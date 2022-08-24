https://sputniknews.com.tr/20220824/ankara-havasina-karsi-koyamadilar-mesai-esnasinda-dugune-denk-gelen-2-isci-karsilikli-dans-etti-1060313547.html
Ankara havasına karşı koyamadılar: Mesai esnasında düğüne denk gelen 2 işçi, karşılıklı dans etti
Ankara havasına karşı koyamadılar: Mesai esnasında düğüne denk gelen 2 işçi, karşılıklı dans etti
Sincan’da görevleri esnasında düğüne denk gelen 2 temizlik işçisi, işlerine kısa bir ara verip karşılıklı oynadı, çevredekiler alkış tuttu. 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T02:40+0300
2022-08-24T02:40+0300
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Sincan’da temizlik görevini yaparken bir düğüne denk gelen 2 işçi, işlerine kısa bir ara verip karşılıklı oynadı. Düğündeki misafirler de işçilere alkışlarıyla eşlik etti. Görüntüler, Aksaray’da düğünde oynadığı oyun havasıyla sosyal medyada fenomen olan temizlik işçisi Hamit Karakaya'yı hatırlattı.
https://sputniknews.com.tr/20220815/fenomen-temizlik-gorevlisi-hamit-karakaya-kiracin-sahnesinde-dans-etti-1059949768.html
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Ankara havasına karşı koyamadılar: Mesai esnasında düğüne denk gelen 2 işçi, karşılıklı dans etti
02:40 24.08.2022 (güncellendi: 02:46 24.08.2022) Abone ol
Sincan’da görevleri esnasında düğüne denk gelen 2 temizlik işçisi, işlerine kısa bir ara verip karşılıklı oynadı, çevredekiler alkış tuttu.
Sincan’da temizlik görevini yaparken bir düğüne denk gelen 2 işçi, işlerine kısa bir ara verip karşılıklı oynadı. Düğündeki misafirler de işçilere alkışlarıyla eşlik etti.
Görüntüler, Aksaray’da düğünde oynadığı oyun havasıyla sosyal medyada fenomen olan temizlik işçisi Hamit Karakaya'yı hatırlattı.