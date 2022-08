https://sputniknews.com.tr/20220824/abdde-dun-yapilan-on-secimlerin-kazananlari-belli-oldu-1060349946.html

ABD'de dün yapılan ön seçimlerin kazananları belli oldu

ABD’de 8 Kasım 2022'de gerçekleştirilecek ara seçimler öncesi dün New York, Florida ve Oklahoma eyaletlerinde yapılan ön seçimlerin galipleri belli oldu. 24.08.2022, Sputnik Türkiye

Manhattan’ın üst doğu ve batı bölgesinin 12. seçim bölgesi olarak birleştirilmesiyle dün sandıkta mücadele veren iki Kongre üyesinden gülen taraf Jerry Nadler oldu.30 yıldır Manhattan’ın üst batı bölgesini temsil eden 75 yaşındaki Nadler, Kongre’deki meslektaşı 76 yaşındaki Carolyn Maloney’i yüzde 24’e karşı yüzde 55 ile yarış dışı bıraktı.Halen Kongre'nin Temsilciler Meclisi Yargı Komisyonu Başkanı konumunda bulunan Nadler’a Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer ile New York Times gazetesi destek vermişti.Maloney de Temsilciler Meclisi’nin diğer güçlü bir komisyonu olan Meclis Gözetim Komitesinin başkanı olarak görev yapıyordu.Ülkede Demokrat Partinin kalelerinden biri olarak bilinen New York şehrinde bu yıl yeni çizilen seçim bölgesi haritası, Demokrat adaylar arasında kargaşaya neden olmuş, bazı milletvekili adayları bölge değiştirirken, Nadler ve Maloney gibi güçlü Kongre üyeleri de aynı sandıkta karşı karşıya kalmıştı.Florida'da Demokratlar Vali DeSantis'e karşı adayını belirlediDün ön seçimin yapıldığı diğer eyalet Florida’da ise eski ABD Başkanı Donald Trump'ın aday olmaması durumunda 2024 Başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi partiden en güçlü aday olarak gösterilen Vali Ron DeSantis’e karşı Demokratlar yarıştı.Florida Valiliği için Demokrat Parti'den adaylığını koyan Charlie Crist, rakibi Nikki Fried’in yüzde 35 oyuna karşı yüzde 59 oy oranıyla ipi göğüsledi.Kongre için Florida’nın Cumhuriyetçi Senatörü Marco Rubio’nun karşısına partisinden aday çıkmazken, Demokrat Parti'den Val Demings, 3 rakibi arasından yüzde 84 oyla kasımda yapılacak ara seçimlere girmeye hak kazandı.Oklahoma eyaletinde ise 2020 seçimlerinde Kongre'ye giren Cumhuriyetçi Senatör James İnhofe’nin 'Kongredeki dönemini bitiremeyeceğini' söyleyerek siyasetten çekilmesi ile boş kalan koltuğu için seçmenler sandığa gitti.Trump’ın destek verdiği Temsilciler Meclisi üyesi Markwayne Mullin, rakibi eski eyalet meclisi Başkanı T.W. Shannon’un aldığı yüzde 34 oya karşı yüzde 65 ile yarışı kazandı.ABD'de 5 eyalet daha ön seçim yapacakAra seçimlere kadar ülkede ön seçim yapılacak 5 eyalet daha bulunuyor. 6 Eylül’de Massachusetts, 13 Eylül’de Delaware, New Hampshire ve Rhode Island, en son olarak 8 Kasım’da Louisiana ön seçim için sandığa gidecek.Louisiana'da Senato adayını 10 Aralık 2022'de seçeceği için ön seçimler ara seçimin gerçekleşeceği günde gerçekleştirilecek.Amerikalılar, 8 Kasım 2022’deki ara seçimlerde, Kongre'nin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin de 35'i için sandığa gidecek.ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD Başkanı'nın seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.6 yıllığına seçilen Kongre'nin 100 üyeli Senato kanadı üyelerinin de üçte biri her iki yılda bir seçimle yenileniyor.Seçimler öncesi aday adayı olan kişiler, bulundukları bölgelerde 'primary' denilen ön seçimlere girerek kendi partisinden diğer adayları geride bırakıyor ve rakip parti adayı ile sandıkta yarışmak üzere oy pusulasına giriyor.

