https://sputniknews.com.tr/20220823/pakistanda-2-aydir-etkili-olan-muson-yagmurlarinda-800e-yakin-kisi-hayatini-kaybetti-1060264772.html

Pakistan'da 2 aydır etkili olan muson yağmurlarında 800'e yakın kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da 2 aydır etkili olan muson yağmurlarında 800'e yakın kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana devam eden muson yağmurlarında 777 kişi hayatını kaybetti. 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T02:46+0300

2022-08-23T02:46+0300

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yağmur

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Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, şiddetli yağışlar sebebiyle oluşan sellerden 1.8 milyon kişi etkilendi.Ülke genelinde 14 Haziran'dan bu yana süren muson yağmurlarında 777 kişi yaşamını yitirdi.Belucistan, Pencap ve Sindh eyaletlerinin kırsal bölgelerinde yardım ve tıbbi müdahale kampları kuruldu. Oluşturulan yardım kamplarında mevcut durumda 317 bin 678 kişi yaşamını sürdürüyor.Yetkililer, selden etkilenen bölgelere gıda, çadır ve diğer önemli malzemelere ilişkin yardımlar sağlandığını belirtirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çok sayıda kişinin insani yardım beklediği görüldü.Ülke genelinde yıkılan köprüler ve sular altında kalan yolların yanı sıra 60 binin üzerinde ev hasar gördü.Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağmurları her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

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