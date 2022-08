https://sputniknews.com.tr/20220823/tesk-baskani-palandoken-enflasyonun-yukselmesinin-asil-nedeni-3-harfli-marketler-1060272689.html

TESK Başkanı Palandöken: Enflasyonun yükselmesinin asıl nedeni 3 harfli marketler

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yüksek enflasyon oranlarından zincir marketleri sorumlu tuttu "Bunlar ne sattılar, tekne sattılar. Amaçları insanları... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketlerin rekabet gücünün yüksekliği nedeniyle vatandaşları yanıltma politikalarını da birlikte yaptıklarını savunarak, "Enflasyon oranının yükselmesinin asıl nedeni birden çok yani zincirler 3 harfli marketler” dedi.Zonguldak Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ni ziyaret eden Bendevi Palandöken, pandemi sürecinde zorluklar yaşayan esnafın yeni yeni toparlanmaya başladığını ancak, sıkıntılarının arttığını söyledi. Girdi maliyetlerinin arttığını belirten Palandöken, "Yeni yeni toparlanma başladı ama bu sefer de ekonomide önemli fiyat artışlarıyla mücadele edildi. Esnaf sıkıntıları kat be kat arttı. Ne oldu? Girdi maliyetleri arttı. İnsanlar hayat pahalılığından şikayetçiler, sanki sorumlusu esnafmış gibi esnaf yapıyormuş gibi algıladı. Esnafın beklentilerini zaman içinde ilgili bakanlıklar ve sayın cumhurbaşkanımıza ifade ediyoruz" dedi.Enflasyon oranının yükselmesini 3 harfli zincir marketlere bağlayan Palandöken, "Enflasyon oranının yükselmesinin asıl nedeni birden çok yani zincirler 3 harfli marketler. Perakende ticaretin neredeyse yüzde 68’ini bulan bir ticaret hacmi. Dolayısıyla buradaki kazancının vergi levhasının ülke merkezli olması nedeniyle devletin de önemli kayıpları var. İkincisi de bunlar 10 bin 12 bin mağazayla buradaki geleneksel yapıyı bozmayla kalmıyor, rekabet gücünün yüksekliği dolayısıyla vatandaşı yanıltma politikalarını da birlikte yapıyorlar” diye konuştu.‘VATANDAŞLARIN TEKNE ALACAK HALİ YOK’Geleneksel yapıdaki esnafların zincir marketlerle yarışmasının mümkün olmadığını ifade eden Palandöken, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Geçen hafta bildiğiniz üzere Türkiye’nin üç tarafı denizle çevrili olduğu için bunlar ne sattılar, tekne sattılar. Ben kendilerine sordum, ‘ne kadar tekne sattınız?’ Türkiye genelinde 30 tane satıldı. 12 bin mağaza var. Yani tamamen insanları yanıltmak, tamamen insanların oradan alışveriş etmesini sağlamak için yapılan bir reklam çalışması. Vatandaşların tekneyi alacak hali yok, ekmeği zor alıyor. Burada haksız ticaret yapılıyor. Dolayısıyla perakende yasasının bir an evvel çıkması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı defalarca söyledi, bunlar ceza yazılmak suretiyle, denetim yapılmak suretiyle fiyatları sabitleştirildi. Ama maalesef bildiğiniz üzere, aldığınız her üründe artık kendileri pazarı paylaşmış, a markette yağ grubu, b markette deterjan grubu, c market de ne yapıyor gazlı içecekler. Nereye gitseniz orada tuzak ürünle karşılaşmanız mümkün. Bununla geleneksel yapıdaki esnafın mücadelesi mümkün değil.”

