https://sputniknews.com.tr/20220823/sirbistanin-7-buyukelciliginin-twitter-hesaplari-askiya-alindi--1060276573.html
Sırbistan'ın 7 büyükelçiliğinin Twitter hesapları askıya alındı
Sırbistan'ın 7 büyükelçiliğinin Twitter hesapları askıya alındı
Sırbistan'ın Ermenistan, İran, Endonezya, Nijerya, Zimbabve, Gana ve Kuveyt'teki büyükelçilikleri ile Chicago Konsolosluğu'nun resmi Twitter hesapları askıya... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T10:46+0300
2022-08-23T10:46+0300
2022-08-23T10:47+0300
dünya
sırbistan
büyükelçilik
twitter
askıya alma
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Sırbistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Ermenistan, İran, Endonezya, Nijerya, Zimbabve, Gana ve Kuveyt'teki Büyükelçilikleri ile Chicago Konsolosluğu'nun Twitter hesaplarının askıya alındığı duyuruldu. Hesapların 18 Ağustos'ta hiçbir ön bilgilendirme yapılmadan askıya alındığı belirtilen açıklamada, "Herhangi bir yaptırıma konu olmayan demokratik bir ülkenin, diplomatik temsilciliklerine ait hesaplarının bu şekilde askıya alınması kabul edilemez" ifadesine yer verildi. Bakanlık yetkilileri, Sırbistan'ın AB üyeliği yolunda ilerlediğine ve Avrupa değerlerini temel aldığına işaret ederek söz konusu hesapların 'demokrasi ve çoğulcu düşünce tarzını benimseyen' bir şirket tarafından askıya alınmasının saçma olduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20220822/vucic-kosovali-sirplari-nato-korumazsa-sirbistan-koruyacak-1060236335.html
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sırbistan, büyükelçilik, twitter , askıya alma
sırbistan, büyükelçilik, twitter , askıya alma
Sırbistan'ın 7 büyükelçiliğinin Twitter hesapları askıya alındı
10:46 23.08.2022 (güncellendi: 10:47 23.08.2022) Abone ol
Sırbistan'ın Ermenistan, İran, Endonezya, Nijerya, Zimbabve, Gana ve Kuveyt'teki büyükelçilikleri ile Chicago Konsolosluğu'nun resmi Twitter hesapları askıya alındı.
Sırbistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Ermenistan, İran, Endonezya, Nijerya, Zimbabve, Gana ve Kuveyt'teki Büyükelçilikleri ile Chicago Konsolosluğu'nun Twitter hesaplarının askıya alındığı duyuruldu.
Hesapların 18 Ağustos'ta hiçbir ön bilgilendirme yapılmadan askıya alındığı belirtilen açıklamada, "Herhangi bir yaptırıma konu olmayan demokratik bir ülkenin, diplomatik temsilciliklerine ait hesaplarının bu şekilde askıya alınması kabul edilemez" ifadesine yer verildi.
Bakanlık yetkilileri, Sırbistan'ın AB üyeliği yolunda ilerlediğine ve Avrupa değerlerini temel aldığına işaret ederek söz konusu hesapların 'demokrasi ve çoğulcu düşünce tarzını benimseyen' bir şirket tarafından askıya alınmasının saçma olduğunu belirtti.