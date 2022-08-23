https://sputniknews.com.tr/20220823/rahatsizlanan-kadini-araclarina-almayan-taksicilere-tepki-1060263549.html
İstanbul'da refakatçileriyle taksiye binmeye çalışan hasta kadını, taksi sürücüleri aracına almadı
İstanbul'da refakatçileriyle taksiye binmeye çalışan hasta kadını, taksi sürücüleri aracına almadı
Mecidiyeköy’de 2 kişinin refakatiyle taksiye binmeye çalışan hasta kadını, taksi sürücüleri aracına almadı. Taksicilerin kadını araçlarına almayarak... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T02:18+0300
2022-08-23T02:18+0300
2022-08-23T02:30+0300
türkiye
istanbul
taksi
mecidiyeköy
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Olay dün öğle saatlerinde Mecidiyeköy'de meydana geldi. Kimliği bilinmeyen bir kadın rahatsızlanıp yürümekte güçlük çekince koluna girdiği 2 kişi ile taksi aramaya başladı.Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda taksi sürücülerinin hasta kadını araçlarına almadıkları görüldü.Taksicilerin kadını araçlarına almayarak uzaklaştığı anlar orada bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
https://sputniknews.com.tr/20220607/arastirma-istanbulda-taksi-hizmetinden-memnun-olmayanlarin-orani-yuzde-77-1057090413.html
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istanbul, taksi, mecidiyeköy
istanbul, taksi, mecidiyeköy
İstanbul'da refakatçileriyle taksiye binmeye çalışan hasta kadını, taksi sürücüleri aracına almadı
02:18 23.08.2022 (güncellendi: 02:30 23.08.2022) Abone ol
Mecidiyeköy’de 2 kişinin refakatiyle taksiye binmeye çalışan hasta kadını, taksi sürücüleri aracına almadı. Taksicilerin kadını araçlarına almayarak uzaklaştığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay dün öğle saatlerinde Mecidiyeköy'de meydana geldi. Kimliği bilinmeyen bir kadın rahatsızlanıp yürümekte güçlük çekince koluna girdiği 2 kişi ile taksi aramaya başladı.
Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda taksi sürücülerinin hasta kadını araçlarına almadıkları görüldü.
Taksicilerin kadını araçlarına almayarak uzaklaştığı anlar orada bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.