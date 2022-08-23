https://sputniknews.com.tr/20220823/turkiyenin-cabalarina-ragmen-ukrayna-abdden-izinsiz-masaya-oturamaz-1060284495.html

‘Türkiye’nin çabalarına rağmen Ukrayna ABD'den izinsiz masaya oturamaz'

‘Türkiye’nin çabalarına rağmen Ukrayna ABD'den izinsiz masaya oturamaz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna ziyaretlerinin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’i bir araya getirerek krize... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T14:16+0300

2022-08-23T14:16+0300

2022-08-23T14:16+0300

görüş

türkiye

rusya

ukrayna

ukrayna krizi

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

vladimir zelenskiy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/16/1056569930_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_f3b11c1db356b5d65295039ba14aed83.jpg

Türkiye, Rusya-Ukrayna krizinde izlediği tarafsız ve arabulucu rol ile birçok başarıyla imza attı. Antalya’da iki ülkenin dışişleri bakanları Türkiye’nin de katılımıyla bir araya geldi, İstanbul barış müzakerelerine ev sahipliği yaptı ve en önemlisi de tahıl koridorunun açılmasına Birleşmiş Milletler ile birlikte aracılık yaptı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderlik ettiği girişimlerle Türkiye’nin bu konudaki çabaları devam ediyor. 7 Ağustos’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Soçi’de görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Ağustos’ta da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak Lviv’e gitti.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında da gündemde Rusya-Ukrayna konusu vardı. Erdoğan, "Amacımız inşallah uzak olmayan bir tarihte Sayın Putin'le Sayın Zelenskiy'i de ülkemizde bir araya getirerek, bu krizi kökünden çözecek yolu açmaktır" diyerek daha önce de yaptığı çağrıyı tekrarladı.‘Süreç daha komplike bir hale geliyor’Peki, ABD ve Batı’nın güdümünde bulunan Ukrayna’nın krizi çözmeye yönelik adım atması mümkün mü? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha önce yaptığı bir açıklamada, “NATO üyesi bazı ülkeler Ukrayna savaşının uzamasını istiyor. Söz konusu NATO ülkeleri Rusya’nın daha çok zayıflamasını istiyor. Onlar için Ukrayna’nın durumunun bir önemi yok” ifadelerini kullanarak yaşanan krizi tarif etmişti.Moskova Devlet Dil Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Sosyopolitik Bilimler Enstitüsü’nden Doç. Dr. İkbal Dürre, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, “Bu Ukrayna’nın verebileceği bir karar değil. Batılı ortaklarıyla danışmandan verebileceğine inanmıyorum” diyerek şunları söyledi:‘ABD son dönemde Türkiye üzerindeki baskılarını artırdı’“Avrupa ülkelerindeki enerji krizinden sonra Rusya’ya tavır konusunda yumuşama var. Hatta İngiltere’de bile başbakan değişimiyle yumuşuma sinyalleri gelmeye başladı. Ama ABD’den böyle bir şey yok” diye devam eden Dürre, “Avrupa’nın tavrındaki değişiklik ekonomik nedenlerle bağlantılı. Özellikle önümüzün kış süreci olması ve krizin gelmesi Avrupa’nın tavrının ekonomik nedenlerle bağlantılı olduğunu güvenlik kaygıları ile ilgili olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla Avrupa’nın Ukrayna’ya olan desteğinin bundan önce olduğu gibi aktif bir şekilde devam etmeyeceğini söyleyebiliriz. ABD bu işi biraz daha yaymaya çalışıyor. Bir süre Avrupa’nın bu endişelerini anlayışla karşılayacaktır. Ancak ABD bu endişelerin giderilmesini sigortalayacak ya da enerji projeleri geliştirecek durumda değil. Ama bunun da ABD’nin Ukrayna politikasını değiştireceğini zannetmiyorum. Tam tersi bir şey yaşanıyor; ABD son dönemde Türkiye üzerindeki baskılarını artırdı. Bunun sebebi de Türkiye’nin Rusya ile ticaretini artırması. ABD’nin Ukrayna konusunda yumuşama niyeti olsa Türkiye ile ilgili böyle bir tavıra girmez. Dolayısıyla ABD, Ukrayna projesinden hemen vazgeçmez ama Avrupa’nın bu kışı rahat geçirmesi için çok büyük baskı yapmayacaktır. Taktiksel olarak evet ama stratejik olarak ABD’nin Ukrayna siyasetinin değişeceğine dair şu anda bir emare vermiyor. Tabii ki gün gelip değişecek” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220822/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklamalarda-bulunuyor-1060243339.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

türkiye, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy