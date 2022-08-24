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https://sputniknews.com.tr/20220824/adanaya-giden-leylek-jonastan-haber-yok-1060325001.html
Adana'ya giden leylek Jonas'tan haber yok
Adana'ya giden leylek Jonas'tan haber yok
Filistin'in Gazze şehrine yakın bir noktadan yola çıkan ve takılan verici ile güzergahı takip edilebilen Jonas isimli leylekten 2 gündür haber alınamıyor... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T12:03+0300
2022-08-24T12:10+0300
türkiye
adana
leylek
leylek göçü
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Yaz aylarını Avrupa ve Türkiye civarında geçiren, kışın da Afrika’ya göçen Jonas, 8 Ağustos’ta Almanya'dan yola çıktı.Çekya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan’dan geçen Jonas, 19 Ağustos’ta Türkiye’ye giriş yaptı.İstanbul’da mola veren Jonas, son olarak ise Adana’da görüldü.Jonas’ın sinyal vericisi 22 Ağustos’tan beri güncelleme yapmadı.Yaban hayat fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Jonas'ın Hatay-Suriye bölgelerinde sinyal kesiciye denk geldiğini kendisinden bu yüzden haber alınamadığını belirtti. Almanya doğumlu olan 9 yaşındaki Jonas, Animal Tracker isimli telefon uygulaması ile takip edilebiliyordu.
https://sputniknews.com.tr/20220818/okla-vurulan-leylek-goc-yolculuguna-devam-etti-turkiyede-vurulma-ihtimali-yuksek-1060098209.html
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adana, leylek, leylek göçü
adana, leylek, leylek göçü

Adana'ya giden leylek Jonas'tan haber yok

12:03 24.08.2022 (güncellendi: 12:10 24.08.2022)
© DHAFilistin'den yola çıkan 'Leylek Jonas' İstanbul'da
Filistin'den yola çıkan 'Leylek Jonas' İstanbul'da - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© DHA
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Filistin'in Gazze şehrine yakın bir noktadan yola çıkan ve takılan verici ile güzergahı takip edilebilen Jonas isimli leylekten 2 gündür haber alınamıyor. Jonas, en son olarak Adana’da sinyal verdi.
Yaz aylarını Avrupa ve Türkiye civarında geçiren, kışın da Afrika’ya göçen Jonas, 8 Ağustos’ta Almanya'dan yola çıktı.
Çekya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan’dan geçen Jonas, 19 Ağustos’ta Türkiye’ye giriş yaptı.
İstanbul’da mola veren Jonas, son olarak ise Adana’da görüldü.
Jonas’ın sinyal vericisi 22 Ağustos’tan beri güncelleme yapmadı.
Yaban hayat fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Jonas'ın Hatay-Suriye bölgelerinde sinyal kesiciye denk geldiğini kendisinden bu yüzden haber alınamadığını belirtti.
Almanya doğumlu olan 9 yaşındaki Jonas, Animal Tracker isimli telefon uygulaması ile takip edilebiliyordu.
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