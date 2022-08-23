https://sputniknews.com.tr/20220823/tanju-ozcan-ince-o-gece-sadece-cay-icti-agzina-bir-damla-alkol-surdugune-ben-sahit-degilim-1060299875.html

Tanju Özcan: İnce o gece sürekli çay içti, ağzına bir damla alkol sürdüğüne ben şahit değilim

Tanju Özcan: İnce o gece sürekli çay içti, ağzına bir damla alkol sürdüğüne ben şahit değilim

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçim gecesi alkol aldığı için canlı yayına çıkmadığı iddiasıyla ilgili... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T20:21+0300

2022-08-23T20:21+0300

2022-08-23T20:28+0300

politika

tanju özcan

muharrem ince

merdan yanardağ

seçim

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, tv100 canlı yayınında 24 Haziran seçimlerinde Muharrem İnce'nin Ankara'da kaldığı otele gittiğini söyledi. Orada şahit olduklarını aktaran Özcan, İnce'nin alkol aldığı için canlı yayına çıkmadığı iddialarına ilişkin ise "Sürekli sürekli çay içiyordu. Muharrem İnce'nin ben o akşam ağzına bir damla alkol sürdüğüne ben şahit değilim" ifadelerini kullandı.Tanju Özcan dün tv100'de Gürkan Hacır'ın moderatörlüğünü yaptığı 'Taksim Meydanı' programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Özcan, Hacır'ın "Bize o geceye ilişkin birkaç şey söyleyebilir misiniz? O gece neredeydi Muharrem İnce, neredeydi, niye çıkmadı? Bu iddialar doğru mu yoksa Muharrem İnce'nin söylediğine mi katılıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna karşılık şunları söyledi:Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın ‘seçim gecesi’ iddialarına ilişkin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da seçim gecesi yanında olduğunu belirterek, “Beni bu arkadaşlarla beraber kanalına çıkar” ifadelerini kullanmıştı. 24 Haziran 2018 seçimlerinde seçim gecesi yalnız olmadığını söyleyen İnce, şunları söylemişti: “Şu anda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün yanımdaydı. O gece yanımda olup rahmetli olanlar var, başka arkadaşlar var, 50-60 kişi hep birlikteyiz. Ben anlattım, inanmıyorsunuz. Bu arkadaşlarla beraber beni kanalına çıkar Merdan."

https://sputniknews.com.tr/20220811/yanardagdan-incenin-chp-ve-iyi-partiden-kac-para-aliyorsun-aciklamasina-yanit-1059784758.html

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tanju özcan, muharrem ince, merdan yanardağ, seçim