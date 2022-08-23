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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220823/politico-abd-ukraynaya-beyan-ettiginden-daha-fazla-silah-saglamis-olabilir-1060298969.html
Politico: ABD, Ukrayna’ya beyan ettiğinden daha fazla silah sağlamış olabilir
Politico: ABD, Ukrayna’ya beyan ettiğinden daha fazla silah sağlamış olabilir
Politico, Washington’da ABD’nin Ukrayna’ya kamuoyuna açıkladığından daha fazla silah teslim ettiğine dair spekülasyonların dolaştığını yazdı. 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T19:56+0300
2022-08-23T19:56+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
silah
yardım
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Politico gazetesinde yer alan makalede, “Üst düzey bir Pentagon yetkilisi, cuma günü ABD’nin bir süredir Ukraynalılara radar sistemlerini hedef alan yüksek hızlı anti-radar füzelerini gizlice sağladığını söyledi” ifadelerine yer verildi.Haberde, Washington yönetiminin Kongre’ye gönderdiği bir belgeden bahesildi. Belgede, Ukrayna’ya 775 milyon dolar değerindeki son yardım paketine girenlerin listesi yer alıyor. Bununla birlikte belgede, bu listenin tam olmadığı ifade edildi.İki kaynak daha ABD’nin, resmi olarak açıklamasa da 19 Ağustos tarihli silah paketine Excalibur hassas mühimmatı dahil ettiğini söyledi.İki ABD’li eski özel harekat timi askeri, Ukrayna ordusunun Kırım’daki hedeflere son saldırılarılarda uzun menzilli füzelerin kullanıldığını dile getirdi. Oysa Ukrayna’nın elinde böyle silahların olmadığı ve ABD’nin bu ülkeye alenen sağladığı silah listesinde de yer almadığına dikkat çekildi.Bunların sadece spekülasyon olduğu kaydedilen makalede, ABD’nin gizlice Ukrayna’ya ATACMS taktik füze sistemi sağlamış olabileceğini belirtilerek, “Bu gerçekse - öyle olduğu belli değil - bu, idarenin alenen açıkladığına aykırı olacak” denildi.Daha önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna’ya bu füzelerin gönderilmesinin Rusya’yı daha fazla kışkırtabileceğini ve Üçüncü Dünya Savaşı’na yol açabileceğini kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220714/rusya-abd-ukrayna-darbesindeki-rolunu-itiraf-etmeli-1058688913.html
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abd, ukrayna, silah, yardım
abd, ukrayna, silah, yardım

Politico: ABD, Ukrayna’ya beyan ettiğinden daha fazla silah sağlamış olabilir

19:56 23.08.2022
© AFP 2022 / ANATOLII STEPANOVUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© AFP 2022 / ANATOLII STEPANOV
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Politico, Washington’da ABD’nin Ukrayna’ya kamuoyuna açıkladığından daha fazla silah teslim ettiğine dair spekülasyonların dolaştığını yazdı.
Politico gazetesinde yer alan makalede, “Üst düzey bir Pentagon yetkilisi, cuma günü ABD’nin bir süredir Ukraynalılara radar sistemlerini hedef alan yüksek hızlı anti-radar füzelerini gizlice sağladığını söyledi” ifadelerine yer verildi.
Haberde, Washington yönetiminin Kongre’ye gönderdiği bir belgeden bahesildi. Belgede, Ukrayna’ya 775 milyon dolar değerindeki son yardım paketine girenlerin listesi yer alıyor. Bununla birlikte belgede, bu listenin tam olmadığı ifade edildi.
İki kaynak daha ABD’nin, resmi olarak açıklamasa da 19 Ağustos tarihli silah paketine Excalibur hassas mühimmatı dahil ettiğini söyledi.
İki ABD’li eski özel harekat timi askeri, Ukrayna ordusunun Kırım’daki hedeflere son saldırılarılarda uzun menzilli füzelerin kullanıldığını dile getirdi. Oysa Ukrayna’nın elinde böyle silahların olmadığı ve ABD’nin bu ülkeye alenen sağladığı silah listesinde de yer almadığına dikkat çekildi.
Bunların sadece spekülasyon olduğu kaydedilen makalede, ABD’nin gizlice Ukrayna’ya ATACMS taktik füze sistemi sağlamış olabileceğini belirtilerek, “Bu gerçekse - öyle olduğu belli değil - bu, idarenin alenen açıkladığına aykırı olacak” denildi.
Daha önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna’ya bu füzelerin gönderilmesinin Rusya’yı daha fazla kışkırtabileceğini ve Üçüncü Dünya Savaşı’na yol açabileceğini kaydetmişti.
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