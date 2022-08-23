https://sputniknews.com.tr/20220823/rahatsizlanan-kadini-araclarina-almayan-taksicilere-tepki-1060263549.html

İstanbul'da refakatçileriyle taksiye binmeye çalışan hasta kadını, taksi sürücüleri aracına almadı

İstanbul'da refakatçileriyle taksiye binmeye çalışan hasta kadını, taksi sürücüleri aracına almadı

Mecidiyeköy’de 2 kişinin refakatiyle taksiye binmeye çalışan hasta kadını, taksi sürücüleri aracına almadı. Taksicilerin kadını araçlarına almayarak... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T02:18+0300

2022-08-23T02:18+0300

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türkiye

istanbul

taksi

mecidiyeköy

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Olay dün öğle saatlerinde Mecidiyeköy'de meydana geldi. Kimliği bilinmeyen bir kadın rahatsızlanıp yürümekte güçlük çekince koluna girdiği 2 kişi ile taksi aramaya başladı.Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda taksi sürücülerinin hasta kadını araçlarına almadıkları görüldü.Taksicilerin kadını araçlarına almayarak uzaklaştığı anlar orada bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

https://sputniknews.com.tr/20220607/arastirma-istanbulda-taksi-hizmetinden-memnun-olmayanlarin-orani-yuzde-77-1057090413.html

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istanbul

mecidiyeköy

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istanbul, taksi, mecidiyeköy