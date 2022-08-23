Nihat Hatipoğlu: Arayan önce 'Namaz' soracağım diyor, yayına bağlanınca soruyu değiştiriyor

“Bana, 'Niye o soruları cevaplandırıyorsunuz' diye sitem ediliyor. Ben gelecek soruyu bilemiyorum. Her türlü sorular gelebilir. Biz bunlara alışkınız. Ekibimiz, arayan kişiye hangi soruyu soracağını soruyor. Mesela arayan genç kızımız ‘Ben hocama namaz soracağım' diyor. Canlı yayında telefonu açtığımızda namaz sorusu soracak olan kızımız ‘Kaynanam bana büyü yaptı' diyor. O anda soru değişiyor. Ekip, hemen kulağıma ‘Hocam soruyu değiştirdi' diyor. Ben de ‘Olur, insandır. Soru soruyorsa ihtiyacı var demek ki' diyorum. Bir de her Ramazan ayında sorulan ‘Sakız orucu bozar mı?' Meşhur soru bu. Bir de şekeri alınmış sakız olsa hadi diyeceğiz ama onu da demiyoruz tabi ki. Yoksa herkes sakıza başlar.”