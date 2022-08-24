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https://sputniknews.com.tr/20220824/ankara-havasina-karsi-koyamadilar-mesai-esnasinda-dugune-denk-gelen-2-isci-karsilikli-dans-etti-1060313547.html
Ankara havasına karşı koyamadılar: Mesai esnasında düğüne denk gelen 2 işçi, karşılıklı dans etti
Ankara havasına karşı koyamadılar: Mesai esnasında düğüne denk gelen 2 işçi, karşılıklı dans etti
Sincan’da görevleri esnasında düğüne denk gelen 2 temizlik işçisi, işlerine kısa bir ara verip karşılıklı oynadı, çevredekiler alkış tuttu. 24.08.2022, Sputnik Türkiye
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Sincan’da temizlik görevini yaparken bir düğüne denk gelen 2 işçi, işlerine kısa bir ara verip karşılıklı oynadı. Düğündeki misafirler de işçilere alkışlarıyla eşlik etti. Görüntüler, Aksaray’da düğünde oynadığı oyun havasıyla sosyal medyada fenomen olan temizlik işçisi Hamit Karakaya'yı hatırlattı.
https://sputniknews.com.tr/20220815/fenomen-temizlik-gorevlisi-hamit-karakaya-kiracin-sahnesinde-dans-etti-1059949768.html
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ankara, oyun, dans

Ankara havasına karşı koyamadılar: Mesai esnasında düğüne denk gelen 2 işçi, karşılıklı dans etti

02:40 24.08.2022 (güncellendi: 02:46 24.08.2022)
© İHAAnkara havasına kayıtsız kalamadılar: Mesai esnasında düğüne denk gelen 2 işçi, karşılıklı dans etti
Ankara havasına kayıtsız kalamadılar: Mesai esnasında düğüne denk gelen 2 işçi, karşılıklı dans etti - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© İHA
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Sincan’da görevleri esnasında düğüne denk gelen 2 temizlik işçisi, işlerine kısa bir ara verip karşılıklı oynadı, çevredekiler alkış tuttu.
Sincan’da temizlik görevini yaparken bir düğüne denk gelen 2 işçi, işlerine kısa bir ara verip karşılıklı oynadı. Düğündeki misafirler de işçilere alkışlarıyla eşlik etti.

Görüntüler, Aksaray’da düğünde oynadığı oyun havasıyla sosyal medyada fenomen olan temizlik işçisi Hamit Karakaya'yı hatırlattı.
Fenomen temizlik görevlisi Hamit Karakaya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
YAŞAM
Fenomen temizlik görevlisi Hamit Karakaya, Kıraç'ın sahnesinde dans etti
15 Ağustos, 16:17
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