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https://sputniknews.com.tr/20220823/tuketici-guven-endeksi-agustosta-yuzde-61-artti-1060274641.html
Tüketici güven endeksi ağustosta yüzde 6.1 arttı
Tüketici güven endeksi ağustosta yüzde 6.1 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Buna göre endeks bir önceki ayda 68 seviyesindeyken, ağustosta aylık... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T10:07+0300
2022-08-23T10:32+0300
ekonomi
tüketici güven endeksi
türkiye istatistik kurumu (tüik)
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TÜİK verilerine göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu temmuzda 68 seviyesindeyken, ağustosta yüzde 6.1 artışla 72.2 seviyesine yükseldi.Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi ağustosta yüzde 16 artışla 53.8'e yükseldi. Bu oran temmuzda ise 46.4 seviyesindeydi.Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi temmuzda 70.9'ken, ağustosta yüzde 2.7 artışla 72.8'e çıktı.Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi ağustosta yüzde 2.4 artışla 89.8 seviyesine çıktı. Bu oran temmuzda 87.7'di.
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tüketici güven endeksi, türkiye istatistik kurumu (tüik)
tüketici güven endeksi, türkiye istatistik kurumu (tüik)

Tüketici güven endeksi ağustosta yüzde 6.1 arttı

10:07 23.08.2022 (güncellendi: 10:32 23.08.2022)
© İHAMarket, alışveriş, enflasyon
Market, alışveriş, enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© İHA
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Buna göre endeks bir önceki ayda 68 seviyesindeyken, ağustosta aylık yüzde 6.1 oranında artışla 72.2 oldu.
TÜİK verilerine göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu temmuzda 68 seviyesindeyken, ağustosta yüzde 6.1 artışla 72.2 seviyesine yükseldi.
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi ağustosta yüzde 16 artışla 53.8'e yükseldi. Bu oran temmuzda ise 46.4 seviyesindeydi.
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi temmuzda 70.9'ken, ağustosta yüzde 2.7 artışla 72.8'e çıktı.
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi ağustosta yüzde 2.4 artışla 89.8 seviyesine çıktı. Bu oran temmuzda 87.7'di.
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