https://sputniknews.com.tr/20220824/ankara-havasina-karsi-koyamadilar-mesai-esnasinda-dugune-denk-gelen-2-isci-karsilikli-dans-etti-1060313547.html

Ankara havasına karşı koyamadılar: Mesai esnasında düğüne denk gelen 2 işçi, karşılıklı dans etti

Ankara havasına karşı koyamadılar: Mesai esnasında düğüne denk gelen 2 işçi, karşılıklı dans etti

Sincan’da görevleri esnasında düğüne denk gelen 2 temizlik işçisi, işlerine kısa bir ara verip karşılıklı oynadı, çevredekiler alkış tuttu. 24.08.2022, Sputnik Türkiye

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Sincan’da temizlik görevini yaparken bir düğüne denk gelen 2 işçi, işlerine kısa bir ara verip karşılıklı oynadı. Düğündeki misafirler de işçilere alkışlarıyla eşlik etti. Görüntüler, Aksaray’da düğünde oynadığı oyun havasıyla sosyal medyada fenomen olan temizlik işçisi Hamit Karakaya'yı hatırlattı.

https://sputniknews.com.tr/20220815/fenomen-temizlik-gorevlisi-hamit-karakaya-kiracin-sahnesinde-dans-etti-1059949768.html

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