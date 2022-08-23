Nesli tükenme tehdidi altındaki beyaz gergedan yavrusu, ilk adımlarını atarken görüntülendi
22:03 23.08.2022 (güncellendi: 22:25 23.08.2022)
© Twitter/ Care For WildBeyaz gergedan ve yavrusu
© Twitter/ Care For Wild
Güney Afrika’daki vahşi yaşamı koruma alanında dünyaya gelen ve nesli tükenme tehdidi altındaki yavru beyaz gergedan, ilk adımlarını atarken görüntülendi.
Güney Afrika, Mpumalanga'daki büyük Barberton Doğa Koruma Alanı'nda, nesli tükenme tehdidi altında olan ve bu nedenle korunan beyaz gergedanlara yeni bir yavru katıldı.
Care for Wild, dokuz yaşındaki beyaz gergedan Olive ve 11 Ağustos'ta doğan yavrusunun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Geçmişte en yaygın gergedan cinsi olan beyaz gergedanlar, günümüzde özellikle boynuzları sebebiyle kaçak avlanma tehdidi altında bulunuyor.
Care for Wild, dokuz yaşındaki beyaz gergedan Olive ve 11 Ağustos'ta doğan yavrusunun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Geçmişte en yaygın gergedan cinsi olan beyaz gergedanlar, günümüzde özellikle boynuzları sebebiyle kaçak avlanma tehdidi altında bulunuyor.
Güney Afrika’da dünyaya gelen ve nesli tükenme tehdidi altındaki beyaz gergedan yavrusu, ilk adımlarını atarken görüntülendi https://t.co/OkdI1XOnDshttps://t.co/7pPiqxt6QD pic.twitter.com/OncQ2ws9el— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 23, 2022
Afrika vahşi doğasının ‘5 büyükleri’ içinde yer alan gergedanlarının nüfusu, yüksek piyasa değerine sahip boynuzları için kaçak avcılar tarafından avlanmaları sonucu, son yarım asırda tükenme noktasına geldi.
Güney Afrika Milli Parklarından (SANPARKS) edinilen bilgiye göre, kaçak avcılık sonucu bugün kıtanın vahşi doğasında yaklaşık 3 bin 800 siyah gergedan ve 18 bin civarında beyaz gergedan bulunuyor.
Bazı Asya ülkelerinde 'statü' simgesi olan takı ve süs eşyası yapılmak için talep edilen gergedan boynuzları, uluslararası piyasada kilosu on binlerce dolardan alıcı buluyor.
OLIVE AND BABY UPDATE 🦏 Here is Olive’s calf at just 24 hours old. Both mother and baby are doing well. @CareforWild Rhino Monitors reported that he began to drink around 3 hours after birth. Olive is tired but coping very well. She is already proving to be an amazing mother. 💕 pic.twitter.com/GVXBU4LCks— Rhino Recovery Fund (@rhinorecfund) August 16, 2022
17 Eylül 2018, 00:17