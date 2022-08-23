https://sputniknews.com.tr/20220823/savunma-bakani-akar-hukuk-ve-mesru-mudafaa-acisindan-operasyon-yapmak-turkiyenin-en-dogal-hakkidir-1060275904.html
Savunma Bakanı Akar: Hukuk ve meşru müdafaa açısından operasyon yapmak Türkiye'nin en doğal hakkıdır
Savunma Bakanı Akar: Hukuk ve meşru müdafaa açısından operasyon yapmak Türkiye'nin en doğal hakkıdır
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Suriye yönetimi ile görüşmeler başlarken, Türkiye’nin yeni bir operasyon yapıp yapmayacağı sorusuna yanıt verdi. Akar... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T10:55+0300
2022-08-23T10:55+0300
2022-08-23T10:56+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
milli savunma bakanı
hulusi akar
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
tsk
suriye hükümeti
suriye
mısır
f-16
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bizim hedefimiz terör örgütleriSuriye rejimiyle görüşmelerin başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin soru üzerine Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanların bu konuya ilişkin açıklamaları olduğunu hatırlatarak, görüşmelerin şartlara ve duruma bağlı bir süreç olduğunu belirtti. Olası bir rejimle görüşmede operasyonların akıbetine ilişkin soru üzerine Bakan Akar şunları söyledi:'F16 görüşmeleri olumlu şekilde devam ediyor'ABD'den F-16 teminine ilişkin dördüncü toplantının 15 Ağustos'ta Amerika'da yapıldığını aktaran Akar şöyle devam etti: "Bizim askeri heyetimiz Amerika'ya gitti. Uçakların tedarik edileceğinden hareketle çalışmalar yapılıyor. Teknik konular görüşülüyor. Olumlu bir şekilde görüşmeler devam ediyor. Herkesin gördüğü gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası ortamda bir özne haline geldi. Bunu görelim. Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin etki ve ilgi alanı genişledi. Etki alanı Avrupa, Afrika, Asya ve Ortadoğu, ilgi alanı bütün dünya oldu. Buna paralel TSK'nın görev sorumlulukları arttı. Bu nedenle çalışmalarımızı, hazırlıklarımızı yaparken, tedariklerimizi yaparken olaya bu manada bakıyoruz."'Mısır'la ileride biz de tatbikat yapabiliriz'Mısır'ın Yunanistan'la tatbikatının Türkiye'yi rahatsız edip etmediğine ilişkin ilişkin soru üzerine Akar şu ifadeleri kullandı: "Tatbikatta bir araya gelmek demek her şeyiyle müttefik olmak demek değil. Biz de son bir yıl içinde onlarca tatbikat yaptık. Hem milli hem çok uluslu. Dolayısıyla tatbikatlar yapılabilir onda bir şey yok. Görüşmeler ilerler ilişkiler belli bir noktaya gelirse Mısır'la ileride biz de tatbikat yapabiliriz. Önemli olan ülkelerin hak ve menfaatlerinin korunması ve kollanması. Temennimiz bölge ülkelerinin barış içinde yaşaması. Mesajımız bu, Cumhurbaşkanımızın söylediği de bu."
türkiye
suriye
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Osman Nuri Cerit
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MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanı, hulusi akar, türk silahlı kuvvetleri (tsk), tsk, suriye hükümeti, suriye, mısır, f-16, abd
milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanı, hulusi akar, türk silahlı kuvvetleri (tsk), tsk, suriye hükümeti, suriye, mısır, f-16, abd
Savunma Bakanı Akar: Hukuk ve meşru müdafaa açısından operasyon yapmak Türkiye'nin en doğal hakkıdır
10:55 23.08.2022 (güncellendi: 10:56 23.08.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Suriye yönetimi ile görüşmeler başlarken, Türkiye’nin yeni bir operasyon yapıp yapmayacağı sorusuna yanıt verdi. Akar operasyonların Türkiye’nin uluslararası hukuk ve meşru müdafaa açısından hakkı olduğunu belirtti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bizim hedefimiz terör örgütleri
Suriye rejimiyle görüşmelerin başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin soru üzerine Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanların bu konuya ilişkin açıklamaları olduğunu hatırlatarak, görüşmelerin şartlara ve duruma bağlı bir süreç olduğunu belirtti.
Olası bir rejimle görüşmede operasyonların akıbetine ilişkin soru üzerine Bakan Akar şunları söyledi:
"Ülkemizin ve hudutlarımızın güvenliği için uluslararası hukuk ve meşru müdafaa açısından operasyon yapmak Türkiye’nin en doğal hakkıdır. Bu konuda ne lazımsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yaparız. Ne müdahale gerekiyorsa, terör örgütlerinin arkasında önünde kim olursa olsun yeri ve zamanı gelince yapılır. Bizim için önemli olan ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaktır ve bunda da kararlıyız Operasyon zaten oluyor, zaten olacak. Her şeyin bir yeri bir zamanı var. Taktiği var, tekniği var mühendisliği var, matematiği var. Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefinde sadece teröristler ve terör örgütleri var."
'F16 görüşmeleri olumlu şekilde devam ediyor'
ABD'den F-16 teminine ilişkin dördüncü toplantının 15 Ağustos'ta Amerika'da yapıldığını aktaran Akar şöyle devam etti: "Bizim askeri heyetimiz Amerika'ya gitti. Uçakların tedarik edileceğinden hareketle çalışmalar yapılıyor. Teknik konular görüşülüyor. Olumlu bir şekilde görüşmeler devam ediyor.
Herkesin gördüğü gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası ortamda bir özne haline geldi. Bunu görelim. Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin etki ve ilgi alanı genişledi. Etki alanı Avrupa, Afrika, Asya ve Ortadoğu, ilgi alanı bütün dünya oldu. Buna paralel TSK'nın görev sorumlulukları arttı. Bu nedenle çalışmalarımızı, hazırlıklarımızı yaparken, tedariklerimizi yaparken olaya bu manada bakıyoruz."
'Mısır'la ileride biz de tatbikat yapabiliriz'
Mısır'ın Yunanistan'la tatbikatının Türkiye'yi rahatsız edip etmediğine ilişkin ilişkin soru üzerine Akar şu ifadeleri kullandı: "Tatbikatta bir araya gelmek demek her şeyiyle müttefik olmak demek değil. Biz de son bir yıl içinde onlarca tatbikat yaptık. Hem milli hem çok uluslu. Dolayısıyla tatbikatlar yapılabilir onda bir şey yok.
Görüşmeler ilerler ilişkiler belli bir noktaya gelirse Mısır'la ileride biz de tatbikat yapabiliriz. Önemli olan ülkelerin hak ve menfaatlerinin korunması ve kollanması. Temennimiz bölge ülkelerinin barış içinde yaşaması. Mesajımız bu, Cumhurbaşkanımızın söylediği de bu."