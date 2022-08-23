https://sputniknews.com.tr/20220823/yandex-medya-varliklarini-vkya-satti-1060294370.html
Yandex, medya varlıklarını VK'ya sattı
Yandex, medya varlıklarını VK'ya sattı
Rusya'nın en büyük teknoloji şirketi Yandex, medya iştiraklerini ülkenin en büyük sosyal ağına sahip olan rakibi VKontakte'ye (VK) sattığını duyurdu. 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T17:59+0300
2022-08-23T17:59+0300
2022-08-23T17:59+0300
ekonomi
yandex
vkontakte
satış
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Yandex'ten yapılan açıklamaya göre VK, Yandex'in haber platformunu, blog platformunu ve ana sayfasını (yandex.ru) satın aldı.Yandex, satışın tamamlanmasının ardından arama motorunu, e-posta ve diğer medya dışı hizmetlerini 'ya.ru' adresine taşıyacak.Yandex'la varılan anlaşmayı doğrulayan VK, alım-satım işleminin yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını belirtti.VK, satış kapsamında Rusya'nın en büyük yemek sipariş uygulaması durumundaki Delivery Club'taki hisselerin yüzde 100'ünün Yandex'e devredileceğini de bildirdi.Yandex Genel Müdürü Arkadiy Voloj, AB'nin Ukrayna operasyonu yüzünden Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara kendisini de dahil etmesi üzeirne görevini bırakma kararı aldığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220603/abnin-yaptirim-listesinde-yer-alan-yandex-genel-muduru-sirketteki-gorevlerini-birakti-1056951930.html
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yandex, vkontakte, satış
Yandex, medya varlıklarını VK'ya sattı
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Rusya'nın en büyük teknoloji şirketi Yandex, medya iştiraklerini ülkenin en büyük sosyal ağına sahip olan rakibi VKontakte'ye (VK) sattığını duyurdu.
Yandex'ten yapılan açıklamaya göre VK, Yandex'in haber platformunu, blog platformunu ve ana sayfasını (yandex.ru) satın aldı.
Yandex, satışın tamamlanmasının ardından arama motorunu, e-posta ve diğer medya dışı hizmetlerini 'ya.ru' adresine taşıyacak.
Yandex'la varılan anlaşmayı doğrulayan VK, alım-satım işleminin yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını belirtti.
VK, satış kapsamında Rusya'nın en büyük yemek sipariş uygulaması durumundaki Delivery Club'taki hisselerin yüzde 100'ünün Yandex'e devredileceğini de bildirdi.
Yandex Genel Müdürü Arkadiy Voloj, AB'nin Ukrayna operasyonu yüzünden Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara kendisini de dahil etmesi üzeirne görevini bırakma kararı aldığını açıklamıştı.