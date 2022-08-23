https://sputniknews.com.tr/20220823/sunucu-sinem-ozturk-uslu-annesi-icin-baslattigi-kan-bagisi-kampanyasinin-detaylarini-anlatti-1060307080.html
Sunucu Sinem Öztürk Uslu annesi için başlattığı kan bağışı kampanyasının detaylarını anlattı
Sunucu Sinem Öztürk Uslu annesi için başlattığı kan bağışı kampanyasının detaylarını anlattı
Sunucu ve oyuncu Sinem Öztürk Uslu, annesi için başlattığı kan kampanyasının detaylarını Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T23:34+0300
2022-08-23T23:34+0300
2022-08-23T23:36+0300
akşam postasi
lösemi
kan bağışı
sinem öztürk uslu
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Löseminin birçok türü varmış ve biz de maalesef annem bu hastalığa yakalanınca öğrenmiş olduk. Annem KMML (kan yetmezliği) tedavisi görüyor. Tedavi iyi gidiyor diye düşünürken birden hastalık Akut Lösemi adı verilen AML hastalığına dönüştü. Annem çok zor bir yoğum bakım süreci geçirdi ve şuan kemoterapiye başladı. Kemoterapiden dolayı kan değerleri sıfıra indi. Kemoterapi kötü hücreleri yok ederken iyi hüreler de yok oluyor. Kan bağışının tek sefer değil sürekli olması gerekiyor.Annemin kan grubu 0+ ama diğer kan grubundaki vatandaşlar da kendi kan grubundan bağış yaptıkları taktirde hastane bizimle değişim yapıyor. Her kan grubuna ihtiyacımız var. Bağışçılar sadece Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezine bağış yapabiliyor. Annem için seferberlik ilan etmiş durumdayız. Son bir yıl içinde altmış beş yaşını doldurmamış, dövme yaptırmamış, ameliyatsız ve dövme yaşının altında olan kişiler kan bağışına bulunabiliyorlar. Bizlere ulaşmak isterseniz @sinemmustafauslu Instagram hesabından ve '0532 266 88 24' nolu telefon numarasından bize ulaşabilirler.Sinem Öztürk Uslu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"Annem Ferhan Zuhal Öztürk 8 aydır KMML (Kan iliği yetmezliği) tedavisi görüyor. Ayda bir enjeksiyonla tedavinin olumlu sonuç verdiğini söylerken bir anda Akut Lösemi adı verilen AML hastalığına dönüştü. 3 günlük yoğun bakım sürecinin ardından kemoterapiye başlıyoruz. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde zorlu bir sürece girdik. Bu süreçte kan ve trombositlerin düşmesi nedeniyle kan ve trombosit bağışına ihtiyacımız var... Tek seferlik değil, sürekli kan bağışı önemlidir. Kanın kendini yenilemesi için. Anne kan grubu 0+. Diğer kan grubu bağışçılarından gelen bağışlar da bizim için çok önemli çünkü değişimle birlikte kendi kan grubumuza daha çabuk ulaşabiliyoruz.. Desteklerinizi bekliyoruz. Herkese sonsuz teşekkürler. Dualarınızı eksik etmeyin... Kimler kan bağışlayabilir: Son bir yıl içinde altmış beş yaşını doldurmamış, dövme yaptırmamış, ameliyatsız ve dövme yaşının altında olan bağışçılar. Sadece Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezine bağış yapabiliyoruz.’"
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Atilla Güner
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
lösemi, kan bağışı, sinem öztürk uslu
lösemi, kan bağışı, sinem öztürk uslu
Sunucu Sinem Öztürk Uslu annesi için başlattığı kan bağışı kampanyasının detaylarını anlattı
23:34 23.08.2022 (güncellendi: 23:36 23.08.2022) Abone ol
Özel
Sunucu ve oyuncu Sinem Öztürk Uslu, annesi için başlattığı kan kampanyasının detaylarını Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.
Löseminin birçok türü varmış ve biz de maalesef annem bu hastalığa yakalanınca öğrenmiş olduk. Annem KMML (kan yetmezliği) tedavisi görüyor. Tedavi iyi gidiyor diye düşünürken birden hastalık Akut Lösemi adı verilen AML hastalığına dönüştü. Annem çok zor bir yoğum bakım süreci geçirdi ve şuan kemoterapiye başladı. Kemoterapiden dolayı kan değerleri sıfıra indi. Kemoterapi kötü hücreleri yok ederken iyi hüreler de yok oluyor. Kan bağışının tek sefer değil sürekli olması gerekiyor.
Annemin kan grubu 0+ ama diğer kan grubundaki vatandaşlar da kendi kan grubundan bağış yaptıkları taktirde hastane bizimle değişim yapıyor. Her kan grubuna ihtiyacımız var. Bağışçılar sadece Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezine bağış yapabiliyor. Annem için seferberlik ilan etmiş durumdayız. Son bir yıl içinde altmış beş yaşını doldurmamış, dövme yaptırmamış, ameliyatsız ve dövme yaşının altında olan kişiler kan bağışına bulunabiliyorlar. Bizlere ulaşmak isterseniz @sinemmustafauslu Instagram hesabından ve '0532 266 88 24' nolu telefon numarasından bize ulaşabilirler.
Sinem Öztürk Uslu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Annem Ferhan Zuhal Öztürk 8 aydır KMML (Kan iliği yetmezliği) tedavisi görüyor. Ayda bir enjeksiyonla tedavinin olumlu sonuç verdiğini söylerken bir anda Akut Lösemi adı verilen AML hastalığına dönüştü. 3 günlük yoğun bakım sürecinin ardından kemoterapiye başlıyoruz. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde zorlu bir sürece girdik. Bu süreçte kan ve trombositlerin düşmesi nedeniyle kan ve trombosit bağışına ihtiyacımız var... Tek seferlik değil, sürekli kan bağışı önemlidir. Kanın kendini yenilemesi için. Anne kan grubu 0+. Diğer kan grubu bağışçılarından gelen bağışlar da bizim için çok önemli çünkü değişimle birlikte kendi kan grubumuza daha çabuk ulaşabiliyoruz.. Desteklerinizi bekliyoruz. Herkese sonsuz teşekkürler. Dualarınızı eksik etmeyin... Kimler kan bağışlayabilir: Son bir yıl içinde altmış beş yaşını doldurmamış, dövme yaptırmamış, ameliyatsız ve dövme yaşının altında olan bağışçılar. Sadece Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezine bağış yapabiliyoruz.’"