Kütahya'da 8 bin yıllık geçmişe sahip Tavşanlı Höyük'teki yeni dönem kazı çalışmalarında, 4 bin 200 yıllık fındık kalıntıları ve mermer idoller ortaya... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
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2022-08-24T12:54+0300
kütahya
yaşam
arkeolojik kazı
fındık
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Havadan yapılan çekimlerde, kalp şeklinde göründüğü için ‘Kütahya'nın kalbi’ adı verilen höyükteki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) iş birliğiyle ‘Cumhurbaşkanı Kararlı Kazı’ statüsünde yürütülüyor.BŞEÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan başkanlığında 2 ay önce başlayan yeni dönem kazı çalışmalarında, 4 bin 200 yıl öncesine tarihlenen tabakada fındık kalıntıları ve mermer idoller bulundu. Ana vatanı Karadeniz olan fındık kalıntılarının İç Batı Anadolu'da bulunması arkeologları da şaşırttı.Ortaya çıkarılan kalıntılar, Tavşanlı Höyük'ün Tunç Çağı'nda Troya ile çok sıkı bir bağ kurduğunu gösteren bulgular olarak değerlendirildi.Bulgular, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220823/kulluoba-hoyugunde-100den-fazla-mezar-bulundu-1060279706.html
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kütahya, arkeolojik kazı, fındık
kütahya, arkeolojik kazı, fındık

Arkeologları şaşırtan keşif: Kütahya'da 4200 yıllık fındık kalıntıları bulundu

12:42 24.08.2022 (güncellendi: 12:54 24.08.2022)
© AAFındık kalıntıları
Fındık kalıntıları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© AA
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Kütahya'da 8 bin yıllık geçmişe sahip Tavşanlı Höyük'teki yeni dönem kazı çalışmalarında, 4 bin 200 yıllık fındık kalıntıları ve mermer idoller ortaya çıkarıldı.
Havadan yapılan çekimlerde, kalp şeklinde göründüğü için ‘Kütahya'nın kalbi’ adı verilen höyükteki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) iş birliğiyle ‘Cumhurbaşkanı Kararlı Kazı’ statüsünde yürütülüyor.
BŞEÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan başkanlığında 2 ay önce başlayan yeni dönem kazı çalışmalarında, 4 bin 200 yıl öncesine tarihlenen tabakada fındık kalıntıları ve mermer idoller bulundu. Ana vatanı Karadeniz olan fındık kalıntılarının İç Batı Anadolu'da bulunması arkeologları da şaşırttı.
Ortaya çıkarılan kalıntılar, Tavşanlı Höyük'ün Tunç Çağı'nda Troya ile çok sıkı bir bağ kurduğunu gösteren bulgular olarak değerlendirildi.
Bulgular, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Küllüoba Höyüğü'nde 100'den fazla mezar bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
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