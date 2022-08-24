Tayland Başbakanı süre dolmasına rağmen görevi bırakmadı, protestolar başladı

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Eylemci gruplardan bazıları başbakan görevi bırakana kadar protestoların devam edeceğini belirtti. Başbakan Chan-o-cha ise dün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği kabine toplantısı sonrası kendisini bekleyen basın mensuplarına boğazının ağrıdığını belirterek, konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.