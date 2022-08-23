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Rusya'nın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyeliğinin 10 yılı
Rusya'nın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyeliğinin 10 yılı
10 yıl önce, 22 Ağustos 2012'de Rusya, Dünya Ticaret Örgütü'ne üye oldu. Rusya’nın üyeliği, küresel ticaretin liberalleşmesinde 2001 yılında Çin’in örgüte... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
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dünya ticaret örgütü (dtö)
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Rusya'nın DTÖ üyeliğinin avantajları, eksileri ve sürece ilişkin ilgi çekici bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, rusya, dünya ticaret örgütü (dtö), инфографика
infografik, rusya, dünya ticaret örgütü (dtö), инфографика

Rusya'nın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyeliğinin 10 yılı

17:50 23.08.2022
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10 yıl önce, 22 Ağustos 2012'de Rusya, Dünya Ticaret Örgütü'ne üye oldu. Rusya’nın üyeliği, küresel ticaretin liberalleşmesinde 2001 yılında Çin’in örgüte katılmasından sonraki en önemli adım olarak görüldü.
Rusya'nın DTÖ üyeliğinin avantajları, eksileri ve sürece ilişkin ilgi çekici bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.
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