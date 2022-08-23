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https://sputniknews.com.tr/20220823/santiyede-kepceyi-salincaga-cevirdiler-cok-eglenceliydi-herkese-tavsiye-ederim-1060283616.html
Şantiyede kepçeyi salıncağa çevirdiler: 'Çok eğlenceliydi, herkese tavsiye ederim'
Şantiyede kepçeyi salıncağa çevirdiler: 'Çok eğlenceliydi, herkese tavsiye ederim'
Beylikdüzü'nde sıcaktan bunalan işçiler, hamağı kepçenin ucuna bağlayarak şantiye alanını lunaparka çevirdi. Kepçenin ucunda metrelerce yüksekte hızla dönmeye... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
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şantiye
yaşam
salıncak
beylikdüzü
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Beylikdüzü'nde bir şantiyede işçiler yatmak için kullandıkları hamak ve kepçeyle eğlenmek için farklı bir yöntem buldu. İşçiler, kepçenin ucuna bağladıkları hamağa oturdu. Makinenin başına geçen operatör kepçeyi havalandırıp, hızla döndürmeye başladı. Metrelerce yükseklikte, hızla dönen kepçenin ucunda hamağa oturan işçiler, canlarını hiçe sayarak uzun süre eğlendi. Yoldan geçen Halit Can Demirtaş da hamağa oturarak tehlikeli eğlenceye dahil oldu. Bu sırada şantiyedeki başka bir işçi, bu anları cep telefonu kamerasına kaydetti.'Bunu kaçırmamam gerektiğini düşündüm'Yoldan geçerken görüp, eğlenceye ortak olan Halit Can Demirtaş, “Ben yoldan geçiyordum. Bir baktım, ağabeyler kepçe ile eğleniyorlar. Ben de bunu kaçırmamam gerektiğini düşündüm. Durdum hemen 'Ağabey bende binebilir miyim?' dedim. Ben de binip, döndüm. Çok eğlenceliydi. Hiç korkmadım. Herkese tavsiye ederim" dedi.
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şantiye, salıncak, beylikdüzü
şantiye, salıncak, beylikdüzü

Şantiyede kepçeyi salıncağa çevirdiler: 'Çok eğlenceliydi, herkese tavsiye ederim'

13:40 23.08.2022 (güncellendi: 13:54 23.08.2022)
© DHABeylikdüzü'nde bir şantiyede kepçeden salıncak
Beylikdüzü'nde bir şantiyede kepçeden salıncak - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© DHA
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Beylikdüzü'nde sıcaktan bunalan işçiler, hamağı kepçenin ucuna bağlayarak şantiye alanını lunaparka çevirdi. Kepçenin ucunda metrelerce yüksekte hızla dönmeye başlayan işçilerin, yürekleri ağızlara getiren eğlencesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
Beylikdüzü'nde bir şantiyede işçiler yatmak için kullandıkları hamak ve kepçeyle eğlenmek için farklı bir yöntem buldu. İşçiler, kepçenin ucuna bağladıkları hamağa oturdu. Makinenin başına geçen operatör kepçeyi havalandırıp, hızla döndürmeye başladı. Metrelerce yükseklikte, hızla dönen kepçenin ucunda hamağa oturan işçiler, canlarını hiçe sayarak uzun süre eğlendi. Yoldan geçen Halit Can Demirtaş da hamağa oturarak tehlikeli eğlenceye dahil oldu. Bu sırada şantiyedeki başka bir işçi, bu anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

'Bunu kaçırmamam gerektiğini düşündüm'

Yoldan geçerken görüp, eğlenceye ortak olan Halit Can Demirtaş, “Ben yoldan geçiyordum. Bir baktım, ağabeyler kepçe ile eğleniyorlar. Ben de bunu kaçırmamam gerektiğini düşündüm. Durdum hemen 'Ağabey bende binebilir miyim?' dedim. Ben de binip, döndüm. Çok eğlenceliydi. Hiç korkmadım. Herkese tavsiye ederim" dedi.
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