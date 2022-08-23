https://sputniknews.com.tr/20220823/pakistanda-2-aydir-etkili-olan-muson-yagmurlarinda-800e-yakin-kisi-hayatini-kaybetti-1060264772.html
Pakistan'da 2 aydır etkili olan muson yağmurlarında 800'e yakın kişi hayatını kaybetti
Pakistan'da 2 aydır etkili olan muson yağmurlarında 800'e yakın kişi hayatını kaybetti
Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana devam eden muson yağmurlarında 777 kişi hayatını kaybetti. 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T02:46+0300
2022-08-23T02:46+0300
2022-08-23T02:51+0300
türkiye
pakistan
sel
yağmur
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Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, şiddetli yağışlar sebebiyle oluşan sellerden 1.8 milyon kişi etkilendi.Ülke genelinde 14 Haziran'dan bu yana süren muson yağmurlarında 777 kişi yaşamını yitirdi.Belucistan, Pencap ve Sindh eyaletlerinin kırsal bölgelerinde yardım ve tıbbi müdahale kampları kuruldu. Oluşturulan yardım kamplarında mevcut durumda 317 bin 678 kişi yaşamını sürdürüyor.Yetkililer, selden etkilenen bölgelere gıda, çadır ve diğer önemli malzemelere ilişkin yardımlar sağlandığını belirtirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çok sayıda kişinin insani yardım beklediği görüldü.Ülke genelinde yıkılan köprüler ve sular altında kalan yolların yanı sıra 60 binin üzerinde ev hasar gördü.Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağmurları her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.
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pakistan, sel, yağmur
Pakistan'da 2 aydır etkili olan muson yağmurlarında 800'e yakın kişi hayatını kaybetti
02:46 23.08.2022 (güncellendi: 02:51 23.08.2022) Abone ol
Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana devam eden muson yağmurlarında 777 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, şiddetli yağışlar sebebiyle oluşan sellerden 1.8 milyon kişi etkilendi.
Ülke genelinde 14 Haziran'dan bu yana süren muson yağmurlarında 777 kişi yaşamını yitirdi.
Belucistan, Pencap ve Sindh eyaletlerinin kırsal bölgelerinde yardım ve tıbbi müdahale kampları kuruldu. Oluşturulan yardım kamplarında mevcut durumda 317 bin 678 kişi yaşamını sürdürüyor.
Yetkililer, selden etkilenen bölgelere gıda, çadır ve diğer önemli malzemelere ilişkin yardımlar sağlandığını belirtirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çok sayıda kişinin insani yardım beklediği görüldü.
Ülke genelinde yıkılan köprüler ve sular altında kalan yolların yanı sıra 60 binin üzerinde ev hasar gördü.
Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağmurları her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.