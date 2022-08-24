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Tayland Başbakanı süre dolmasına rağmen görevi bırakmadı, protestolar başladı
Tayland Başbakanı süre dolmasına rağmen görevi bırakmadı, protestolar başladı
Tayland'da askeri darbe sonrası başbakanlığı devralan Chan-o-cha'nın görev süresinin dolmasına rağmen başbakanlığı bırakmaması üzerine ülkede protestolar... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T09:50+0300
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фото, tayland, başbakan, görev süresi, protesto
фото, tayland, başbakan, görev süresi, protesto

Tayland Başbakanı süre dolmasına rağmen görevi bırakmadı, protestolar başladı

09:50 24.08.2022 (güncellendi: 09:51 24.08.2022)
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Tayland'da askeri darbe sonrası başbakanlığı devralan Chan-o-cha'nın görev süresinin dolmasına rağmen başbakanlığı bırakmaması üzerine ülkede protestolar başladı.
© İHA / KAAN ÇOLAK

Tayland'da 2014 yılında gerçekleşen askeri darbe sonrası orgenerallikten gelerek başbakanlığı devralan ve 3 yıllık görev süresi biten Chan-o-cha’nın görevi bırakmaması ülke genelinde protesto edildi.

Tayland&#x27;da 2014 yılında gerçekleşen askeri darbe sonrası orgenerallikten gelerek başbakanlığı devralan ve 3 yıllık görev süresi biten Chan-o-cha’nın görevi bırakmaması ülke genelinde protesto edildi. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / KAAN ÇOLAK

Tayland'da 2014 yılında gerçekleşen askeri darbe sonrası orgenerallikten gelerek başbakanlığı devralan ve 3 yıllık görev süresi biten Chan-o-cha’nın görevi bırakmaması ülke genelinde protesto edildi.

© İHA / KAAN ÇOLAK

Eylemci gruplardan bazıları başbakan görevi bırakana kadar protestoların devam edeceğini belirtti. Başbakan Chan-o-cha ise dün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği kabine toplantısı sonrası kendisini bekleyen basın mensuplarına boğazının ağrıdığını belirterek, konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Eylemci gruplardan bazıları başbakan görevi bırakana kadar protestoların devam edeceğini belirtti. Başbakan Chan-o-cha ise dün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği kabine toplantısı sonrası kendisini bekleyen basın mensuplarına boğazının ağrıdığını belirterek, konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / KAAN ÇOLAK

Eylemci gruplardan bazıları başbakan görevi bırakana kadar protestoların devam edeceğini belirtti. Başbakan Chan-o-cha ise dün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği kabine toplantısı sonrası kendisini bekleyen basın mensuplarına boğazının ağrıdığını belirterek, konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

© İHA / KAAN ÇOLAK

Başbakan Yardımcısı Wissane Krea-ngam ise yaptığı basın açıklamasında, muhalefet partilerinin Başbakan Chan-o-cha’nın görevi bırakması taleplerinin henüz Anayasa Mahkemesi tarafından değerlendirmede olduğu ve kararın önümüzdeki günlerde netleşeceğini ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Wissane Krea-ngam ise yaptığı basın açıklamasında, muhalefet partilerinin Başbakan Chan-o-cha’nın görevi bırakması taleplerinin henüz Anayasa Mahkemesi tarafından değerlendirmede olduğu ve kararın önümüzdeki günlerde netleşeceğini ifade etti. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / KAAN ÇOLAK

Başbakan Yardımcısı Wissane Krea-ngam ise yaptığı basın açıklamasında, muhalefet partilerinin Başbakan Chan-o-cha’nın görevi bırakması taleplerinin henüz Anayasa Mahkemesi tarafından değerlendirmede olduğu ve kararın önümüzdeki günlerde netleşeceğini ifade etti.

© İHA / KAAN ÇOLAK

Ayrıca Krea-ngam, Anayasa Mahkemesinin Chan-o-cha’nın görevi bırakması kararı alması durumunda bile başbakanlık geçici görevini yardımcısı Prawit Wongsuwon’un devralacağı ve hükümeti Chan-o-cha’nın da savunma bakanı olarak dahil olduğu kabine ile beraber yürüteceklerini belirtti.

Ayrıca Krea-ngam, Anayasa Mahkemesinin Chan-o-cha’nın görevi bırakması kararı alması durumunda bile başbakanlık geçici görevini yardımcısı Prawit Wongsuwon’un devralacağı ve hükümeti Chan-o-cha’nın da savunma bakanı olarak dahil olduğu kabine ile beraber yürüteceklerini belirtti. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / KAAN ÇOLAK

Ayrıca Krea-ngam, Anayasa Mahkemesinin Chan-o-cha’nın görevi bırakması kararı alması durumunda bile başbakanlık geçici görevini yardımcısı Prawit Wongsuwon’un devralacağı ve hükümeti Chan-o-cha’nın da savunma bakanı olarak dahil olduğu kabine ile beraber yürüteceklerini belirtti.

© İHA / KAAN ÇOLAK

Protestolar hâlâ sürüyor.

Protestolar hâlâ sürüyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / KAAN ÇOLAK

Protestolar hâlâ sürüyor.

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