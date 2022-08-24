https://sputniknews.com.tr/20220824/alplerin-zirvesinde-fotograf-cekmeye-calisirken-oldu-1060313583.html
Alpler'in zirvesinde fotoğraf çekmeye çalışırken öldü
Alpler'in zirvesinde fotoğraf çekmeye çalışırken öldü
Avusturya Alpleri'nin zirvesinde arkadaşının fotoğrafını çekmeye çalışırken düşen kişi hayatını kaybetti. 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T02:37+0300
2022-08-24T02:37+0300
2022-08-24T02:39+0300
dünya
polis
alper
yaşlı
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Polisten yapılan açıklamada, 77 yaşındaki Alman adam ve 63 yaşındaki İspanyol kadın arkadaşı, Avusturya-İsviçre sınırında Alpler'in deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 870 metre yükseklikteki bir bölgesine yürüyüş yaptı.Zirvede arkadaşının fotoğrafını çektikten sonra dengesini kaybeden adam yaklaşık 60 metreden düşerek öldü.Ölen adamın cesedi polis helikopteri tarafından düştüğü yerden çıkarıldı.
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polis, alper, yaşlı
Alpler'in zirvesinde fotoğraf çekmeye çalışırken öldü
02:37 24.08.2022 (güncellendi: 02:39 24.08.2022) Abone ol
Avusturya Alpleri'nin zirvesinde arkadaşının fotoğrafını çekmeye çalışırken düşen kişi hayatını kaybetti.
Polisten yapılan açıklamada, 77 yaşındaki Alman adam ve 63 yaşındaki İspanyol kadın arkadaşı, Avusturya-İsviçre sınırında Alpler'in deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 870 metre yükseklikteki bir bölgesine yürüyüş yaptı.
Zirvede arkadaşının fotoğrafını çektikten sonra dengesini kaybeden adam yaklaşık 60 metreden düşerek öldü.
Ölen adamın cesedi polis helikopteri tarafından düştüğü yerden çıkarıldı.