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ABD, büyüme beklentisini düşürdü
ABD, büyüme beklentisini düşürdü
Beyaz Saray, ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini, bu yıl için yüzde 3.8'den yüzde 1.4'e düşürdü. 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T04:55+0300
2022-08-24T05:02+0300
ekonomi
beyaz saray
abd
büyüme
joe biden
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ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin mart ayında Kongreye sunduğu 2023 mali yılına yönelik bütçe teklifinde yer alan ekonomik tahminler değişti. ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 1.4, gelecek yıl yüzde 1.8 ve 2024'te yüzde 2 büyüyeceği tahmin edildi.Mart ayında yapılan tahminlerde, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 3.8, gelecek yıl yüzde 2.5 ve 2024'te yüzde 2.1 büyüyeceği öngörülmüştü.Enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 6.6, gelecek yıl için yüzde 2.8 ve 2024 için yüzde 2.3 olarak belirlendi.ABD'nin bu yılki bütçe açığı tahmini ise 383 milyar dolarlık azalışla 1.032 trilyon dolara düşürüldü.Beyaz Saray'ın mart ayında yayımladığı tahminlerde 2022 mali yılında bütçe açığının yıllık yaklaşık yüzde 50 azalışla 1.4 trilyon dolara düşmesi öngörülmüştü.Ülkenin 2023 mali yılına ilişkin bütçe açığı beklentisi ise 146 milyar dolarlık artışla 1.3 trilyon dolara çıkarıldı.Revizyonların, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı operasyon, devam eden tedarik zinciri aksamaları ve Kovid-19 salgınının etkilerinden kaynaklandığı belirtildi.
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beyaz saray, abd, büyüme, joe biden
beyaz saray, abd, büyüme, joe biden

ABD, büyüme beklentisini düşürdü

04:55 24.08.2022 (güncellendi: 05:02 24.08.2022)
© AABeyaz Saray
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© AA
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Beyaz Saray, ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini, bu yıl için yüzde 3.8'den yüzde 1.4'e düşürdü.
ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin mart ayında Kongreye sunduğu 2023 mali yılına yönelik bütçe teklifinde yer alan ekonomik tahminler değişti. ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 1.4, gelecek yıl yüzde 1.8 ve 2024'te yüzde 2 büyüyeceği tahmin edildi.
Mart ayında yapılan tahminlerde, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 3.8, gelecek yıl yüzde 2.5 ve 2024'te yüzde 2.1 büyüyeceği öngörülmüştü.
Enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 6.6, gelecek yıl için yüzde 2.8 ve 2024 için yüzde 2.3 olarak belirlendi.
ABD'nin bu yılki bütçe açığı tahmini ise 383 milyar dolarlık azalışla 1.032 trilyon dolara düşürüldü.
Beyaz Saray'ın mart ayında yayımladığı tahminlerde 2022 mali yılında bütçe açığının yıllık yaklaşık yüzde 50 azalışla 1.4 trilyon dolara düşmesi öngörülmüştü.
Ülkenin 2023 mali yılına ilişkin bütçe açığı beklentisi ise 146 milyar dolarlık artışla 1.3 trilyon dolara çıkarıldı.

Revizyonların, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı operasyon, devam eden tedarik zinciri aksamaları ve Kovid-19 salgınının etkilerinden kaynaklandığı belirtildi.
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