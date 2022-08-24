https://sputniknews.com.tr/20220824/antalya-kas-aciklarinda-deprem-1060319457.html
Antalya Kaş açıklarında deprem
Antalya Kaş açıklarında deprem
Antalya'nın Kaş ilçesinin 40 kilometre açıklarında deprem meydana geldi. Merkez üssü deniz olan depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklandı 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T09:24+0300
2022-08-24T09:24+0300
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yaşam
antalya
kaş
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre Akdeniz'de deprem meydana geldi.Merkez üssünün Kaş açıkları olan depremin büyüklüğü, 4.4 olarak açıklandı.
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antalya, kaş, deprem
Antalya Kaş açıklarında deprem
09:24 24.08.2022 (güncellendi: 09:35 24.08.2022) Abone ol
Antalya'nın Kaş ilçesinin 40 kilometre açıklarında deprem meydana geldi. Merkez üssü deniz olan depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklandı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre Akdeniz'de deprem meydana geldi.
Merkez üssünün Kaş açıkları olan depremin büyüklüğü, 4.4 olarak açıklandı.