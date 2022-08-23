https://sputniknews.com.tr/20220823/tuketici-guven-endeksi-agustosta-yuzde-61-artti-1060274641.html

Tüketici güven endeksi ağustosta yüzde 6.1 arttı

Tüketici güven endeksi ağustosta yüzde 6.1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Buna göre endeks bir önceki ayda 68 seviyesindeyken, ağustosta aylık... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T10:07+0300

2022-08-23T10:07+0300

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ekonomi

tüketici güven endeksi

türkiye istatistik kurumu (tüik)

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TÜİK verilerine göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu temmuzda 68 seviyesindeyken, ağustosta yüzde 6.1 artışla 72.2 seviyesine yükseldi.Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi ağustosta yüzde 16 artışla 53.8'e yükseldi. Bu oran temmuzda ise 46.4 seviyesindeydi.Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi temmuzda 70.9'ken, ağustosta yüzde 2.7 artışla 72.8'e çıktı.Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi ağustosta yüzde 2.4 artışla 89.8 seviyesine çıktı. Bu oran temmuzda 87.7'di.

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tüketici güven endeksi, türkiye istatistik kurumu (tüik)