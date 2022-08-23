https://sputniknews.com.tr/20220823/yandex-medya-varliklarini-vkya-satti-1060294370.html

Yandex, medya varlıklarını VK'ya sattı

Yandex, medya varlıklarını VK'ya sattı

Rusya'nın en büyük teknoloji şirketi Yandex, medya iştiraklerini ülkenin en büyük sosyal ağına sahip olan rakibi VKontakte'ye (VK) sattığını duyurdu. 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T17:59+0300

2022-08-23T17:59+0300

2022-08-23T17:59+0300

ekonomi

yandex

vkontakte

satış

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Yandex'ten yapılan açıklamaya göre VK, Yandex'in haber platformunu, blog platformunu ve ana sayfasını (yandex.ru) satın aldı.Yandex, satışın tamamlanmasının ardından arama motorunu, e-posta ve diğer medya dışı hizmetlerini 'ya.ru' adresine taşıyacak.Yandex'la varılan anlaşmayı doğrulayan VK, alım-satım işleminin yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını belirtti.VK, satış kapsamında Rusya'nın en büyük yemek sipariş uygulaması durumundaki Delivery Club'taki hisselerin yüzde 100'ünün Yandex'e devredileceğini de bildirdi.Yandex Genel Müdürü Arkadiy Voloj, AB'nin Ukrayna operasyonu yüzünden Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara kendisini de dahil etmesi üzeirne görevini bırakma kararı aldığını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220603/abnin-yaptirim-listesinde-yer-alan-yandex-genel-muduru-sirketteki-gorevlerini-birakti-1056951930.html

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