Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220823/vali-yerlikaya-istanbul-yilin-ilk-7-ayinda-85-milyon-turisti-agirladi-1060261022.html
Vali Yerlikaya: İstanbul yılın ilk 7 ayında 8,5 milyon turisti ağırladı
Vali Yerlikaya: İstanbul yılın ilk 7 ayında 8,5 milyon turisti ağırladı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu yılın ilk 7 ayında 8 milyon 514 bin 806 yabancı turistin kenti ziyaret ettiğini bildirdi. 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T01:07+0300
2022-08-23T01:08+0300
istanbul
türkiye
ali yerlikaya
turist
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0c/1059831722_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_383b4cf70e84be9b9c553e0760c2e24f.jpg
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre medeniyetin baş tacı İstanbul'a temmuz ayında 1 milyon 759 bin 506 yabancı turistin geldiğini belirtti.Bu yılın ilk 7 ayında 8 milyon 514 bin 806 yabancı turistin kenti ziyaret ettiğini aktaran Yerlikaya, İstanbul'u ziyaret eden ilk üç ülkenin sırasıyla Almanya, Rusya ve ABD olduğunu ifade etti.Vali Yerlikaya, 'Dünya Şehri İstanbul' etiketiyle yaptığı paylaşımda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün de yer aldığı İstanbul'a ait bir fotoğrafa da yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20220822/turkiyede-turist-sayisi-7-ayda-26-milyonu-asti-1060230735.html
istanbul
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0c/1059831722_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_83e3add65365c0197e6617ac45200da1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, ali yerlikaya, turist
istanbul, ali yerlikaya, turist

Vali Yerlikaya: İstanbul yılın ilk 7 ayında 8,5 milyon turisti ağırladı

01:07 23.08.2022 (güncellendi: 01:08 23.08.2022)
© DHA / ÖMER FARUK KARATAŞ-Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul'da bulunan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfalt çalışması yapılacağını duyurdu.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul'da bulunan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfalt çalışması yapılacağını duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© DHA / ÖMER FARUK KARATAŞ-
Abone olTelegram
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu yılın ilk 7 ayında 8 milyon 514 bin 806 yabancı turistin kenti ziyaret ettiğini bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre medeniyetin baş tacı İstanbul'a temmuz ayında 1 milyon 759 bin 506 yabancı turistin geldiğini belirtti.
Bu yılın ilk 7 ayında 8 milyon 514 bin 806 yabancı turistin kenti ziyaret ettiğini aktaran Yerlikaya, İstanbul'u ziyaret eden ilk üç ülkenin sırasıyla Almanya, Rusya ve ABD olduğunu ifade etti.
Vali Yerlikaya, 'Dünya Şehri İstanbul' etiketiyle yaptığı paylaşımda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün de yer aldığı İstanbul'a ait bir fotoğrafa da yer verdi.
Antalya, tatil, turist - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
YAŞAM
Türkiye'de turist sayısı 7 ayda 26 milyonu aştı
Dün, 12:51
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала