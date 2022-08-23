Türkiye
SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Çelik: Toprak bütünlüğünü savunduğumuz Suriye için çözüm yolu siyasi olmalıdır
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://sputniknews.com.tr/20220823/rusya-savunma-bakanligi-iki-tu-95ms-ucagi-japonya-denizi-uzerinde-ucus-gerceklestirdi--1060288782.html
Rusya Savunma Bakanlığı: İki Tu-95MS uçağı Japonya Denizi üzerinde uçuş gerçekleştirdi
Rusya Savunma Bakanlığı: İki Tu-95MS uçağı Japonya Denizi üzerinde uçuş gerçekleştirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, iki adet Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının Japon Denizi’nde 7 saatlik uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu. 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T16:11+0300
2022-08-23T16:13+0300
savunma
rusya savunma bakanlığı
japon denizi
tu-95ms
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1048116054_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_37e4bf51709cf40b5ccb838c0b4eb8bb.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İki adet uzun menzilli Tu-95MS stratejik füze uçağı, Japon Denizi’nin tarafsız suları üzerindeki hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi. Rotanın belirli aşamalarında, stratejik füze uçaklarına Güney Kore Hava Kuvvetleri'ne ait F-16’ların eşlik ettiği ifade edildi. Yaklaşık 7 saat süren uçuşlara Su-30SM jetlerinin eşlik ettiği belirtilen açıklamada, "Uzun menzil filo mürettebatları düzenli olarak Arktik, Kuzey Atlantik, Karadeniz, Baltık Denizi ve Pasifik Okyanusu’nun uluslararası suları üzerinde uçuşlar gerçekleştiriyor" denildi. Tüm uçuşların uluslararası hava sahası kullanım kurallarına sıkı biçimde uyularak gerçekleştirildiği kaydedildi.
japon denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1048116054_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b62815c2ad6f4ca4aafbc4b7a986721e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya savunma bakanlığı, japon denizi, tu-95ms
rusya savunma bakanlığı, japon denizi, tu-95ms

Rusya Savunma Bakanlığı: İki Tu-95MS uçağı Japonya Denizi üzerinde uçuş gerçekleştirdi

16:11 23.08.2022 (güncellendi: 16:13 23.08.2022)
© Sputnik / Владимир АстапковичTu-95MS stratejik bombardıman uçağı
Tu-95MS stratejik bombardıman uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© Sputnik / Владимир Астапкович
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı, iki adet Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının Japon Denizi’nde 7 saatlik uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İki adet uzun menzilli Tu-95MS stratejik füze uçağı, Japon Denizi’nin tarafsız suları üzerindeki hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.
Rotanın belirli aşamalarında, stratejik füze uçaklarına Güney Kore Hava Kuvvetleri'ne ait F-16’ların eşlik ettiği ifade edildi.
Yaklaşık 7 saat süren uçuşlara Su-30SM jetlerinin eşlik ettiği belirtilen açıklamada, "Uzun menzil filo mürettebatları düzenli olarak Arktik, Kuzey Atlantik, Karadeniz, Baltık Denizi ve Pasifik Okyanusu’nun uluslararası suları üzerinde uçuşlar gerçekleştiriyor" denildi.
Tüm uçuşların uluslararası hava sahası kullanım kurallarına sıkı biçimde uyularak gerçekleştirildiği kaydedildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала