Türkiye
SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Çelik: Toprak bütünlüğünü savunduğumuz Suriye için çözüm yolu siyasi olmalıdır
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://sputniknews.com.tr/20220823/rusyada-delta-ve-omicrona-karsi-etkili-sputnik-v-asisi-gelistirildi-1060287248.html
Rusya'da Delta ve Omicron'a karşı etkili Sputnik V aşısı geliştirildi
Rusya'da Delta ve Omicron'a karşı etkili Sputnik V aşısı geliştirildi
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Gamaleya Araştırma Merkezi’nin koronavirüs aşısı Sputnik V’nin, Delta ve Omicron varyantlarına karşı uyarlanmış bir... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T15:45+0300
2022-08-23T15:45+0300
koronavirüs
koronavirüs
sputnik v
omicron
delta
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051043889_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_67300fad52b05fceeb669ba1ae56da7c.jpg
Açıklamada, “Aşının yeni versiyonu, Delta varyantının son aylarda tüm dünyada baskın olarak yayılan Omicron varyantının özellikleri dikkate alınarak geliştirildi. Aşının bileşiminde Omicron BA.5 varyantında mevcut olan ama BA.1 varyantında bulunmayan L-452-R mutasyonu dikkate alındı” ifadelerine yer verildi. RDIF ayrıca Sputnik V’nin yeni versiyonunun Omicron varyantının bulaştığı hayvanların akciğerlerinde viral yükte önemli bir azalma sağladığını ifade etti. Açıklamada, aynı zamanda aşının mevcut versiyonunun Omicron ile hastanelik olmayı önleme etkinliğinin, Sputnik Light ile güçlendirildiğinde veya Sputnik V ile yeniden aşılama yapıldığında kritik vakalara karşı yüzde 97 ve yüzde 99.4 olduğu vurgulandı. Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin verilerine göre bugün itibarıyla ülke genelinde 30 bin 967 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 4 bin 63 kişi hastaneye yatırıldı, 69 hasta yaşamını yitirdi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051043889_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9957a2da879285913c2044044f3fb94d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
koronavirüs, sputnik v, omicron, delta, rusya
koronavirüs, sputnik v, omicron, delta, rusya

Rusya'da Delta ve Omicron'a karşı etkili Sputnik V aşısı geliştirildi

15:45 23.08.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSputnik V - aşı - koronavirüs aşısı
Sputnik V - aşı - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Gamaleya Araştırma Merkezi’nin koronavirüs aşısı Sputnik V’nin, Delta ve Omicron varyantlarına karşı uyarlanmış bir versiyonunu geliştirdiğini duyurdu.
Açıklamada, “Aşının yeni versiyonu, Delta varyantının son aylarda tüm dünyada baskın olarak yayılan Omicron varyantının özellikleri dikkate alınarak geliştirildi. Aşının bileşiminde Omicron BA.5 varyantında mevcut olan ama BA.1 varyantında bulunmayan L-452-R mutasyonu dikkate alındı” ifadelerine yer verildi.
RDIF ayrıca Sputnik V’nin yeni versiyonunun Omicron varyantının bulaştığı hayvanların akciğerlerinde viral yükte önemli bir azalma sağladığını ifade etti.
Açıklamada, aynı zamanda aşının mevcut versiyonunun Omicron ile hastanelik olmayı önleme etkinliğinin, Sputnik Light ile güçlendirildiğinde veya Sputnik V ile yeniden aşılama yapıldığında kritik vakalara karşı yüzde 97 ve yüzde 99.4 olduğu vurgulandı.
Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin verilerine göre bugün itibarıyla ülke genelinde 30 bin 967 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 4 bin 63 kişi hastaneye yatırıldı, 69 hasta yaşamını yitirdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала