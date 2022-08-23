https://sputniknews.com.tr/20220823/sirbistanin-7-buyukelciliginin-twitter-hesaplari-askiya-alindi--1060276573.html

Sırbistan'ın 7 büyükelçiliğinin Twitter hesapları askıya alındı

Sırbistan'ın 7 büyükelçiliğinin Twitter hesapları askıya alındı

Sırbistan'ın Ermenistan, İran, Endonezya, Nijerya, Zimbabve, Gana ve Kuveyt'teki büyükelçilikleri ile Chicago Konsolosluğu'nun resmi Twitter hesapları askıya... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T10:46+0300

2022-08-23T10:46+0300

2022-08-23T10:47+0300

dünya

sırbistan

büyükelçilik

twitter

askıya alma

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Sırbistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Ermenistan, İran, Endonezya, Nijerya, Zimbabve, Gana ve Kuveyt'teki Büyükelçilikleri ile Chicago Konsolosluğu'nun Twitter hesaplarının askıya alındığı duyuruldu. Hesapların 18 Ağustos'ta hiçbir ön bilgilendirme yapılmadan askıya alındığı belirtilen açıklamada, "Herhangi bir yaptırıma konu olmayan demokratik bir ülkenin, diplomatik temsilciliklerine ait hesaplarının bu şekilde askıya alınması kabul edilemez" ifadesine yer verildi. Bakanlık yetkilileri, Sırbistan'ın AB üyeliği yolunda ilerlediğine ve Avrupa değerlerini temel aldığına işaret ederek söz konusu hesapların 'demokrasi ve çoğulcu düşünce tarzını benimseyen' bir şirket tarafından askıya alınmasının saçma olduğunu belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20220822/vucic-kosovali-sirplari-nato-korumazsa-sirbistan-koruyacak-1060236335.html

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