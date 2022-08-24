https://sputniknews.com.tr/20220824/antalya-kas-aciklarinda-deprem-1060319457.html

Antalya Kaş açıklarında deprem

Antalya Kaş açıklarında deprem

Antalya'nın Kaş ilçesinin 40 kilometre açıklarında deprem meydana geldi. Merkez üssü deniz olan depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklandı 24.08.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

antalya

kaş

deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre Akdeniz'de deprem meydana geldi.Merkez üssünün Kaş açıkları olan depremin büyüklüğü, 4.4 olarak açıklandı.

antalya

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antalya, kaş, deprem