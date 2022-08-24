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17 yaşındaki pilot, dünyayı tek başına turlayan en genç kişi oldu
17 yaşındaki pilot, dünyayı tek başına turlayan en genç kişi oldu
Belçika-İngiliz uyruklu 17 yaşındaki pilot Mack Rutherford, 5 ay önce yolculuğunun başladığı Bulgaristan'a bugün iniş yaparak dünyanın çevresini tek başına... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T18:42+0300
2022-08-24T18:42+0300
yaşam
pilot
rekor
genç
bulgaristan
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Mack Rutherford, görevini tamamlayarak Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın batısındaki bir uçak pistine indi ve Guinness Dünya Rekoru'nun sahibi oldu.AP'de yer alan habere göre Rutherford, tek başına dünyayı dolaşan en genç kişi olmasının yanı sıra, dünyanın çevresini mikro ışıklı bir uçakla dolaşan en genç kişi unvanını kazandı.Rutherford, yaptığı açıklamada, başarısının gençlere hayallerinin peşinden gitmeleri için ilham vermesini umduğunu söyledi.Genç pilot, "Kaç yaşında olursanız olun, sadece hayallerinizin peşinden gidin, çok çalışın ve hedeflerinize ulaşmak için ilerleyin" ifadelerini kullandı. Rutherford, bundan sonra yapacağı işin okula dönmek olduğunu dile getirerek, "Bir sonraki yapacağım şey, okula geri dönmek ve elimden geldiğince bilgi sahibi olmak" dedi.Rutherford'dan önce rekorun sahibi, 18 yaşındaki Britanyalı Travis Ludlow'du.Rutherford, yolculuğuna 23 Mart tarihinde başlayarak 5 kıtayı dolandı. Yolculuğu sırasında 17 yaşına giren genç pilot, Ekvator çizgisini iki kez geçti.Ailesi de pilot olan Rutherford, 2020'de pilot lisansı almaya hak kazanarak 15 yaşında dünyanın en genç pilotu olmuştu.Babası Sam Rutherford, çocuklarının başarılarından son derece mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, söz konusu rekorun çocukları hayallerinin peşinden gitmeleri konusunda cesaretlendirdiğini ve ebeveynlerinin çabalarında onlara destek olduğunu kaydetti.Kız kardeş Zara Rutherford ise yolculuğu boyunca küçük erkek kardeşiyle yakın temas halinde olduğunu ifade ederek, "Uçarken sürekli iletişim halinde olmaya ve ona yardım etmeye çalıştım. Ailemiz onu her gün aradı ve ben de o sohbetlere katıldım. Ona faydalı olabilmek için uçuşta rota hakkında tavsiyeler verdim" diye konuştu.
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pilot, rekor, genç, bulgaristan
pilot, rekor, genç, bulgaristan

17 yaşındaki pilot, dünyayı tek başına turlayan en genç kişi oldu

18:42 24.08.2022
© AP PhotoBelçika-İngiliz uyruklu 17 yaşındaki pilot Mack Rutherford, 5 ay önce yolculuğunun başladığı Bulgaristan'a bugün iniş yaparak dünyanın çevresini tek başına turlayan en genç kişi oldu.
Belçika-İngiliz uyruklu 17 yaşındaki pilot Mack Rutherford, 5 ay önce yolculuğunun başladığı Bulgaristan'a bugün iniş yaparak dünyanın çevresini tek başına turlayan en genç kişi oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© AP Photo
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Belçika-İngiliz uyruklu 17 yaşındaki pilot Mack Rutherford, 5 ay önce yolculuğunun başladığı Bulgaristan'a bugün iniş yaparak dünyanın çevresini tek başına turlayan en genç kişi oldu.
Mack Rutherford, görevini tamamlayarak Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın batısındaki bir uçak pistine indi ve Guinness Dünya Rekoru'nun sahibi oldu.
AP'de yer alan habere göre Rutherford, tek başına dünyayı dolaşan en genç kişi olmasının yanı sıra, dünyanın çevresini mikro ışıklı bir uçakla dolaşan en genç kişi unvanını kazandı.
Rutherford, yaptığı açıklamada, başarısının gençlere hayallerinin peşinden gitmeleri için ilham vermesini umduğunu söyledi.
Genç pilot, "Kaç yaşında olursanız olun, sadece hayallerinizin peşinden gidin, çok çalışın ve hedeflerinize ulaşmak için ilerleyin" ifadelerini kullandı. Rutherford, bundan sonra yapacağı işin okula dönmek olduğunu dile getirerek, "Bir sonraki yapacağım şey, okula geri dönmek ve elimden geldiğince bilgi sahibi olmak" dedi.
Rutherford'dan önce rekorun sahibi, 18 yaşındaki Britanyalı Travis Ludlow'du.
Rutherford, yolculuğuna 23 Mart tarihinde başlayarak 5 kıtayı dolandı. Yolculuğu sırasında 17 yaşına giren genç pilot, Ekvator çizgisini iki kez geçti.
Ailesi de pilot olan Rutherford, 2020'de pilot lisansı almaya hak kazanarak 15 yaşında dünyanın en genç pilotu olmuştu.
Babası Sam Rutherford, çocuklarının başarılarından son derece mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, söz konusu rekorun çocukları hayallerinin peşinden gitmeleri konusunda cesaretlendirdiğini ve ebeveynlerinin çabalarında onlara destek olduğunu kaydetti.
Kız kardeş Zara Rutherford ise yolculuğu boyunca küçük erkek kardeşiyle yakın temas halinde olduğunu ifade ederek, "Uçarken sürekli iletişim halinde olmaya ve ona yardım etmeye çalıştım. Ailemiz onu her gün aradı ve ben de o sohbetlere katıldım. Ona faydalı olabilmek için uçuşta rota hakkında tavsiyeler verdim" diye konuştu.
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