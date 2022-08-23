https://sputniknews.com.tr/20220823/rusya-savunma-bakanligi-iki-tu-95ms-ucagi-japonya-denizi-uzerinde-ucus-gerceklestirdi--1060288782.html

Rusya Savunma Bakanlığı: İki Tu-95MS uçağı Japonya Denizi üzerinde uçuş gerçekleştirdi

Rusya Savunma Bakanlığı: İki Tu-95MS uçağı Japonya Denizi üzerinde uçuş gerçekleştirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, iki adet Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının Japon Denizi’nde 7 saatlik uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu. 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T16:11+0300

2022-08-23T16:11+0300

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savunma

rusya savunma bakanlığı

japon denizi

tu-95ms

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İki adet uzun menzilli Tu-95MS stratejik füze uçağı, Japon Denizi’nin tarafsız suları üzerindeki hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi. Rotanın belirli aşamalarında, stratejik füze uçaklarına Güney Kore Hava Kuvvetleri'ne ait F-16’ların eşlik ettiği ifade edildi. Yaklaşık 7 saat süren uçuşlara Su-30SM jetlerinin eşlik ettiği belirtilen açıklamada, "Uzun menzil filo mürettebatları düzenli olarak Arktik, Kuzey Atlantik, Karadeniz, Baltık Denizi ve Pasifik Okyanusu’nun uluslararası suları üzerinde uçuşlar gerçekleştiriyor" denildi. Tüm uçuşların uluslararası hava sahası kullanım kurallarına sıkı biçimde uyularak gerçekleştirildiği kaydedildi.

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rusya savunma bakanlığı, japon denizi, tu-95ms