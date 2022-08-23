https://sputniknews.com.tr/20220823/rusyada-delta-ve-omicrona-karsi-etkili-sputnik-v-asisi-gelistirildi-1060287248.html
Rusya'da Delta ve Omicron'a karşı etkili Sputnik V aşısı geliştirildi
Rusya'da Delta ve Omicron'a karşı etkili Sputnik V aşısı geliştirildi
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Gamaleya Araştırma Merkezi’nin koronavirüs aşısı Sputnik V’nin, Delta ve Omicron varyantlarına karşı uyarlanmış bir... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T15:45+0300
2022-08-23T15:45+0300
2022-08-23T15:45+0300
koronavirüs
koronavirüs
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rusya
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Açıklamada, “Aşının yeni versiyonu, Delta varyantının son aylarda tüm dünyada baskın olarak yayılan Omicron varyantının özellikleri dikkate alınarak geliştirildi. Aşının bileşiminde Omicron BA.5 varyantında mevcut olan ama BA.1 varyantında bulunmayan L-452-R mutasyonu dikkate alındı” ifadelerine yer verildi. RDIF ayrıca Sputnik V’nin yeni versiyonunun Omicron varyantının bulaştığı hayvanların akciğerlerinde viral yükte önemli bir azalma sağladığını ifade etti. Açıklamada, aynı zamanda aşının mevcut versiyonunun Omicron ile hastanelik olmayı önleme etkinliğinin, Sputnik Light ile güçlendirildiğinde veya Sputnik V ile yeniden aşılama yapıldığında kritik vakalara karşı yüzde 97 ve yüzde 99.4 olduğu vurgulandı. Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin verilerine göre bugün itibarıyla ülke genelinde 30 bin 967 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 4 bin 63 kişi hastaneye yatırıldı, 69 hasta yaşamını yitirdi.
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koronavirüs, sputnik v, omicron, delta, rusya
koronavirüs, sputnik v, omicron, delta, rusya
Rusya'da Delta ve Omicron'a karşı etkili Sputnik V aşısı geliştirildi
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Gamaleya Araştırma Merkezi’nin koronavirüs aşısı Sputnik V’nin, Delta ve Omicron varyantlarına karşı uyarlanmış bir versiyonunu geliştirdiğini duyurdu.
Açıklamada, “Aşının yeni versiyonu, Delta varyantının son aylarda tüm dünyada baskın olarak yayılan Omicron varyantının özellikleri dikkate alınarak geliştirildi. Aşının bileşiminde Omicron BA.5 varyantında mevcut olan ama BA.1 varyantında bulunmayan L-452-R mutasyonu dikkate alındı” ifadelerine yer verildi.
RDIF ayrıca Sputnik V’nin yeni versiyonunun Omicron varyantının bulaştığı hayvanların akciğerlerinde viral yükte önemli bir azalma sağladığını ifade etti.
Açıklamada, aynı zamanda aşının mevcut versiyonunun Omicron ile hastanelik olmayı önleme etkinliğinin, Sputnik Light ile güçlendirildiğinde veya Sputnik V ile yeniden aşılama yapıldığında kritik vakalara karşı yüzde 97 ve yüzde 99.4 olduğu vurgulandı.
Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin verilerine göre bugün itibarıyla ülke genelinde 30 bin 967 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 4 bin 63 kişi hastaneye yatırıldı, 69 hasta yaşamını yitirdi.