Rusya'nın DTÖ üyeliğinin avantajları, eksileri ve sürece ilişkin ilgi çekici bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.

10 yıl önce, 22 Ağustos 2012'de Rusya, Dünya Ticaret Örgütü'ne üye oldu. Rusya’nın üyeliği, küresel ticaretin liberalleşmesinde 2001 yılında Çin’in örgüte... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

Rusya'nın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyeliğinin 10 yılı

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10 yıl önce, 22 Ağustos 2012'de Rusya, Dünya Ticaret Örgütü'ne üye oldu. Rusya’nın üyeliği, küresel ticaretin liberalleşmesinde 2001 yılında Çin’in örgüte katılmasından sonraki en önemli adım olarak görüldü.