Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220823/sirbistanin-7-buyukelciliginin-twitter-hesaplari-askiya-alindi--1060276573.html
Sırbistan'ın 7 büyükelçiliğinin Twitter hesapları askıya alındı
Sırbistan'ın 7 büyükelçiliğinin Twitter hesapları askıya alındı
Sırbistan'ın Ermenistan, İran, Endonezya, Nijerya, Zimbabve, Gana ve Kuveyt'teki büyükelçilikleri ile Chicago Konsolosluğu'nun resmi Twitter hesapları askıya... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T10:46+0300
2022-08-23T10:47+0300
dünya
sırbistan
büyükelçilik
twitter
askıya alma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1054368099_18:0:647:354_1920x0_80_0_0_b6247d38e30bcccc99b7f0f7f3026a94.jpg
Sırbistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Ermenistan, İran, Endonezya, Nijerya, Zimbabve, Gana ve Kuveyt'teki Büyükelçilikleri ile Chicago Konsolosluğu'nun Twitter hesaplarının askıya alındığı duyuruldu. Hesapların 18 Ağustos'ta hiçbir ön bilgilendirme yapılmadan askıya alındığı belirtilen açıklamada, "Herhangi bir yaptırıma konu olmayan demokratik bir ülkenin, diplomatik temsilciliklerine ait hesaplarının bu şekilde askıya alınması kabul edilemez" ifadesine yer verildi. Bakanlık yetkilileri, Sırbistan'ın AB üyeliği yolunda ilerlediğine ve Avrupa değerlerini temel aldığına işaret ederek söz konusu hesapların 'demokrasi ve çoğulcu düşünce tarzını benimseyen' bir şirket tarafından askıya alınmasının saçma olduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20220822/vucic-kosovali-sirplari-nato-korumazsa-sirbistan-koruyacak-1060236335.html
sırbistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1054368099_96:0:568:354_1920x0_80_0_0_b9496a37ea9fe63c25151b3f780bfac7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sırbistan, büyükelçilik, twitter , askıya alma
sırbistan, büyükelçilik, twitter , askıya alma

Sırbistan'ın 7 büyükelçiliğinin Twitter hesapları askıya alındı

10:46 23.08.2022 (güncellendi: 10:47 23.08.2022)
© İHATwitter - Logo - Sosyal Medya
Twitter - Logo - Sosyal Medya - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© İHA
Abone olTelegram
Sırbistan'ın Ermenistan, İran, Endonezya, Nijerya, Zimbabve, Gana ve Kuveyt'teki büyükelçilikleri ile Chicago Konsolosluğu'nun resmi Twitter hesapları askıya alındı.
Sırbistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Ermenistan, İran, Endonezya, Nijerya, Zimbabve, Gana ve Kuveyt'teki Büyükelçilikleri ile Chicago Konsolosluğu'nun Twitter hesaplarının askıya alındığı duyuruldu.
Hesapların 18 Ağustos'ta hiçbir ön bilgilendirme yapılmadan askıya alındığı belirtilen açıklamada, "Herhangi bir yaptırıma konu olmayan demokratik bir ülkenin, diplomatik temsilciliklerine ait hesaplarının bu şekilde askıya alınması kabul edilemez" ifadesine yer verildi.
Bakanlık yetkilileri, Sırbistan'ın AB üyeliği yolunda ilerlediğine ve Avrupa değerlerini temel aldığına işaret ederek söz konusu hesapların 'demokrasi ve çoğulcu düşünce tarzını benimseyen' bir şirket tarafından askıya alınmasının saçma olduğunu belirtti.
Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
DÜNYA
Vucic: Kosovalı Sırpları NATO korumazsa Sırbistan koruyacak
Dün, 15:17
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала