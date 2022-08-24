https://sputniknews.com.tr/20220824/abd-ulusal-arsivleri-trumpin-floridadaki-evinden-700-sayfalik-gizli-belge-cikti-1060312635.html

ABD Ulusal Arşivleri: Trump'ın Florida'daki evinden 700 sayfalık gizli belge çıktı

ABD Ulusal Arşivleri: Trump'ın Florida'daki evinden 700 sayfalık gizli belge çıktı

ABD Ulusal Arşivleri, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evinden ocak ayında kendilerine teslim edilen belgeler arasında, en az 700 sayfalık "gizli... 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T01:59+0300

2022-08-24T01:59+0300

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Ulusal Arşivlerden yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Florida'daki evinden Ocak 2022'de 15 kutu belgenin kuruma teslim edildiği bildirildi.Açıklamada, bu belgeler arasında en az 700 sayfalık "gizli belgelerin" olduğuna işaret edildi. Ulusal Arşivlerin bu açıklamasının Trump'ın Florida'daki evine yapılan FBI baskınının ardından gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Trump'ın evine yapılan FBI baskınıEski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida’da bulunan Mar-a-Lago malikanesi, 8 Ağustos sabahı FBI ajanlarınca düzenlenen baskınla aranmıştı.Trump, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu, milletimiz için karanlık bir zamandır. Daha önce hiçbir ABD başkanının başına böyle bir şey gelmedi" ifadesiyle baskına tepki göstermişti.Yaklaşık 40 FBI ajanının 9 saatten fazla süren aramasında Trump’ın özel kasasına girildiği kaydedilmiş, Mar-a-Lago’dan 10'dan fazla kutu kanıt toplandığı haberlere yansımıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220817/trump-cumhuriyetci-parti-icindeki-bas-dusmanini-safdisi-birakti-1060055388.html

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