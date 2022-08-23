https://sputniknews.com.tr/20220823/savunma-bakani-akar-hukuk-ve-mesru-mudafaa-acisindan-operasyon-yapmak-turkiyenin-en-dogal-hakkidir-1060275904.html

Savunma Bakanı Akar: Hukuk ve meşru müdafaa açısından operasyon yapmak Türkiye'nin en doğal hakkıdır

Savunma Bakanı Akar: Hukuk ve meşru müdafaa açısından operasyon yapmak Türkiye'nin en doğal hakkıdır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Suriye yönetimi ile görüşmeler başlarken, Türkiye’nin yeni bir operasyon yapıp yapmayacağı sorusuna yanıt verdi. Akar... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T10:55+0300

2022-08-23T10:55+0300

2022-08-23T10:56+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

milli savunma bakanı

hulusi akar

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

tsk

suriye hükümeti

suriye

mısır

f-16

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bizim hedefimiz terör örgütleriSuriye rejimiyle görüşmelerin başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin soru üzerine Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanların bu konuya ilişkin açıklamaları olduğunu hatırlatarak, görüşmelerin şartlara ve duruma bağlı bir süreç olduğunu belirtti. Olası bir rejimle görüşmede operasyonların akıbetine ilişkin soru üzerine Bakan Akar şunları söyledi:'F16 görüşmeleri olumlu şekilde devam ediyor'ABD'den F-16 teminine ilişkin dördüncü toplantının 15 Ağustos'ta Amerika'da yapıldığını aktaran Akar şöyle devam etti: "Bizim askeri heyetimiz Amerika'ya gitti. Uçakların tedarik edileceğinden hareketle çalışmalar yapılıyor. Teknik konular görüşülüyor. Olumlu bir şekilde görüşmeler devam ediyor. Herkesin gördüğü gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası ortamda bir özne haline geldi. Bunu görelim. Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin etki ve ilgi alanı genişledi. Etki alanı Avrupa, Afrika, Asya ve Ortadoğu, ilgi alanı bütün dünya oldu. Buna paralel TSK'nın görev sorumlulukları arttı. Bu nedenle çalışmalarımızı, hazırlıklarımızı yaparken, tedariklerimizi yaparken olaya bu manada bakıyoruz."'Mısır'la ileride biz de tatbikat yapabiliriz'Mısır'ın Yunanistan'la tatbikatının Türkiye'yi rahatsız edip etmediğine ilişkin ilişkin soru üzerine Akar şu ifadeleri kullandı: "Tatbikatta bir araya gelmek demek her şeyiyle müttefik olmak demek değil. Biz de son bir yıl içinde onlarca tatbikat yaptık. Hem milli hem çok uluslu. Dolayısıyla tatbikatlar yapılabilir onda bir şey yok. Görüşmeler ilerler ilişkiler belli bir noktaya gelirse Mısır'la ileride biz de tatbikat yapabiliriz. Önemli olan ülkelerin hak ve menfaatlerinin korunması ve kollanması. Temennimiz bölge ülkelerinin barış içinde yaşaması. Mesajımız bu, Cumhurbaşkanımızın söylediği de bu."

türkiye

suriye

mısır

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milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanı, hulusi akar, türk silahlı kuvvetleri (tsk), tsk, suriye hükümeti, suriye, mısır, f-16, abd