https://sputniknews.com.tr/20220823/vali-yerlikaya-istanbul-yilin-ilk-7-ayinda-85-milyon-turisti-agirladi-1060261022.html

Vali Yerlikaya: İstanbul yılın ilk 7 ayında 8,5 milyon turisti ağırladı

Vali Yerlikaya: İstanbul yılın ilk 7 ayında 8,5 milyon turisti ağırladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu yılın ilk 7 ayında 8 milyon 514 bin 806 yabancı turistin kenti ziyaret ettiğini bildirdi. 23.08.2022, Sputnik Türkiye

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istanbul

türkiye

ali yerlikaya

turist

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Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre medeniyetin baş tacı İstanbul'a temmuz ayında 1 milyon 759 bin 506 yabancı turistin geldiğini belirtti.Bu yılın ilk 7 ayında 8 milyon 514 bin 806 yabancı turistin kenti ziyaret ettiğini aktaran Yerlikaya, İstanbul'u ziyaret eden ilk üç ülkenin sırasıyla Almanya, Rusya ve ABD olduğunu ifade etti.Vali Yerlikaya, 'Dünya Şehri İstanbul' etiketiyle yaptığı paylaşımda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün de yer aldığı İstanbul'a ait bir fotoğrafa da yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20220822/turkiyede-turist-sayisi-7-ayda-26-milyonu-asti-1060230735.html

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