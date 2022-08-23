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https://sputniknews.com.tr/20220823/nihat-hatipoglu-arayan-once-namaz-soracagim-diyor-yayina-baglaninca-soruyu-degistiriyor-1060281489.html
Nihat Hatipoğlu: Arayan önce 'Namaz' soracağım diyor, yayına bağlanınca soruyu değiştiriyor
Nihat Hatipoğlu: Arayan önce 'Namaz' soracağım diyor, yayına bağlanınca soruyu değiştiriyor
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Bodrum'da düzenlenen bir sohbete katıldı. Hatipoğlu, televizyon programında sorulan ilginç sorulara açıklık getirerek “Canlı yayında... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T12:57+0300
2022-08-23T13:07+0300
nihat hatipoğlu
yaşam
namaz
soru
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Bodrum'da faaliyet gösteren alkolsüz aile oteli The Oba Hotel'de İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu bir sohbet gerçekleştirdi. Otelin etkinlik alanında düzenlenen etkinlikte konuşan Hatipoğlu, televizyon programında kendisine gelen ilginç sorularla ilgili şunları söyledi:‘Hz. Muhammed'i annesinden babasından daha çok sevmeyenden uzak durun’Çağımızda dinimizi farklı mecralarda anlatan hocaların olduğunu dile getiren Hatipoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20210424/nihat-hatipogluna-soruldu-uzaylilar-musluman-midir-1044349520.html
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nihat hatipoğlu, namaz, soru
nihat hatipoğlu, namaz, soru

Nihat Hatipoğlu: Arayan önce 'Namaz' soracağım diyor, yayına bağlanınca soruyu değiştiriyor

12:57 23.08.2022 (güncellendi: 13:07 23.08.2022)
© TwitterNihat Hatipoğlu
Nihat Hatipoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© Twitter
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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Bodrum'da düzenlenen bir sohbete katıldı. Hatipoğlu, televizyon programında sorulan ilginç sorulara açıklık getirerek “Canlı yayında telefonu açtığımızda namaz sorusu soracak olan kızımız ‘Kaynanam bana büyü yaptı' diyor” açıklamasında bulundu.
Bodrum'da faaliyet gösteren alkolsüz aile oteli The Oba Hotel'de İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu bir sohbet gerçekleştirdi.
Otelin etkinlik alanında düzenlenen etkinlikte konuşan Hatipoğlu, televizyon programında kendisine gelen ilginç sorularla ilgili şunları söyledi:
“Bana, 'Niye o soruları cevaplandırıyorsunuz' diye sitem ediliyor. Ben gelecek soruyu bilemiyorum. Her türlü sorular gelebilir. Biz bunlara alışkınız. Ekibimiz, arayan kişiye hangi soruyu soracağını soruyor. Mesela arayan genç kızımız ‘Ben hocama namaz soracağım' diyor. Canlı yayında telefonu açtığımızda namaz sorusu soracak olan kızımız ‘Kaynanam bana büyü yaptı' diyor. O anda soru değişiyor. Ekip, hemen kulağıma ‘Hocam soruyu değiştirdi' diyor. Ben de ‘Olur, insandır. Soru soruyorsa ihtiyacı var demek ki' diyorum. Bir de her Ramazan ayında sorulan ‘Sakız orucu bozar mı?' Meşhur soru bu. Bir de şekeri alınmış sakız olsa hadi diyeceğiz ama onu da demiyoruz tabi ki. Yoksa herkes sakıza başlar.”

‘Hz. Muhammed'i annesinden babasından daha çok sevmeyenden uzak durun’

Çağımızda dinimizi farklı mecralarda anlatan hocaların olduğunu dile getiren Hatipoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İsim söylemeyeceğim. Ama hayatım boyunca iyinin de kötünün de adını söylemedim. Ama sakınmanız gerekenleri söyleyebilirim. Hz. Muhammed'den haz almayanlardan sakının. Hz. Muhammed'i annesinden babasından daha çok sevmeyenden uzak durun. ‘Peygamberin hadisleri uydurulmuştur' diyenden sakının. ‘Kabir azabı yok' diyenden uzak durun. ‘Peygamberin mucizesi yoktur' diyenden uzak durun. ‘Cennet - cehennem yaratılmamıştır, yoktur' diyenden sakının. ‘Öldükten sonra vücudumuz çürüyecek ama ruhumuz başka bir vücutta dünyaya gelecek' diyenden sakının.”
Nihat Hatipoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2021
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