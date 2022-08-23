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https://sputniknews.com.tr/20220823/nesli-tukenme-tehlikesi-altindaki-beyaz-gergedanlarin-ailesine-yeni-bir-uye-katildi-1060303737.html
Nesli tükenme tehdidi altındaki beyaz gergedan yavrusu, ilk adımlarını atarken görüntülendi
Nesli tükenme tehdidi altındaki beyaz gergedan yavrusu, ilk adımlarını atarken görüntülendi
Güney Afrika’daki vahşi yaşamı koruma alanında dünyaya gelen ve nesli tükenme tehdidi altındaki yavru beyaz gergedan, ilk adımlarını atarken görüntülendi.   23.08.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
güney afrika
gergedan
beyaz gergedan
kaçak avcılık
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Güney Afrika, Mpumalanga'daki büyük Barberton Doğa Koruma Alanı'nda, nesli tükenme tehdidi altında olan ve bu nedenle korunan beyaz gergedanlara yeni bir yavru katıldı. Care for Wild, dokuz yaşındaki beyaz gergedan Olive ve 11 Ağustos'ta doğan yavrusunun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Geçmişte en yaygın gergedan cinsi olan beyaz gergedanlar, günümüzde özellikle boynuzları sebebiyle kaçak avlanma tehdidi altında bulunuyor.Afrika vahşi doğasının ‘5 büyükleri’ içinde yer alan gergedanlarının nüfusu, yüksek piyasa değerine sahip boynuzları için kaçak avcılar tarafından avlanmaları sonucu, son yarım asırda tükenme noktasına geldi. Güney Afrika Milli Parklarından (SANPARKS) edinilen bilgiye göre, kaçak avcılık sonucu bugün kıtanın vahşi doğasında yaklaşık 3 bin 800 siyah gergedan ve 18 bin civarında beyaz gergedan bulunuyor. Bazı Asya ülkelerinde 'statü' simgesi olan takı ve süs eşyası yapılmak için talep edilen gergedan boynuzları, uluslararası piyasada kilosu on binlerce dolardan alıcı buluyor.
https://sputniknews.com.tr/20180917/nesli-tukenmekte-olan-beyaz-gergedan-dogum-yapti-1035224260.html
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güney afrika, gergedan, beyaz gergedan, kaçak avcılık
güney afrika, gergedan, beyaz gergedan, kaçak avcılık

Nesli tükenme tehdidi altındaki beyaz gergedan yavrusu, ilk adımlarını atarken görüntülendi

22:03 23.08.2022 (güncellendi: 22:25 23.08.2022)
© Twitter/ Care For WildBeyaz gergedan ve yavrusu
Beyaz gergedan ve yavrusu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© Twitter/ Care For Wild
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Güney Afrika’daki vahşi yaşamı koruma alanında dünyaya gelen ve nesli tükenme tehdidi altındaki yavru beyaz gergedan, ilk adımlarını atarken görüntülendi.  
Güney Afrika, Mpumalanga'daki büyük Barberton Doğa Koruma Alanı'nda, nesli tükenme tehdidi altında olan ve bu nedenle korunan beyaz gergedanlara yeni bir yavru katıldı.

Care for Wild, dokuz yaşındaki beyaz gergedan Olive ve 11 Ağustos'ta doğan yavrusunun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçmişte en yaygın gergedan cinsi olan beyaz gergedanlar, günümüzde özellikle boynuzları sebebiyle kaçak avlanma tehdidi altında bulunuyor.


Afrika vahşi doğasının ‘5 büyükleri’ içinde yer alan gergedanlarının nüfusu, yüksek piyasa değerine sahip boynuzları için kaçak avcılar tarafından avlanmaları sonucu, son yarım asırda tükenme noktasına geldi.

Güney Afrika Milli Parklarından (SANPARKS) edinilen bilgiye göre, kaçak avcılık sonucu bugün kıtanın vahşi doğasında yaklaşık 3 bin 800 siyah gergedan ve 18 bin civarında beyaz gergedan bulunuyor.

Bazı Asya ülkelerinde 'statü' simgesi olan takı ve süs eşyası yapılmak için talep edilen gergedan boynuzları, uluslararası piyasada kilosu on binlerce dolardan alıcı buluyor.
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