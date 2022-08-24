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Antalya Kaş açıklarında deprem
Antalya Kaş açıklarında deprem
Antalya'nın Kaş ilçesinin 40 kilometre açıklarında deprem meydana geldi. Merkez üssü deniz olan depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklandı 24.08.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
antalya
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre Akdeniz'de deprem meydana geldi.Merkez üssünün Kaş açıkları olan depremin büyüklüğü, 4.4 olarak açıklandı.
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antalya, kaş, deprem
antalya, kaş, deprem

Antalya Kaş açıklarında deprem

09:24 24.08.2022 (güncellendi: 09:35 24.08.2022)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© AA
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Antalya'nın Kaş ilçesinin 40 kilometre açıklarında deprem meydana geldi. Merkez üssü deniz olan depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklandı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre Akdeniz'de deprem meydana geldi.
Merkez üssünün Kaş açıkları olan depremin büyüklüğü, 4.4 olarak açıklandı.
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