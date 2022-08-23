https://sputniknews.com.tr/20220823/turkiye-gazetesi-yazari-batirel-kasamiz-doviz-doluyor-kisa-surede-140-milyar-dolar-rezerv-olusacak-1060273736.html
Türkiye gazetesi yazarı Batırel: Kasamız döviz doluyor, kısa sürede 140 milyar dolar rezerv oluşacak
Türkiye gazetesi yazarı Batırel: Kasamız döviz doluyor, kısa sürede 140 milyar dolar rezerv oluşacak
Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, "Kasamız döviz doluyor. Bu yazdıklarım tamamen gerçek. Akkuyu parası, Körfez’den gelecek 20 milyar dolar ve Varlık... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T09:31+0300
2022-08-23T09:31+0300
2022-08-23T09:31+0300
ekonomi
necmettin batırel
euro
merkez bankası
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Batırel bugünkü köşesinde konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:"Türkiye’nin son derece başarılı dış politika hamleleri ile Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail ile yeni sıcak ticari dönem başladı. Sırada Suriye var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in Soçi’deki mutabakatı sonrası Akkuyu Nükleer Santrali'ni yapan Rosatom şirketi 15 milyar dolarlık kaynağı Türkiye’ye transfer etti. Rus zenginler 6 ayda 4,1 milyar dolarlık konut satın aldı. Yılın ilk yarısında yurt dışından bavulla 17,5 milyar dolar geldi. Suudi Arabistan 20 milyar dolarlık yatırım kararı aldı. Para, millî para birimleri ile dış ticaret ödemesi yapılması şeklinde gelecek. Türkiye’yi terk etti denilen yabancı yatırımcılar Londra üzerinden Borsa İstanbul’da son iki haftada 358 milyon dolarlık pozisyon açtı. Banka hisseleri %50 prim yaptı. Faizde sürpriz indirime rağmen BİST’in 3 bin puanı aşması, alınan isabetli kararların piyasada son derece olumlu algılanmasından kaynaklanıyor..."
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necmettin batırel, euro, merkez bankası
necmettin batırel, euro, merkez bankası
Türkiye gazetesi yazarı Batırel: Kasamız döviz doluyor, kısa sürede 140 milyar dolar rezerv oluşacak
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Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, "Kasamız döviz doluyor. Bu yazdıklarım tamamen gerçek. Akkuyu parası, Körfez’den gelecek 20 milyar dolar ve Varlık Barışı ile aklanacak milyarlarca dolar alt alta toplandığında kısa sürede 140 milyar dolar rezerv oluşacak... Adım adım hedefe koşuyoruz"dedi.
Batırel bugünkü köşesinde
konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye’nin son derece başarılı dış politika hamleleri ile Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail ile yeni sıcak ticari dönem başladı. Sırada Suriye var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in Soçi’deki mutabakatı sonrası Akkuyu Nükleer Santrali'ni yapan Rosatom şirketi 15 milyar dolarlık kaynağı Türkiye’ye transfer etti. Rus zenginler 6 ayda 4,1 milyar dolarlık konut satın aldı. Yılın ilk yarısında yurt dışından bavulla 17,5 milyar dolar geldi. Suudi Arabistan 20 milyar dolarlık yatırım kararı aldı. Para, millî para birimleri ile dış ticaret ödemesi yapılması şeklinde gelecek. Türkiye’yi terk etti denilen yabancı yatırımcılar Londra üzerinden Borsa İstanbul’da son iki haftada 358 milyon dolarlık pozisyon açtı. Banka hisseleri %50 prim yaptı. Faizde sürpriz indirime rağmen BİST’in 3 bin puanı aşması, alınan isabetli kararların piyasada son derece olumlu algılanmasından kaynaklanıyor..."